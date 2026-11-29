Emma Maribel Espinoza, de cinco años, murió durante un ataque armado registrado la noche del sábado 28 de noviembre en la aldea Catulaca, departamento de Lempira. (Foto: Cortesía redes sociales)

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Una niña de apenas cinco años murió durante un ataque armado contra su familia en la aldea Catulaca, departamento de Lempira, mientras sus padres resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en un hospital de Gracias.

El hecho ocurrió la noche del sábado 28 de noviembre y ha provocado consternación entre los habitantes de la comunidad.

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La pequeña fue identificada como Emma Maribel Espinoza, quien, de acuerdo con versiones preliminares, se encontraba durmiendo cuando desconocidos llegaron al sector y protagonizaron una balacera que terminó con su vida.

El ataque también alcanzó a sus padres, identificados preliminarmente como Vicente Espinoza y Maribel Rosales, quienes sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladados de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez, ubicado en la ciudad de Gracias, Lempira.

La pequeña Emma se encontraba durmiendo cuando desconocidos protagonizaron una balacera que terminó con su vida, según las versiones preliminares sobre el ataque. (Foto: Cortesía redes sociales)

La información inicial señala que los familiares recibieron atención de emergencia después del tiroteo, mientras agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y brindar seguridad durante el traslado de los heridos.

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La Policía Nacional confirmó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias del ataque y localizar a los responsables.

La muerte de Emma ha generado especial indignación porque la víctima era una niña que apenas comenzaba su vida y que, según sus familiares y allegados, estaba próxima a celebrar uno de los primeros logros de su etapa escolar.

La tragedia ha golpeado profundamente a familiares, amigos y habitantes de la aldea Catulaca, quienes recuerdan a Emma como una pequeña alegre, dulce y cariñosa.

Familiares y allegados de Emma lamentaron que la niña no pudiera celebrar su graduación, acontecimiento que estaba previsto para el domingo posterior al ataque armado. (Foto: Cortesía redes sociales)

Usuarios en redes sociales expresaron su indignación por la violencia que afecta a las comunidades hondureñas y cuestionaron que una niña de cinco años haya terminado entre las víctimas de un ataque armado.

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“Dios le dé fuerza a los padres de esa inocente”, escribió una persona en redes sociales.

“¿Qué culpa tienen estos bebés?”, cuestionó otro usuario, mientras que una tercera publicación expresó: “Era un ser inocente, ¿por qué tanta maldad?”.

Los mensajes de duelo se multiplicaron entre personas que conocían a la familia y pobladores que lamentaron que un hecho violento terminara con la vida de una menor que, según sus allegados, tenía una personalidad alegre y era querida en su entorno.

Los habitantes de la aldea Catulaca, en Lempira, expresaron su consternación por el ataque armado que dejó una niña fallecida y a sus dos padres gravemente heridos. (Foto: Cortesía redes sociales)

Mientras la comunidad despide a Emma, sus padres continúan bajo atención médica en el Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, debido a las heridas que sufrieron durante el ataque.

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La situación ha generado preocupación entre los familiares, quienes además de enfrentar la pérdida de la pequeña esperan que las autoridades puedan esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a quienes participaron en la balacera.

Habitantes de la aldea Catulaca también han expresado su indignación y reclaman que el caso no quede impune. La exigencia de justicia se suma a las muestras de solidaridad con la familia, que atraviesa uno de los momentos más difíciles tras el ataque.

Por ahora, se desconoce si los agresores tenían como objetivo a los padres de la menor o si existía alguna amenaza previa contra la familia. Las autoridades tampoco han proporcionado detalles sobre posibles sospechosos o capturas relacionadas con el hecho.

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