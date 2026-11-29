Priscila Romero, la joven fallecida en la dependencia de la Policía de la Ciudad

Guardar

Iara Priscila Romero, una joven de 24 años, falleció en una dependencia de la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad ayer, sábado por la mañana, tras ser detenida en la Villa Zavaleta, acusada de una presunta tenencia de 90 envoltorios de pasta base para la venta. Hoy, su muerte es el foco de una fuerte investigación judicial, con tareas ordenadas a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, ante la chance de una muerte violenta.

Tra la noticia, la fiscal María Eugenia Sagasta, a cargo de esclarecer el caso, se presentó en la dependencia donde falleció Priscila, ubicada en la esquina de Iriarte e Iguazú, zona de Barracas, para dirigir la investigación, con un expediente bajo la calificación de averiguación de causales de muerte. Sagasta ordenó la toma de testimonios a los presentes en el lugar, así como el trabajo de forenses de la Unidad Criminalística de la PFA.

PUBLICIDAD

También solicitó la autopsia al cuerpo. Los resultados preliminares se conocieron en la tarde de este domingo. En base a esos resultados, aseguran altas fuentes del caso a Infobae, la historia de la muerte de Priscila, ocurrida después de una supuesta descompensación tras “manifestar sentirse mal”, según fuentes policiales, no queda del todo clara.

La tía de Priscila denunció un "femicidio policial" durante una manifestación frente a la comisaría de Barracas

El informe preliminar que recibieron los investigadores indicó que los forenses de la Morgue Judicial hallaron “congestión, edema y hemorragia pulmonar, junto a un edema encefálico difuso”. Fuentes por fuera de la investigación atribuyen este resultado a un posible uso de drogas.

La fiscalía, desde ya, requirió un examen toxicológico para confirmar o descartar esta posibilidad. La historia clínica de Romero también será crucial para esclarecer este punto. El cuerpo, confirman las mismas fuentes, no tenía marcas que indicaran golpes o un estrangulamiento.

PUBLICIDAD

¿Acaso Priscila murió por la inacción oficial, por no recibir auxilio a tiempo? Fuentes de la fuerza porteña aseguraron que se requirió una ambulancia del SAME. El mismo dato fue ratificado por investigadores del caso. “Se moduló pidiendo ambulancia”, continúan las mismas fuentes. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad, por su parte, inició tareas administrativas. El Hospital Penna está ubicado a 12 cuadras de la dependencia donde Romero murió.

La colecta para velar los restos de Romero

Familiares de Priscila, por su parte, denunciaron un “femicidio policial” en un video difundido en redes. Una protesta frente a la dependencia de Barracas tras la muerte fue respondida con balas de goma.

PUBLICIDAD

Romero, apodada “Pochola”, de 24 años, nacida en marzo de 2002, tenía un domicilio fijado en la periferia de la Villa 21-24 de Barracas y había trabajado años atrás en una empresa tercerizadora de limpieza. Como tantos otros argentinos, Romero era considerada una deudora “irrecuperable” según calificaciones del sistema financiero. Al morir, debía casi $950 mil a empresas de microcréditos y pagos en cuotas.

Sus allegados iniciaron una colecta en redes para poder velar sus restos. El nombre de Romero no figura en condenas o en fallos judiciales de primera o segunda instancia del fuero de instrucción porteño, ni del fuero federal. La causa por su arresto por supuesta tenencia de pasta base está a cargo de la Fiscalía Penal y Contravencional N°30 del fuero porteño.

PUBLICIDAD