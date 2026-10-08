Nicaragua

La investigación del asesinato de Roberto Samcam queda archivada sin que Costa Rica pueda identificar quién ordenó el crimen

La Fiscalía costarricense cerró la pesquisa sobre los autores intelectuales del homicidio del opositor nicaragüense apenas un año después del ataque. La familia reclama que se agoten todas las instancias posibles

Fotografía de archivo del nicaragüense Roberto Samcam. EFE/Jeffrey Arguedas
Fotografía de archivo del nicaragüense Roberto Samcam. EFE/Jeffrey Arguedas
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La Fiscalía de Costa Rica archivó la investigación destinada a identificar a la persona que ordenó el asesinato de Roberto Samcam, militar retirado, opositor nicaragüense y ciudadano español, asesinado el 19 de junio de 2025 en su vivienda de San José. La decisión deja abierta la posibilidad de retomar esa línea si aparecen nuevos elementos, mientras continúa el proceso contra los sospechosos de ejecutar el crimen, informó la agencia de noticias EFE.

La resolución fue emitida el 5 de octubre por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José y fue notificada el martes 6 de octubre a los representantes legales de la familia. Según el documento, al que se refirieron la defensa y familiares de la víctima ante EFE, los informes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no aportaron elementos suficientes para determinar quién dio la orden.

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El Ministerio Público precisó que el archivo no implica el cierre definitivo de la investigación. La causa podrá reabrirse si surgen datos que permitan avanzar sobre la identificación de los autores intelectuales o de quienes financiaron el homicidio.

FOTO DE ARCHIVO: Fuerzas de seguridad costarricenses realizan una operación para detener a sospechosos del asesinato del exmilitar nicaragüense exiliado Roberto Samcam, en San José, Costa Rica, el 12 de septiembre de 2025. REUTERS/Stringer/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Fuerzas de seguridad costarricenses realizan una operación para detener a sospechosos del asesinato del exmilitar nicaragüense exiliado Roberto Samcam, en San José, Costa Rica, el 12 de septiembre de 2025. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Acusación contra cuatro sospechosos de la ejecución

La medida no modifica el expediente penal contra los presuntos responsables materiales del crimen. En junio de 2026, la Fiscalía presentó una acusación contra cuatro personas por su presunta participación en el asesinato de Samcam.

Entre los imputados figura un joven al que se atribuyen los disparos contra el exmilitar. La acusación también alcanzó a otros sospechosos que, de acuerdo con la investigación, habrían intervenido en la planificación del ataque.

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La viuda de la víctima, Claudia Vargas, cuestionó que se archivara la línea destinada a establecer quién ordenó el crimen apenas un año y casi cuatro meses después del asesinato. “Definitivamente creo que Costa Rica tiene que agotar todas las instancias de investigación posible”, afirmó en declaraciones a EFE.

Vargas sostuvo que, si las autoridades costarricenses consideran que no pueden profundizar la causa por sus propios medios, deberían solicitar cooperación a otros Estados. Para la familia, el caso no puede limitarse a los acusados de ejecutar el ataque.

Claudia Vargas y otros familiares llegan a la misa fúnebre de su esposo, el exmilitar nicaragüense exiliado Roberto Samcam, un mayor sandinista retirado que fue asesinado a tiros en su condominio el 19 de junio, en San José, Costa Rica, el 22 de junio de 2025. REUTERS/Stringer
Claudia Vargas y otros familiares llegan a la misa fúnebre de su esposo, el exmilitar nicaragüense exiliado Roberto Samcam, un mayor sandinista retirado que fue asesinado a tiros en su condominio el 19 de junio, en San José, Costa Rica, el 22 de junio de 2025. REUTERS/Stringer

Reclamo de la familia por las conexiones con el régimen de Nicaragua

La viuda señaló que el homicidio tiene consecuencias que trascienden a los allegados de Samcam y afectan a la comunidad de opositores nicaragüenses que vive fuera de su país. “Esto es algo que le pasó a la comunidad exiliada”, manifestó.

La abogada de la familia y directora del bufete internacional Guernica 37, Almudena Bernabéu, expresó su decepción por la decisión de la Fiscalía. Afirmó que, a su entender, el asesinato no puede explicarse solo por la actuación de los cuatro sospechosos sometidos al proceso penal.

“Hay detrás una mano negra y una organización criminal con tentáculos en Costa Rica, pero que parte de Nicaragua”, dijo Bernabéu a EFE. La letrada señaló que el archivo alcanza exclusivamente a la pesquisa sobre los eventuales autores intelectuales y no al juicio contra quienes habrían participado en la ejecución.

El abogado Yader Valdivia, integrante de la organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, planteó una posición similar. Según explicó, la Fiscalía debe establecer una teoría del caso que abarque la motivación del ataque, además de la identidad de quien disparó.

FOTO DE ARCHIVO: Un técnico forense trabaja en la escena del crimen donde el ex militar nicaragüense exiliado Roberto Samcam fue asesinado en su casa, en San José, Costa Rica, el 19 de junio de 2025. REUTERS/Stringer/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un técnico forense trabaja en la escena del crimen donde el ex militar nicaragüense exiliado Roberto Samcam fue asesinado en su casa, en San José, Costa Rica, el 19 de junio de 2025. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

“La fiscalía no puede solamente decir ‘vamos a acusar a esta persona por haber disparado a esta otra’ sin tener una teoría del caso de cuál es la motivación”, afirmó Valdivia. La causa contra los cuatro acusados continuará mientras la familia espera que surjan nuevos elementos que permitan reabrir la investigación sobre quienes habrían ordenado o financiado el asesinato.

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