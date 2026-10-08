Tecno

Así se puede liberar espacio en tu cuenta de Hotmail (Outlook) de forma gratuita y rápida

Cuando una cuenta supera su límite de almacenamiento, deja de enviar y recibir mensajes

Outlook.com asigna 15 GB de almacenamiento gratuito al buzón de correo. (Europa Press)
Outlook.com asigna 15 GB de almacenamiento gratuito al buzón de correo. (Europa Press)
Guardar

Cuando una cuenta de Hotmail (Outlook) alcanza su límite, deja de enviar y recibir correos electrónicos. La forma gratuita de recuperar el servicio consiste en identificar los mensajes que ocupan más espacio, eliminar los que ya no sean necesarios y vaciar la carpeta de Elementos eliminados.

Microsoft asigna 15 GB de almacenamiento gratuito al buzón de Outlook.com. Ese espacio es independiente de los 5 GB de almacenamiento en la nube que se comparten entre archivos y fotos de OneDrive, datos adjuntos de Outlook.com y aplicaciones de Microsoft 365.

PUBLICIDAD

La primera medida es revisar qué carpetas concentran la mayor cantidad de información. Para hacerlo, hay que abrir Configuración, ingresar a Cuenta y seleccionar Almacenamiento. Allí, Outlook muestra el espacio que ocupa cada carpeta y ofrece opciones para borrar mensajes de forma definitiva, incluso según su antigüedad.

Almacenamiento en Outlook
La sección Almacenamiento, dentro de Configuración y Cuenta, muestra qué carpetas ocupan más espacio. (Microsoft)

Los correos eliminados siguen ocupando espacio

Mover un mensaje a Elementos eliminados no libera de inmediato la cuota del buzón. Los correos permanecen allí y continúan contabilizando dentro de los 15 GB de almacenamiento de correo hasta que el usuario vacía la carpeta o transcurren 30 días, cuando Outlook los elimina automáticamente.

Por eso, después de borrar mensajes de la Bandeja de entrada, Enviados o Archivo, conviene ingresar a Elementos eliminados y quitar su contenido de forma permanente. La carpeta Correo no deseado también consume espacio, aunque los mensajes que contiene se borran de forma automática después de 10 días.

PUBLICIDAD

Otra opción para quitar uno o varios correos de manera definitiva es seleccionarlos y pulsar Mayús + Suprimir.

Los correos movidos a Elementos eliminados siguen contando dentro de la cuota del buzón hasta que se borran de forma definitiva. (Europa Press)
Los correos movidos a Elementos eliminados siguen contando dentro de la cuota del buzón hasta que se borran de forma definitiva. (Europa Press)

Ordenar los mensajes por tamaño para detectar los archivos más pesados

Los mensajes con documentos, fotos, videos u otros adjuntos suelen ser los que más espacio ocupan. Outlook.com permite localizarlos desde la lista de correos: se debe elegir la opción Filtrar y luego ordenar por tamaño.

Si los correos más pequeños aparecen primero, se puede repetir el filtro para situar los de mayor tamaño al inicio. A partir de esa lista, el usuario puede revisar cuáles necesita conservar y cuáles puede descartar.

En los mensajes que contienen adjuntos importantes, Outlook.com ofrece la posibilidad de guardar esos archivos en OneDrive. Después de confirmar que el archivo quedó almacenado, es necesario borrar de manera permanente el correo original para que la medida tenga efecto sobre la cuota del buzón.

Filtrar los correos por tamaño permite identificar los que contienen adjuntos más pesados. (Europa Press)
Filtrar los correos por tamaño permite identificar los que contienen adjuntos más pesados. (Europa Press)

Uso inteligente de la función Limpiar

La herramienta Limpiar sirve para quitar correos innecesarios de la Bandeja de entrada o de Archivo. Permite borrar todos los mensajes de un remitente, conservar solo el más reciente o eliminar aquellos que superen los 10 días de antigüedad.

Los mensajes retirados con esta función también deben eliminarse de Elementos eliminados para que dejen de contar dentro de la capacidad disponible. De otro modo, el buzón mantendrá el mismo uso de almacenamiento.

Si la cuenta ya superó el límite, los mensajes enviados a esa dirección se devuelven al remitente. Tras liberar espacio, será necesario pedir que los correos pendientes sean enviados otra vez.

Opción limpiar de Outlook
La función Limpiar permite eliminar mensajes repetidos o antiguos de un mismo remitente. (Microsoft)

Microsoft 365 permite ampliar el buzón a 100 GB por persona, pero no es la única salida: la eliminación definitiva de mensajes, la revisión de adjuntos y el uso de las herramientas de organización permiten recuperar espacio sin costo.

