Julián Álvarez le dedicó una sentida carta a Messi tras su despedida de la Selección: la imagen especial que eligió

Las fotos que compartió Julián Álvarez con Messi tras su despedida

Guardar

Julián Álvarez publicó un mensaje de despedida para Lionel Messi después del último partido del capitán con la selección argentina, disputado el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental. El delantero del Atlético de Madrid, visiblemente conmovido durante el homenaje que el plantel le rindió a Messi sobre el campo de juego, trasladó esa emoción a sus redes sociales con una publicación en la que repasó el vínculo que construyó con el capitán a lo largo de más de una década.

“Qué privilegio compartir cancha y tantos momentos con vos”, escribió Álvarez en Instagram, en un posteo que acompañó con dos fotografías: una de ambos abrazados durante el Mundial de Qatar 2022 y otra tomada en 2011, cuando el delantero todavía era un niño y se encontró con Messi en un hotel de Córdoba, durante la Copa América de ese año.

PUBLICIDAD

El mensaje de Álvarez repasó dos etapas distintas de su relación con Messi, separadas por años de diferencia pero unidas por la misma camiseta. “Primero te admiré como un nene, como millones de argentinos que crecimos soñando con ser futbolistas gracias a vos. Después tuve la suerte de conocerte, ser tu compañero y vivir cosas que nunca voy a olvidar”, expresó el delantero en la publicación.

El recuerdo de 2011 no apareció por primera vez en ese posteo. Días antes de la despedida, Álvarez ya lo había mencionado en una entrevista con la marca que viste a la selección, donde relató el origen de esa fotografía. “Tengo una foto de 2011, cuando pudimos ir con mis hermanos al hotel en Córdoba, en la Copa América. Era nuestro ídolo con mis hermanos y sacábamos cuentas de mi edad, de los Mundiales, en qué años eran y, bueno, después al final cómo se dio todo fue mágico”, contó en esa oportunidad.

PUBLICIDAD

Las fotos que compartió Julián Álvarez con Messi tras su despedida

En la misma entrevista, el delantero recordó las discusiones que mantenía de chico con sus amigos en defensa de Messi. “Me acuerdo de más chico, discusiones entre amigos, cosas bancándolo. Para mí siempre fue el mejor del mundo desde hace ya muchos años”, aseguró Álvarez, quien también destacó un rasgo que dijo admirar más allá del rendimiento futbolístico del capitán: “Por su forma de ser en la cancha y afuera también. Tan crack y tan humilde a la vez”.

En el cuerpo central de su mensaje de despedida, Álvarez agradeció a Messi por su aporte a lo largo de dos décadas con la camiseta nacional. “Gracias por todo lo que nos diste, por representar a nuestro país de la manera que lo hiciste y por dejarnos un legado que va mucho más allá del fútbol”, escribió el delantero, en una publicación que generó millones de reacciones y miles de comentarios.

PUBLICIDAD

El cierre del posteo incluyó una despedida dirigida de manera directa al capitán. “Te vamos a extrañar mucho con la celeste y blanca. Para mí vas a ser siempre el más grande. Muchas gracias, Leo”, concluyó Álvarez, quien compartió con Messi el ataque de la Selección durante la obtención de la Copa América 2024 y la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

El festejo de Lionel Messi y Julián Álvarez, autores de los goles en el concluyente 3-0 frente a Croacia en 2022

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron a Álvarez con los ojos llorosos mientras Messi se dirigía a los más de 85.000 espectadores presentes en el Monumental, en un discurso que cerró su etapa con la Albiceleste. El delantero no fue el único en quebrarse durante ese momento: Enzo Fernández tampoco pudo contener el llanto ante el final del ciclo de quien fue su referente dentro del plantel.

PUBLICIDAD

En sus palabras finales, Messi hizo mención directa al estadio que lo vio despedirse. “En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera. El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociona”, afirmó el capitán, quien también le había dedicado un mensaje a la nueva generación del plantel: “Siempre voy a estar bancando a estos chicos y todos los que vengan. Siempre unidos”.

El emotivo discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección y las lágrimas de Enzo Fernández

El entrenador Lionel Scaloni también se refirió al cierre de la etapa de Messi en la Selección tras el encuentro y destacó una cualidad particular del capitán, al señalar que nunca había visto “ese aura” en ningún otro futbolista. El posteo de Álvarez se sumó así a una serie de mensajes de despedida que también compartieron otros referentes del plantel, como Rodrigo De Paul, y ex compañeros de distintas etapas de la carrera de Messi, entre ellos Neymar y Ángel Di María.

PUBLICIDAD