El vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana ofrece una rueda de prensa sobre la investigación de la muerte de Ovanny Nichel Quezada González, hecho ocurrido en Juan Dolio, provincia de San Pedro de Macorís. Durante la comparecencia, el oficial expone detalles en una pantalla digital que muestra fotografías de la víctima, personas vinculadas al caso, mapas del lugar y registros de los operativos de búsqueda y peritaje realizados por los cuerpos de seguridad.

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La Policía Nacional de República Dominicana busca a un capitán de la Armada investigado por su presunta vinculación con la muerte de una mujer y su hijo de dos años, cuyos cuerpos fueron hallados después de un incendio en el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional.

El oficial identificado por las autoridades como J. E. Castillo Albuquerque figura como persona de interés dentro de la investigación por las muertes de Ovanny Michel Quezada y su hijo, de iniciales EMQ. El hecho ocurrió la noche del martes 24 de noviembre, de acuerdo con el informe policial.

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La institución desplegó operativos por aire, mar y tierra para localizar al capitán y determinar las circunstancias de las muertes. La búsqueda se concentró en la zona costera de Juan Dolio, en la provincia de San Pedro de Macorís, donde se encontró un automóvil relacionado con el investigado.

El vehículo hallado en Juan Dolio coincide con el observado cerca del incendio

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el vehículo localizado es un BAIC EC180 blanco, con placa A908789. Sus características coinciden con las del automóvil visto cerca del sitio donde ocurrió el incendio y donde más tarde encontraron los cuerpos de la madre y el niño.

La Policía busca a un capitán de la Armada por las muertes de una mujer y su hijo (Cortesía PN)

Los técnicos de la Policía Científica revisaron el vehículo y el área cercana. Durante el procedimiento recolectaron una fotografía de un bebé, 11 cápsulas de calibre 9 milímetros, dos botellas con alcohol y amoníaco, siete colillas de cigarrillos y un teléfono celular.

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También incautaron una chaqueta, RD$ 1.900 en efectivo (USD $31.70), las llaves del automóvil y otros elementos que quedaron bajo análisis como parte del expediente.

La Policía no precisó si los objetos hallados dentro del vehículo pertenecen al oficial investigado ni detalló los resultados de los análisis forenses. Tampoco informó si se encontraron armas, rastros biológicos u otros indicios que permitan establecer la secuencia de los hechos.

Transferencias bancarias a familiares del oficial, bajo verificación

Pesqueira señaló que los investigadores determinaron que Castillo Albuquerque realizó varias transferencias bancarias a familiares, aunque los montos y las fechas de esas operaciones permanecen bajo verificación de las entidades financieras.

Las autoridades no explicaron si los movimientos bancarios ocurrieron antes o después de las muertes de Quezada y su hijo, ni si consideran que esas transferencias pueden aportar elementos a la causa.

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Diego Pesqueira afirmó que las operaciones continúan para localizar a Castillo Albuquerque, sin detenciones hasta el momento, mientras entidades financieras verifican montos y fechas de los movimientos bancarios reportados a familiares.

El portavoz sostuvo que el capitán de la Armada es investigado por su presunta relación con el caso y remarcó que los operativos continuarán hasta localizarlo. La Policía Nacional evitó adelantar hipótesis sobre el móvil del hecho o precisar qué vínculo existía entre el oficial, la mujer y el niño.

Las diligencias para determinar las circunstancias de las muertes

El caso quedó bajo investigación de los equipos de la Policía Nacional y la Policía Científica, que analizan los elementos recuperados en Juan Dolio y las imágenes disponibles sobre el vehículo observado en las inmediaciones de Los Ríos.

La institución indicó que divulgará nuevos datos a medida que avance el proceso. Hasta el momento, no informó sobre detenciones ni sobre la ubicación del capitán buscado.

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