Diferencias entre Hotmail y Gmail

Hotmail, integrado en Outlook.com, y Gmail ofrecen herramientas para organizar y buscar correos, además de opciones de verificación en dos pasos. Outlook permite clasificar mensajes por distintos criterios, crear carpetas, establecer reglas y agrupar conversaciones. Gmail utiliza etiquetas, categorías y conversaciones, y su buscador permite aplicar filtros por remitente, fecha, tamaño o archivos adjuntos. Gemini puede responder consultas sobre el contenido del correo en determinadas cuentas y planes de Google, según la disponibilidad de la función.

La diferencia principal está en el almacenamiento. Outlook.com ofrece 15 GB para el buzón, separados de los 5 GB en la nube compartidos entre OneDrive, fotos, adjuntos y aplicaciones de Microsoft 365. En Gmail, los 15 GB gratuitos se comparten entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, por lo que los archivos e imágenes también pueden reducir la capacidad disponible para el correo.

Temas Relacionados

HotmailOutlookCorreo electrónicoBandeja de entradaMicrosoftCómo hacer para liberar espacio en HotmailTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

El objetivo es construir un modelo computacional lo bastante preciso como para que los científicos puedan probar experimentos de forma digital antes de llevarlos al laboratorio

Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

Amazon tiene una página web que expone el perfil de los clientes y desata reacciones: “Estoy literalmente sin palabras”

La compañía presentó About You en mayo pasado como una herramienta para que los clientes vean y editen los datos que la empresa usa para personalizar recomendaciones

Amazon tiene una página web que expone el perfil de los clientes y desata reacciones: “Estoy literalmente sin palabras”

Cómo limpiar el almacenamiento del iPhone gratis y de forma efectiva sin métodos de pago

Quedarse sin espacio puede derivar en fallos al actualizar el sistema, instalar aplicaciones o guardar archivos en el teléfono

Cómo limpiar el almacenamiento del iPhone gratis y de forma efectiva sin métodos de pago

Investigan a Meta en Reino Unido por posibles fallos de seguridad infantil en “Instagram Instants”

La función permite compartir en la red social contenidos efímeros, es decir, publicaciones que desaparecen después de ser vistas por los usuarios

Investigan a Meta en Reino Unido por posibles fallos de seguridad infantil en “Instagram Instants”

Meta usa inteligencia artificial para detectar avisos que esconden abuso sexual infantil

La empresa dice que actuó sobre 33,2 millones de contenidos de explotación infantil en seis meses, la mayoría antes de que alguien los denuncie

Meta usa inteligencia artificial para detectar avisos que esconden abuso sexual infantil

DEPORTES

Seis argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Shanghái: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

Seis argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Shanghái: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

La dedicatoria para los hinchas de River Plate que dejó Messi en la camiseta de Argentina de su despedida

Con un guiño al Balón de Oro, el emocionante video de la AFA para Messi tras su despedida de la Selección: “Te amamos”

Un viaje de 10.000 kilómetros, el “último baile” y el recuerdo de Qatar: los mensajes de los hinchas para Messi en su adiós a la Selección

El video que hace furor en la Fórmula 1: el peculiar saludo de Colapinto que sorprendió a Max Verstappen

TELESHOW

María Becerra habló de su deseo de casarse en 2027 y respaldó a Tini Stoessel: “Es una gran amiga”

María Becerra habló de su deseo de casarse en 2027 y respaldó a Tini Stoessel: “Es una gran amiga”

El detalle en el celular de Pedro Rosemblat que sorprendió a los fans de Lali: “Está manifestando una nena”

El último adiós a Piero: los horarios del velatorio y el cortejo fúnebre

Yanina Latorre recordó su mala experiencia con Roberto Pettinato: “Duré un día en su programa y renuncié”

Los colegas y amigos de Piero se despidieron del músico en las redes: “Tus canciones le ganaron al tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Pese a acuerdos de huelga, 295 docentes continúan separados de sus cargos en Panamá

Pese a acuerdos de huelga, 295 docentes continúan separados de sus cargos en Panamá

Capturan a guatemalteco responsable del mayor decomiso de droga por vía terrestre en El Salvador

Régimen de Cuba aprobó incentivos fiscales para empresas que contraten a personas con discapacidad pero empleadores deben cumplir controles

La investigación del asesinato de Roberto Samcam queda archivada sin que Costa Rica pueda identificar quién ordenó el crimen

Laura Fernández respondió por sus encuentros con empresarios detenidos por presunto lavado de dinero: “Ni que tuviera una bola mágica”