OpenAI reportó USD 20.000 millones menos en ingresos anuales a lo proyectado por Sam Altman

La diferencia no significa que OpenAI haya perdido ingresos, sino que surge de cómo se calculó la cifra previa. REUTERS/Dado Ruvic

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Los ingresos anuales proyectados de OpenAI son de unos USD 50.000 millones, unos USD 20.000 millones menos que la cifra de USD 70.000 millones que circulaba en el mercado desde fines de septiembre, según documentos financieros que la empresa compartió con sus inversores y reveló el diario Financial Times.

Ese indicador, conocido como ingreso anualizado, proyecta a un año completo el ritmo de ventas de un período reciente. Es una métrica habitual entre empresas de crecimiento acelerado que todavía no publican balances anuales completos, como ocurre con OpenAI.

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La diferencia no significa que OpenAI haya perdido ingresos, sino que surge de cómo se calculó la cifra previa. CNBC confirmó de forma independiente el dato de USD 50.000 millones a partir de una fuente con conocimiento directo de la situación, que pidió no ser identificada para hablar de los números.

Los ingresos anuales proyectados de OpenAI son de unos USD 50.000 millones. REUTERS/Carlos Barria

Ese medio precisó que la cifra que circulaba hasta entonces en el mercado era de unos USD 68.000 millones, un número apenas distinto de los USD 70.000 millones que difundieron otros reportes financieros a fines de septiembre.

El origen de la confusión en las cifras

Según el Financial Times, el número de USD 70.000 millones había surgido de intentos de los propios inversores de OpenAI por construir una comparación directa con los ingresos anualizados de Anthropic, su principal competidor en el mercado de infraestructura de inteligencia artificial.

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El problema es que ambas empresas calculan ese indicador de forma distinta. Anthropic incluye en su cifra las ventas realizadas a través de sus socios de nube, como Amazon Web Services y Google Cloud. OpenAI no suma ese tipo de ingresos en su propio cálculo.

Esa diferencia metodológica llevó a que, al intentar emparejar ambas cifras, los inversores llegaran primero a una estimación de USD 40.000 millones para agosto. Cuando OpenAI informó después un crecimiento superior al 70%, esa base elevada derivó en la cifra de USD 70.000 millones que se difundió públicamente.

OpenAI CEO Sam Altman speaks during OpenAI's annual DevDay event in San Francisco, California, US, September 29, 2026. REUTERS/Carlos Barria

Según la fuente consultada por CNBC, la empresa sí destacó ante sus inversores un crecimiento del 77% en su tasa de ingresos total durante el tercer trimestre, y de 107% en su negocio orientado a empresas.

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La reacción en los mercados

Las acciones de empresas vinculadas al negocio de OpenAI cayeron tras conocerse la noticia. CNBC reportó caídas en los papeles de Nvidia, Oracle y CoreWeave, tres compañías con contratos o inversiones ligadas al crecimiento de la empresa. Nvidia provee los chips usados en sus centros de datos, mientras que Oracle y CoreWeave le alquilan capacidad de cómputo bajo contratos multianuales.

Según el sitio Oninvest, el índice tecnológico Nasdaq 100 perdió un 1,7% esa jornada, mientras que las acciones de Oracle llegaron a bajar casi un 5%, de acuerdo con el medio especializado Officechai. La caída se dio en una jornada marcada por una mayor cautela hacia las valuaciones del sector de inteligencia artificial, según ese medio.

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Oracle depende en parte de los contratos firmados con OpenAI para sostener sus proyecciones de ingresos, por lo que su próximo informe trimestral será clave para despejar dudas sobre esa relación comercial.

The OpenAI logo in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ese reporte reaviva, además, las dudas sobre los acuerdos entre proveedores de infraestructura y clientes de inteligencia artificial que ya preocupaban a los inversores, según el mismo medio.

El contexto financiero de la empresa

La discusión sobre los ingresos de OpenAI llega en medio de una ronda de inversión histórica: la empresa recaudó USD 122.000 millones en marzo, según los medios citados en párrafos anteriores, en una de las rondas de financiamiento más grandes jamás registradas para una compañía privada.

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Esa inversión se cerró semanas antes de que trascendieran las primeras versiones de la cifra de USD 70.000 millones en ingresos anualizados, que circuló después ampliamente entre analistas e inversores del sector.

La semana pasada, la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, le había dicho a CNBC que la empresa está “muy bien capitalizada”, en una entrevista concedida pocos días antes de la publicación del reporte sobre la discrepancia en los ingresos.

The silhouette of Sam Altman and OpenAI logo are seen in this illustration, June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI presentó de forma confidencial su prospecto de salida a bolsa ante los reguladores en junio y sus ejecutivos señalaron que esperan debutar en el mercado en 2027, además de negociar en paralelo una nueva ronda de financiamiento que podría alcanzar los USD 30.000 millones.

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Los estados financieros de 2025 de la empresa, filtrados a comienzos de este año, habían mostrado ingresos de unos USD 13.000 millones, muy por debajo de lo que gastó en ese mismo período. Esa brecha entre ingresos y gastos ya alimentaba entonces las dudas sobre el ritmo de inversión de la empresa, de acuerdo con TechCrunch.

La empresa está valuada en USD 852.000 millones a partir de la ronda de marzo, una cifra que todavía no fue actualizada públicamente pese a la revisión de los ingresos reportados esta semana.

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