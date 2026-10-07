Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme” (REUTERS/Evan Vucci)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este miércoles el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023 con un mensaje de respaldo a Israel y un homenaje a las víctimas, los sobrevivientes y los rehenes capturados por el grupo terrorista Hamas. Desde la Casa Blanca, el mandatario calificó aquella jornada como “un día horrible, una horrible tragedia” y sostuvo que la organización extremista y las demás milicias palestinas “están pagando un precio enorme por lo que hicieron”.

Trump afirmó ante periodistas que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para expresarle sus condolencias.

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“He hablado con Bibi Netanyahu y le he deseado lo mejor”, dijo antes de viajar a Texas. Su declaración se produjo mientras Israel conmemora una fecha que marcó el inicio de la guerra en Gaza.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump amplió su recuerdo del ataque y centró su mensaje en los civiles asesinados y en quienes fueron tomados como rehenes. “Tres años atrás, el 7 de octubre, el mundo fue testigo de uno de los días más oscuros y malvados de la historia de Israel”, escribió.

El presidente estadounidense reivindicó además su intervención para conseguir la liberación de los rehenes. “Luché incansablemente para traer a los rehenes a casa y reunirlos con sus seres queridos, y lo hice, tanto a los vivos como a los muertos”, afirmó. Cerró su mensaje con una promesa de memoria y una condena al terrorismo: “Nunca olvidaremos el 7 de octubre. Nunca olvidaremos a las víctimas”.

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Donald Trump publica un mensaje en redes sociales para conmemorar el aniversario del ataque perpetrado por Hamas contra Israel el 7 de octubre.

El ataque comenzó en la mañana del 7 de octubre de 2023, cuando miles de integrantes de Hamas y otras milicias atravesaron desde Gaza la frontera con Israel. La ofensiva dejó alrededor de 1.200 muertos y derivó en la captura de 251 personas, según el balance utilizado por las autoridades israelíes. La incursión incluyó ataques contra comunidades cercanas a Gaza y contra el festival de música Nova, celebrado en las proximidades de la frontera.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también recordó la fecha y describió el ataque como “uno de los peores atentados terroristas islámicos de nuestras vidas”.

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En el sur de Israel, el presidente Isaac Herzog participó en la ceremonia dedicada a las víctimas de Nova, donde murieron 364 personas. El lugar se convirtió en uno de los principales escenarios de la masacre.

Herzog defendió el derecho de Israel a responder al terrorismo, pero vinculó esa posición con una aspiración de paz.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también recordó la fecha y describió el ataque como “uno de los peores atentados terroristas islámicos de nuestras vidas” (REUTERS)

“Tenemos el derecho inherente a defendernos y a luchar contra el terrorismo. Pero anhelamos la paz y queremos que nuestros vecinos también vivan en paz”, declaró. Según el presidente israelí, el desarme de Hamas es una condición para avanzar hacia ese objetivo.

La ceremonia incluyó la participación de Yuval Rafael, sobreviviente de Nova y representante de Israel en Eurovisión 2025. También intervino Elkana Bohbot, ciudadano colombiano-israelí que estuvo entre los 251 rehenes capturados durante el ataque. Bohbot fue liberado en octubre de 2025 como parte de un acuerdo de alto el fuego.

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Netanyahu no participó en el acto de Nova. Su ausencia coincidió con preguntas sobre las fallas de seguridad. En Israel se han planteado acusaciones sobre advertencias previas acerca de una posible ofensiva de gran escala desde Gaza. Netanyahu rechaza haber recibido información que le permitiera anticipar la operación y sostiene que los altos mandos militares no lo despertaron antes del comienzo del ataque, a las 6:29 de la mañana.

Tres años después, Israel todavía no estableció una comisión independiente para investigar los errores que precedieron a la incursión. La guerra que comenzó tras el 7 de octubre continuó con una ofensiva israelí en Gaza que, según el balance incluido en la información disponible, dejó más de 74.200 palestinos muertos.

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El aniversario está marcado por las víctimas, los rehenes y las consecuencias de la guerra en Gaza y sus familias. En ese contexto, Trump volvió a presentar el 7 de octubre como un ataque terrorista que Estados Unidos no olvidará.