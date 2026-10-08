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USA Today demandó a OpenAI por usar sus artículos sin permiso para entrenar su IA

El expediente cita a un ejecutivo de la empresa tecnológica reconociendo que sus respuestas ya no dan motivos para visitar las webs de noticias

OpenAI enfrenta una demanda de USA Today Co. por el uso no autorizado de contenido periodístico. (Europa Press)
OpenAI enfrenta una demanda de USA Today Co. por el uso no autorizado de contenido periodístico. (Europa Press)
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USA Today Co. y 13 entidades afiliadas, dueñas de 19 publicaciones, demandaron a OpenAI en un tribunal federal de Manhattan por usar cientos de miles de sus artículos sin autorización para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. La demanda reclama más de USD 250 millones.

Qué acusa la demanda

El reclamo, presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, sostiene que OpenAI copió el contenido de medios como USA Today, The Tennessean, Indy Star, The Enquirer y Detroit Free Press, entre otros 14 diarios del grupo.

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Los demandantes afirman que sus publicaciones representan más de 160.000 entradas en WebText, el conjunto de datos que OpenAI usó para entrenar su modelo GPT-2, y más de 122 millones de fragmentos de texto en una versión de 2019 del repositorio Common Crawl, de los cuales 23 millones provienen de usatoday.com.

La demanda sostiene que más de 160.000 artículos del grupo editorial fueron usados para entrenar GPT-2. (Europa Press)
La demanda sostiene que más de 160.000 artículos del grupo editorial fueron usados para entrenar GPT-2. (Europa Press)

La demanda pide que un jurado determine si la infracción fue deliberada. En ese caso, la ley permite reclamar hasta USD 150.000 por cada obra infringida de manera intencional, más hasta USD 25.000 por cada eliminación de información de gestión de derechos de autor, los datos que identifican al dueño de una obra protegida.

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Las citas internas que usa la demanda

El texto judicial incluye declaraciones atribuidas a empleados de OpenAI para sustentar el reclamo. Cita al responsable de ChatGPT, Nick Turley, quien habría escrito que las editoriales enfrentan una “amenaza existencial” porque los productos de la empresa “son sustitutivos, punto”, y que “serán cada vez más sustitutivos a medida que mejoren”.

La demanda también menciona a un ingeniero de OpenAI que habría escrito que, sin importar cuán visibles sean los enlaces a las fuentes originales, “los usuarios no van a hacer clic”. Para los demandantes, esas frases internas muestran que la empresa sabía que sus respuestas reemplazaban la necesidad de visitar los sitios de noticias.

Mensajes internos de empleados de OpenAI se incluyen como prueba en la demanda. (Reuters)
Mensajes internos de empleados de OpenAI se incluyen como prueba en la demanda. (Reuters)

Como prueba, la demanda incluye ejemplos en los que, al pedirle a GPT-5.6 que buscara y resumiera un artículo específico por su título, el modelo generó resúmenes extensos y de varias secciones que, según el escrito, siguen la misma estructura que las notas originales.

Una demanda más en una ola de litigios

El caso se suma a una larga lista de demandas por derechos de autor contra OpenAI, muchas de ellas consolidadas en el mismo tribunal de Nueva York, incluida la de The New York Times, presentada en diciembre de 2023 junto con Microsoft.

La demanda de USA Today Co. pide formalmente que se la trate como relacionada con ese litigio consolidado. Entre los antecedentes recientes figuran también demandas de The Seattle Times, Newsday y un grupo de diarios regionales de Mississippi, presentada apenas seis días antes, el 2 de octubre.

La demanda exige la destrucción de los modelos entrenados con el contenido de las publicaciones. (Reuters)
La demanda exige la destrucción de los modelos entrenados con el contenido de las publicaciones. (Reuters)

No todos los medios eligieron la vía judicial: la empresa de búsqueda con inteligencia artificial Perplexity firmó un acuerdo de licencia con Gannett, la compañía hoy llamada USA Today Co., según documentó la revista Columbia Journalism Review. OpenAI, por su parte, mantiene acuerdos pagos con otros medios como Associated Press y Axel Springer.

La demanda pide además una orden judicial que obligue a OpenAI a destruir los modelos y los conjuntos de entrenamiento que incorporaron contenido de las 19 publicaciones involucradas, además de compensaciones económicas. Voceros de OpenAI no respondieron de inmediato a los pedidos de comentario de la prensa.

El desenlace de estas batallas legales podría redefinir el concepto de uso legítimo (fair use) en la era digital y modificar las reglas del juego para la industria periodística y tecnológica.

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