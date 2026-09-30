Tecno

Microsoft actualiza Windows 11 con un menú de inicio personalizable, más funciones de IA y de seguridad

La actualización anual de Microsoft permite modificar la ubicación de la barra de tareas, ocultar secciones del menú de inicio y acceder a nuevas herramientas mediante lenguaje natural

Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
Microsoft lanza nueva actualización para Windows 11. (Microsoft)
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Microsoft ha comenzado a distribuir Windows 11 26H2, una actualización que incorpora cambios en la personalización del menú de inicio, la barra de tareas y las herramientas de búsqueda, además de nuevas funciones de inteligencia artificial y seguridad. La nueva versión también busca facilitar el acceso a las opciones del sistema y reducir las interrupciones durante la instalación de actualizaciones.

A diferencia de otras versiones del sistema operativo, Windows 11 26H2 no requiere una reinstalación completa en los equipos compatibles con las ediciones 24H2 y 25H2.

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Microsoft utiliza un paquete de habilitación que activa funciones previamente incorporadas mediante actualizaciones mensuales, por lo que el proceso de instalación debería ser más rápido.

Microsoft lanza Windows 11 26H2, una actualización ligera que incorpora nuevas funciones de IA y seguridad.
Microsoft lanza Windows 11 26H2, una actualización ligera que incorpora nuevas funciones de IA y seguridad.

Windows 11 26H2 incorpora un menú de inicio más personalizable

Una de las principales novedades de Windows 11 26H2 está en el menú de inicio, que ahora ofrece más opciones para adaptar su apariencia y organización a las preferencias de cada usuario.

La actualización permite elegir distintos tamaños y ocultar secciones como las aplicaciones ancladas, los elementos recientes y la lista completa de programas. También es posible esconder el nombre y la fotografía de la cuenta del usuario, lo que ofrece una interfaz más sencilla y con menos elementos visibles.

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La barra de tareas también recibe nuevas opciones de personalización. Ahora puede colocarse en la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la pantalla. Además, incorpora un tamaño compacto que permite aprovechar mejor el espacio disponible, especialmente en equipos con pantallas pequeñas.

La nueva actualización de Windows 11 incorpora una menú de inicio totalmente personalizable.
La nueva actualización de Windows 11 incorpora una menú de inicio totalmente personalizable.

Por su parte, Windows Search, el buscador integrado del sistema operativo, presenta mejoras en la organización de los resultados y el indexado de las carpetas utilizadas habitualmente. También ofrece controles adicionales para gestionar las sugerencias procedentes de la web y Microsoft Store.

La inteligencia artificial gana presencia en Windows 11

Microsoft también ha ampliado la integración de la inteligencia artificial en Windows 11. Una de las novedades se encuentra en Configuración, donde se incorpora un agente capaz de localizar y modificar determinados ajustes mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

Esta herramienta busca facilitar el acceso a las opciones del sistema sin que el usuario tenga que recorrer distintos menús. En lugar de buscar manualmente una configuración, podrá describir lo que necesita para que el agente le ayude a encontrarla o modificarla.

El Administrador de tareas también recibe nuevas funciones relacionadas con la inteligencia artificial. Entre ellas, ofrece información adicional sobre las cargas de trabajo de IA y la actividad de la unidad de procesamiento neuronal (NPU), un componente especializado en ejecutar este tipo de operaciones.

Microsoft estaría haciendo un nuevo sistema operativo que corrige errores de Windows 11.
La IA de Microsoft gana más presencia en Windows 11, aunque con un lenguaje más natural.

No obstante, algunas de estas herramientas dependen del hardware del ordenador y del mercado en el que se encuentre el usuario, por lo que no estarán disponibles en todos los equipos.

Más seguridad y control sobre las actualizaciones

La actualización también introduce mejoras destinadas a reforzar la protección del sistema. Una de las más importantes es Administrator Protection, una función que limita los privilegios elevados a los momentos en que realmente se necesitan.

Esta herramienta permite autorizar determinadas acciones administrativas mediante Windows Hello, el sistema de autenticación biométrica de Microsoft. El objetivo es reducir la exposición permanente de los permisos que podrían aprovecharse para realizar cambios no autorizados.

Logotipos de Windows 11 y Windows Update en una superposición semitransparente sobre una interfaz de usuario borrosa de Windows 11 en tonos azules.
Microsoft aumenta la seguridad en la nueva actualización de Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Windows Update también incorpora ajustes para facilitar la gestión de las actualizaciones y reducir los reinicios innecesarios. La nueva versión permite identificar con mayor claridad las descargas disponibles y busca evitar que las instalaciones interrumpan las actividades del usuario.

Además, hay mejoras en el Explorador de archivos, Narrador y Acceso por voz, así como una mayor compatibilidad con lectores de huellas, audio compartido mediante Bluetooth y el uso simultáneo de la cámara desde varias aplicaciones.

Cómo instalar Windows 11 26H2

Microsoft ha iniciado el despliegue gradual de Windows 11 26H2 para los equipos compatibles con las versiones 24H2 y 25H2. Para comprobar si está disponible, hay que ingresar en Configuración, seleccionar Windows Update y activar la opción “Obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles”.

La actualización no aparecerá necesariamente al mismo tiempo en todos los ordenadores. Microsoft puede aplicar bloqueos temporales cuando detecta problemas de compatibilidad con determinados dispositivos o programas.

Microsoft lanza actualizaciones urgentes de seguridad para Windows 11 y Windows 10.
Microsoft viene desplegando de manera gradual la nueva actualización de Windows 11.

En los equipos que ya utilizan Windows 11 25H2, el cambio será similar a la instalación de una actualización mensual, ya que ambas versiones comparten la misma base de código. Sin embargo, 26H2 también marca el inicio de un nuevo ciclo de soporte: 24 meses para las ediciones Home y Pro, y 36 meses para Enterprise y Education.

De esta manera, Microsoft concentra sus novedades en la personalización, la inteligencia artificial y la seguridad, sin introducir una renovación completa de la plataforma.

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