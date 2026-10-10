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El iPhone más delgado de Apple sería hasta 40% más ligero que el iPhone 18 Pro: fecha de lanzamiento del Air 2

El próximo celular de Apple buscaría corregir algunas de las limitaciones de su antecesor sin renunciar a un diseño de apenas 5,2 milímetros de grosor

En el plan inicial, el iPhone Air representaba entre el 10% y el 15% de la producción total de los nuevos iPhone para este año.
El iPhone Air 2 sería más delgado y con mayor batería. (Reuters)
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Apple prepara una nueva apuesta por los teléfonos ultradelgados con el posible lanzamiento del iPhone Air 2, un dispositivo que buscaría mejorar algunos de los aspectos más cuestionados de su antecesor sin abandonar su principal característica: un diseño de grosor reducido. Las filtraciones apuntan a que el equipo podría medir apenas 5,2 milímetros, frente a los cerca de 8,75 milímetros del iPhone 18 Pro.

La diferencia supondría que el Air 2 sería aproximadamente un 40 % más delgado que los modelos Pro, aunque todavía no existen especificaciones oficiales que permitan confirmar esas dimensiones. Además del diseño, los rumores señalan mejoras en la cámara trasera, una batería de mayor capacidad y un procesador más eficiente.

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En cuanto a su llegada al mercado, Bloomberg sitúa el lanzamiento del iPhone Air 2 en la primavera de 2027, posiblemente en marzo. La fecha no ha sido confirmada por Apple y depende de información procedente de filtraciones.

Posible cámara del iPhone Air 2.
Posible cámara del iPhone Air 2. (Geeky Gadgets)

Un diseño más fino con cambios en el hardware

El primer iPhone Air destacó por su estructura delgada, pero esa apuesta también abrió interrogantes sobre las concesiones necesarias para reducir el tamaño del dispositivo. Entre las críticas figuraron la autonomía y la presencia de una sola cámara trasera, dos características que podrían cambiar en la siguiente generación.

De acuerdo con las filtraciones, Apple estudia incorporar un segundo sensor en la parte posterior. La inclusión ampliaría las posibilidades fotográficas frente al modelo anterior, aunque todavía no se conocen detalles sobre la resolución, las funciones de cada cámara ni las capacidades de grabación que ofrecería.

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La batería también podría recibir una mejora. Los rumores sitúan su capacidad en al menos 3.500 mAh, frente a los aproximadamente 3.150 mAh atribuidos al primer iPhone Air. De confirmarse, el incremento sería superior al 10 % y podría ayudar a extender el tiempo de uso entre cargas.

Apple prepara su nuevo iPhone Air 2.
Apple prepara su nuevo iPhone Air 2. (Apple)

Sin embargo, la capacidad de una batería no determina por sí sola la autonomía. El resultado también depende del procesador, la pantalla, el software y la forma en que el teléfono administra el consumo energético.

El procesador y la temperatura, dos factores clave

Otro de los cambios esperados es la incorporación de un procesador de nueva generación de la serie A de Apple. Una mayor eficiencia energética permitiría ejecutar aplicaciones y funciones de inteligencia artificial con un consumo más controlado.

El diseño ultradelgado, no obstante, plantea un desafío: disponer de menos espacio interno para distribuir y disipar el calor generado por los componentes. Este aspecto puede ser relevante durante sesiones prolongadas de videojuegos, grabación de video o tareas que exigen un uso intensivo del procesador.

Por ahora, no hay información oficial que permita determinar cómo resolvería Apple este posible problema térmico ni qué diferencias de rendimiento tendría el Air 2 frente a los modelos Pro.

iPhone Air 2
El lanzamiento del iPhone Air 2 se daría en marzo del 2027. (Reuters)

Cuándo saldría el iPhone Air 2

Las filtraciones apuntan a que el nuevo teléfono podría presentarse en la primavera de 2027, con marzo como posible mes de lanzamiento. La información se atribuye a reportes y análisis sobre los planes de Apple, pero la compañía no ha anunciado una fecha ni confirmado el desarrollo del dispositivo.

El precio también permanece sin confirmar. Algunas versiones sitúan el equipo por encima de los 1.000 dólares, un nivel que lo colocaría en competencia directa con teléfonos de gama alta que podrían ofrecer cámaras más completas o baterías de mayor capacidad.

La apuesta de Apple por los móviles ultradelgados

El iPhone Air 2 buscaría atraer a quienes priorizan el diseño y la ligereza, pero su atractivo dependerá de cuánto mejoren la cámara y la autonomía. Si Apple consigue reducir el grosor sin aumentar las limitaciones del modelo anterior, el dispositivo podría consolidar una categoría que intenta combinar estética y prestaciones avanzadas.

Hasta que la compañía presente información oficial, las dimensiones, la batería, las cámaras, el precio y la fecha de lanzamiento deben considerarse datos provisionales.

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