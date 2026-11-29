La final del Torneo Clausura está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata

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Los cuartos de final del Clausura ya comenzaron a definir el recorrido hacia la final, programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata. Este domingo se confirmó el tercer semifinalista y se trata de Rosario Central que eliminó a Barracas Central por penales (3-2) tras igualar 2-2.

El Canalla aguarda por el ganador de Boca Juniors y Gimnasia La Plata, que se miden en La Bombonera. El Xeneize se impuso sobre Independiente Rivadavia y el Lobo eliminó a Newell’s.

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Mientras que en la jornada del sábado se definió el primer cruce de semifinales: River Plate recibirá en el Monumental a Independiente de Avellaneda.

El choque en Liniers se resolvió por penales luego de igualar 1-1 con goles de Sebastián Valdez y Ronaldo Martínez. El Rojo se impuso por 3-1 en la tanda gracias a las conversiones de Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala. A pesar de que Tomás Marchiori atajó dos tiros, tres futbolistas de Vélez Sarsfield desviaron su disparo.

En Córdoba, por su parte, River venció 1-0 ante Instituto gracias a un gol a los 12 minutos del primer tiempo de Gonzalo Montiel. Los dirigidos por Leonardo Ponzio contaron con numerosas situaciones para ampliar el marcador y hasta fallaron dos penales tras las ejecuciones de Sebastián Driussi y Thiago Almada.

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La instancia de cuartos se juega a partido único en el estadio del equipo que terminó mejor ubicado en el Torneo Clausura. Si el marcador permanece igualado al cabo de los 90 minutos, los equipos deberán disputar dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la paridad, la definición será por penales, un sistema que también regirá para los cuartos de final y las semifinales.

El ganador del Torneo Clausura obtendrá un premio económico de USD 500 mil, a través de un mecanismo de desembolso de la Liga Profesional y la Conmebol. El beneficio central será la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Esa participación le garantizará al campeón un ingreso base de al menos USD 1 millón por competir en el principal torneo continental.

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Además, el campeón del Clausura jugará el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol ante Belgrano de Córdoba, que se quedó con el Apertura durante el primer semestre. Si consigue esa copa, accederá a la Supercopa Argentina contra el dueño de la Copa Argentina y a la Supercopa Internacional frente a Boca Juniors. Los vencedores de esas Supercopas y de la Copa Argentina disputarán luego el triangular de la Recopa de Campeones.

LA AGENDA DE LOS CUARTOS DE FINAL

Sábado 28 de noviembre

VÉLEZ 1-1 INDEPENDIENTE (GANÓ EL ROJO 3-1 EN LOS PENALES)

INSTITUTO DE CÓRDOBA 0-1 RIVER PLATE

Domingo 29 de noviembre

ROSARIO CENTRAL 2-2 BARRACAS CENTRAL (GANÓ EL CANALLA 3-2 EN LOS PENALES)

EN JUEGO: Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

CÓMO QUEDARON LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA ANUAL