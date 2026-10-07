Un dispositivo de Nvidia que llevaba 7 años en el mercado con el mismo precio subió 100 dólares por culpa de la IA

Nvidia sube en 100 dólares uno de sus dispositivos que llevaba 7 años en el mercado con el mismo precio. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

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Nvidia aumentó en 100 dólares el precio de la Shield TV Pro, un reproductor multimedia que lleva siete años en el mercado y cuya última generación fue presentada en 2019. El dispositivo pasó de costar 199,99 dólares a 299,99 dólares, en una decisión que la compañía atribuye al incremento en el precio de componentes tecnológicos, especialmente la memoria.

El caso refleja una consecuencia cada vez más visible del auge de la inteligencia artificial: la enorme demanda de memoria, almacenamiento y otros componentes utilizados para construir centros de datos y sistemas de IA también está presionando los costos de productos destinados al consumidor.

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La nueva tarifa comenzó a aplicarse el 2 de octubre. Un portavoz de Nvidia confirmó a Ars Technica que el aumento responde al incremento sustancial del costo de los componentes en todo el sector.

La Shield TV Pro subió de precio en 100 dólares por culpa de la IA. (Europa Press)

Un dispositivo de 2019 que ahora cuesta 100 dólares más

La Shield TV Pro más reciente fue presentada en 2019 con Android TV, un procesador Tegra X1+ y funciones que, para ese momento, destacaban frente a otros reproductores multimedia. Entre ellas se encontraba el escalado de imagen mediante inteligencia artificial, una tecnología capaz de mejorar la apariencia de determinados contenidos al aumentar su resolución.

El equipo también permite reproducir una amplia variedad de formatos de video mediante decodificación por hardware y puede utilizarse como servidor multimedia Plex, características que han mantenido su atractivo entre usuarios más avanzados.

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Cuando llegó al mercado, la Shield TV Pro tenía un precio de 199,99 dólares. También existía una versión estándar de 149,99 dólares, aunque ese modelo dejó de comercializarse.

Shield TV de Nvidia aumentó de precio luego de 7 años pese a no tener mejoras. (Nvidia)

Ahora, el modelo Pro cuesta 299,99 dólares, un incremento cercano al 50 % respecto de su precio original. El cambio resulta llamativo porque no se trata de una nueva generación con mejores componentes, sino del mismo dispositivo que Nvidia comenzó a vender hace siete años.

La inteligencia artificial también encarece productos antiguos

Nvidia explicó que el aumento está relacionado con el costo de los componentes, incluida la memoria. La situación muestra cómo el crecimiento de la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial puede terminar afectando productos que no tienen relación directa con los centros de datos.

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La compañía necesita componentes similares a los utilizados por otros fabricantes de dispositivos electrónicos y compite por ellos en un mercado donde la demanda asociada a la IA ha crecido de forma acelerada.

El fenómeno también ha afectado a otros productos tecnológicos. Las consolas de videojuegos, por ejemplo, han experimentado aumentos de precio durante su ciclo comercial. La PlayStation 5 Pro pasó de 699,99 dólares en su lanzamiento en 2024 a 899,99 dólares actualmente.

Nvidia atribuye el aumento de precio de la Shield TV Pro a la IA.

En el caso de Nvidia, la situación resulta especialmente llamativa porque la empresa es uno de los principales proveedores de procesadores y aceleradores utilizados para inteligencia artificial. Sus GPU se han convertido en piezas fundamentales para los centros de datos que entrenan y ejecutan modelos generativos.

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Nvidia todavía fabrica la Shield TV Pro

La compañía había señalado anteriormente que continúa fabricando la Shield TV Pro y que vende prácticamente todas las unidades que produce. Por ello, el dispositivo no depende únicamente de existencias antiguas fabricadas antes del actual aumento de costos.

Las existencias del reproductor han sido escasas durante los últimos meses, una situación que podría estar relacionada con las dificultades para producir nuevas unidades a precios anteriores.

Nvidia sigue fabricando la Shield TV Pro pese a que es un dispositivo que lanzó en el 2019 y no tiene mejoras.

El nuevo precio puede hacer que la Shield TV Pro resulte menos atractiva para quienes buscan únicamente un dispositivo para acceder a Netflix, YouTube u otros servicios de streaming.

Su principal ventaja sigue estando en funciones más específicas, como la compatibilidad con numerosos formatos multimedia, el procesamiento de imagen y la posibilidad de utilizarla como servidor Plex. Para quienes no necesitan esas características, existen reproductores más económicos.

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