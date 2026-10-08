Con un guiño al Balón de Oro, el emocionante video de la AFA para Messi tras su despedida de la Selección: “Te amamos”

Recopilación de imágenes del capitán argentino vistiendo la camiseta de la selección argentina y un mensaje claro: "Bienvenido a la mejor hinchada del mundo"

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video homenaje dedicado a Lionel Messi a 24 horas de su despedida de la selección argentina, en el que repasó los momentos más destacados de su carrera con la camiseta nacional y deslizó una referencia directa a su candidatura al Balón de Oro 2026. La pieza audiovisual, difundida a través de las redes oficiales del organismo, combina imágenes de goles y jugadas históricas con un mensaje en off que celebra la trayectoria del capitán tras su último partido, disputado el martes ante Benín en el estadio Monumental.

El video arranca con una narración que destaca las condiciones futbolísticas de Messi incluso a los 39 años. “El mundo entero sabe que sos el mejor del mundo, haciendo goles, pateando tiros libres, que a los 39 años regateás como nadie”, señala la voz en off que acompaña las imágenes de archivo. La producción avanza con un tono de celebración que combina el repaso estadístico con guiños de humor, un registro habitual en las piezas audiovisuales que el organismo realizó durante los últimos años para homenajear a referentes del seleccionado.

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En uno de los pasajes centrales del video, la narración hace una mención explícita al Balón de Oro, el premio individual que entrega la revista francesa France Football y que este año tendrá su ceremonia el 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres. “Con el Mundial que hiciste no hay quien merezca más el Balón de Oro que vos”, afirma la voz en off, mientras las imágenes enfocan la vitrina de trofeos del jugador.

Messi es uno de los candidatos al Balón de Oro 2026. El capitán argentino tiene ocho trofeos (AP Foto/Michel Euler)

La referencia llega en un contexto especialmente sensible para la candidatura del rosarino: Messi integra la lista de 30 nominados al galardón 2026, que incluye además a futbolistas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y su compañero de selección Lautaro Martínez. El período evaluado por el jurado, compuesto por 100 periodistas de distintos países, se extendió desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial entre Argentina y España. Messi es el máximo ganador histórico del premio, con ocho estatuillas, y buscará esta edición sumar una novena.

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El video continúa con un fragmento que incluye un contrapunto indirecto hacia otros candidatos al premio. “Tu humildad es tan grande que ni hablás porque ya es afano. Suspéndanlo”, bromea la narración, en una frase que funciona como contraste frente a las declaraciones públicas de Mbappé y Yamal, quienes en las últimas semanas reclamaron de manera explícita el galardón para sí mismos. El delantero del Barcelona había afirmado, en una entrevista con el programa Universo Valdano de Movistar, que “este año me lo merecería yo por lo que he ganado”, mientras que el delantero del Real Madrid, consultado en conferencia de prensa sobre si se considera el mejor del mundo, había respondido: “Yo siempre, pero es algo muy personal”. El video de la AFA agrega después una frase que combina la ironía con el reconocimiento al capitán argentino. “Podemos ir avisándole al mundo que en tu vitrina siempre hay un lugarcito más”, continúa el relato, en referencia a un eventual noveno Balón de Oro para Messi.

La producción también retoma un momento puntual de la noche del martes, cuando Messi se mostró visiblemente conmovido durante el discurso que le dirigió a los más de 85.000 espectadores presentes en el Monumental. “Ayer te vimos emocionado, pero no estés triste, porque esto no es una despedida, es una bienvenida”, señala la voz en off, en un fragmento que reformula el mensaje de cierre que el propio capitán había compartido con el público tras la victoria por 3 a 0 ante la selección africana.

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El video incorpora, además, un fragmento de las palabras que Messi pronunció esa misma noche sobre el césped del Monumental, en las que se dirigió a sus excompañeros y a las futuras generaciones del plantel. “Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos”, se escucha decir al capitán en la grabación utilizada por la AFA. La pieza cierra con la frase que le da título a la publicación, “te amamos”, acompañada por una ovación de fondo y el mismo registro musical emotivo que atravesó toda la producción.

El emotivo discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección y las lágrimas de Enzo Fernández

El homenaje se enmarca en el cierre de un vínculo de 21 años entre Messi y la Selección, que comenzó con su debut en 2005 y que dejó un registro de 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias. Durante ese período, el capitán conquistó el Mundial de 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el oro olímpico en Beijing 2008, además de disputar otras tres finales continentales y dos definiciones mundialistas adicionales.

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El entrenador Lionel Scaloni también se refirió al cierre de esta etapa tras el partido ante Benín y afirmó no haber visto “ese aura” en ningún otro futbolista a lo largo de su carrera. La publicación de la AFA se sumó así a una serie de homenajes compartidos durante las horas posteriores al encuentro, entre ellos los mensajes de excompañeros y jugadores del plantel actual, en una despedida que combinó el repaso estadístico con el tono emotivo que caracterizó a toda la jornada en el estadio porteño.