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Liverpool vs. Manchester City online: por qué ver el partido en Xuper TV, Fútbol Libre o Roja Directa puede poner en riesgo tus cuentas

Las páginas que prometen acceso gratuito al encuentro podrían distribuir programas dañinos, recopilar información privada y dejar expuestos datos utilizados en servicios financieros y redes sociales

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
Los enlaces para ver Liverpool contra Manchester City pueden poner en riesgo el móvil - (Foto: XUPER TV)
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Liverpool y Manchester City se enfrentarán este 11 de octubre en Anfield por la sexta fecha de la Premier League, y la búsqueda de una transmisión online puede llevar a los aficionados hacia enlaces que comprometen sus cuentas. Sitios como Xuper TV, Fútbol Libre o Roja Directa prometen acceso inmediato, pero pueden ocultar riesgos de seguridad.

El partido reúne a dos equipos situados en la parte alta del campeonato inglés. Manchester City llega con 15 puntos, después de cinco victorias, mientras Liverpool suma nueve unidades en cinco jornadas. La expectativa por el encuentro multiplica las búsquedas de señales gratuitas y abre una oportunidad para páginas que intentan obtener datos personales, contraseñas o permisos excesivos.

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El malware futbolístico también puede bloquear fotografías y documentos - Reuters
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Los enlaces no oficiales pueden exigir descargas peligrosas

Las búsquedas de partidos muestran dominios que imitan nombres conocidos o cambian de dirección tras cierres y bloqueos. El problema no está solo en la publicidad. Algunas páginas piden descargar un archivo APK, instalar una aplicación o incorporar una extensión al navegador antes de mostrar el video. Ese paso puede introducir software ajeno a la transmisión en el teléfono.

Una señal de vídeo no necesita consultar mensajes, contactos, cámara, ubicación ni funciones de accesibilidad. Por eso, cualquier solicitud de ese tipo debería detener la instalación. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España advierte que las aplicaciones maliciosas suelen circular mediante repositorios no oficiales, enlaces directos y portales sin controles verificables.

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Una vez que el programa se instala, puede mantenerse activo en segundo plano sin que el propietario del equipo perciba un cambio inmediato. También puede modificar configuraciones, abrir ventanas emergentes o redirigir hacia otras páginas. La urgencia por ver Liverpool contra Manchester City no justifica aceptar archivos cuya procedencia no se puede comprobar.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Además del espionaje, ciertos programas cifran archivos personales, ralentizan el terminal, abren ventanas no deseadas y redirigen la navegación hacia portales que intentan continuar la infección - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un APK fraudulento puede registrar contraseñas bancarias

El riesgo aumenta si la aplicación contiene un keylogger, una herramienta capaz de registrar las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. Si el usuario abre después la aplicación bancaria e introduce sus credenciales, el programa puede capturar el nombre de acceso, la contraseña y otros datos empleados durante la operación.

El fraude no necesita comenzar con una llamada sospechosa o un mensaje engañoso. Una aplicación que permanece oculta puede esperar a que la persona acceda al banco, al correo electrónico o a una red social. Los permisos de accesibilidad son especialmente delicados porque pueden permitir que un programa observe la pantalla o interactúe con otras aplicaciones.

Las extensiones del navegador tampoco son inocuas por defecto. Algunas prometen desbloquear retransmisiones, eliminar anuncios o mejorar la calidad de imagen. Sin embargo, pueden alterar la navegación, insertar publicidad, enviar al usuario a dominios distintos o recopilar información sobre su actividad en internet.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
El acceso indebido a las notificaciones puede facilitar la validación de transferencias, cambios de credenciales o entradas desde equipos nuevos cuando también se han capturado otros datos privados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los códigos por SMS pueden quedar expuestos

Muchas entidades financieras envían códigos de un solo uso por SMS para validar transferencias, recuperar contraseñas o confirmar el acceso desde un dispositivo nuevo. Esa capa de seguridad pierde eficacia si una aplicación instalada desde una fuente desconocida puede leer los mensajes. El atacante tendría más opciones para intentar confirmar operaciones.

El acceso a los SMS puede exponer códigos bancarios, verificaciones de correo y claves temporales de redes sociales. Antes de instalar cualquier programa, conviene revisar los permisos. Si una aplicación para ver fútbol pide acceso a mensajes, contactos, ubicación o accesibilidad, la recomendación es rechazar la autorización y borrar el software si ya fue instalado.

El malware puede bloquear archivos y afectar el rendimiento

El software malicioso puede cifrar fotografías, documentos y otros archivos almacenados en el móvil. Este ataque, conocido como ransomware, bloquea el acceso a la información y puede exigir un pago a cambio de una supuesta recuperación. Otros programas consumen batería, ralentizan el sistema y muestran publicidad persistente.

Elegir una señal oficial reduce la exposición a estas amenazas y ofrece una transmisión más estable. Antes de abrir un enlace, conviene comprobar su procedencia y evitar archivos desconocidos. La necesidad de seguir un partido no debe llevar a entregar permisos innecesarios ni poner en riesgo cuentas o financieras.

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