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Yanina Latorre recordó su mala experiencia con Roberto Pettinato: “Duré un día en su programa y renuncié”

La conductora contó por qué dejó Duro de domar cuando recién comenzaba en los medios

La conductora contó por qué dejó Duro de domar cuando recién comenzaba en los medios (Video: Yanina 107.9/ El Observador 107.9)

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Yanina Latorre relató que renunció tras un solo día de trabajo en Duro de domar, a raíz del trato que, según afirmó, recibió de Roberto Pettinato. La panelista recordó el episodio durante una emisión de Yanina 107.9, el ciclo que conduce por El Observador 107.9.

La conductora ubicó la experiencia hace “17 o 18 años”, cuando fue convocada para participar del programa que Pettinato conducía en la pantalla de Eltrece. Según su relato, la producción citaba al equipo una hora antes de la grabación, prevista para las 17. Yanina señaló que el conductor llegó cerca de las 18 y que la producción tenía dos horas disponibles para completar la grabación. Sin embargo, aseguró que a las 20 todavía no habían conseguido que saliera de su camarín.

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Yanina Latorre recordó su breve paso por Duro de domar y cuestionó el trato que recibió de Roberto Pettinato

“Yo laburé con él, duré un día y renuncié”, afirmó Latorre su ciclo. La conductora dijo que no continuó en el ciclo después de ese primer encuentro laboral. Durante el relato, Yanina sostuvo que Pettinato llegó molesto al estudio y que el equipo quedó a la espera de que comenzara la jornada. “Nos ‘esnobeó’, nos trató de pelotudas”, expresó al describir lo ocurrido.

La panelista cuestionó la situación y explicó por qué tomó la decisión de irse. “¿Qué necesidad tengo de dejarme forrear por este pelotudo con aspiraciones a rockstar desvencijado?”, lanzó durante el programa radial. Pía Shaw le preguntó si aquel comportamiento correspondía a la actualidad, pero Latorre aclaró que se trató de un episodio de sus primeros años de exposición en los medios.

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Según contó la conductora, planteó su malestar por las demoras y recibió una respuesta que terminó de convencerla de renunciar. “Yo me quejé y me dijo: ‘Pero ¿tenés tanto que hacer?’. Aunque quiera estar rascándome la argo... en mi casa”, lanzó, siempre ácida.

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“¿Qué necesidad tengo de dejarme forrear por este pelotudo con aspiraciones a rockstar desvencijado?”, lanzó Yanina Latorre

Hace pocos días Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por la forma en que prueba los platos de los participantes de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe. La conductora reemplazó a su hija, Lola Latorre, al frente de #ReactMasterchef junto a Agustín “Cachete” Sierra y siguió la competencia en vivo.

El comentario surgió durante la presentación de unas tortillas vegetarianas de Julieta Nahir Calvo. Al observar que Botana cortaba una porción para probarla, Latorre cuestionó el tamaño del bocado. “A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco”, dijo. Luego agregó: “Esto es comer, no lo que hace Maru”, al comparar su degustación con la de Germán Martitegui.

Latorre sostuvo que, para evaluar una preparación rellena, era necesario probar tanto la masa como el interior. Más tarde, ante otro plato presentado por Elizabeth Vernaci, volvió a cuestionar la porción que tomó la cocinera y afirmó: “El pedacito me deprime. Yo me clavo la tortilla entera”.

“¿Qué necesidad tengo de dejarme forrear?”, lanzó Yanina Latorre al recordar la experiencia
“¿Qué necesidad tengo de dejarme forrear?”, lanzó Yanina Latorre al recordar la experiencia

Las críticas reavivaron el conflicto que ambas mantienen desde su época universitaria. Latorre y Botana cursaron Ciencias Económicas y compartieron un grupo de estudio. Según relató la conductora en distintas entrevistas, el vínculo se rompió tras una merienda en la casa de la chef, donde, aseguró, recibió comentarios sobre su cuerpo y su manera de comer.

Durante la degustación de las tortillas, Latorre también remarcó que Botana debía probar una porción más amplia antes de dar su devolución. “Dale, dale, corta y no come”, dijo mientras seguía la presentación de Calvo. La conductora sostuvo que, al tratarse de una receta rellena, la jurado debía evaluar la masa y el interior del plato antes de expresar su opinión.

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