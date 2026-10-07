Los colegas y amigos de Piero se despidieron del músico en las redes: “Tus canciones le ganaron al tiempo”

Julia Zenko compartió un video de un espectáculo en conjunto para expresar su pesar por la partida del músico (Video: Instagram)

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La muerte de Piero De Benedictis generó una ola de mensajes de despedida entre colegas y figuras del espectáculo, que recordaron al autor de “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” a través de sus redes sociales. Apenas se conoció la noticia en la cuenta oficial del cantautor, decenas de músicos compartieron publicaciones con fotografías, videos y textos que repasaron el vínculo personal y artístico que mantuvieron con él a lo largo de las décadas.

Julia Zenko fue una de las primeras en manifestar su dolor con una publicación propia. La cantante compartió un video de un espectáculo que compartió con el cantautor y escribió: “Por lo que fuiste, sos y serás. Con mi corazón golpeado ante tu partida. En mí por siempre”. Al cierre de su mensaje, agregó: “Abrazo a su familia y que en paz descanse”.

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El cantante Jairo recordó su última reunión con el artista junto a Silvio Rodríguez en su mensaje de tributo

El también cantautor Jairo también le dedicó una publicación propia, junto a una fotografía en la que aparece con Piero y Silvio Rodríguez. “Piero, mi querido Piero. La última vez que nos vimos fue hace un año junto a nuestro amigo común Silvio Rodríguez. Tus canciones le ganaron al tiempo”, escribió. “Que en paz descanse. Todo mi afecto a sus seres queridos”, cerró el músico.

La muerte del cantautor Piero De Benedictis provocó una ola de mensajes de despedida de figuras del espectáculo en las redes sociales

Emmanuel Horvilleur compartió una fotografía de Piero en sus historias de Instagram, musicalizada con el tema “Tengo la Piel Cansada de la Tarde”. “Adiós Piero y abrazo grande a su familia”, escribió el músico junto a la imagen.

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Alejandro Lerner publicó fotografías de archivo y rememoró el apodo afectuoso con el que el músico solía llamarlo

Alejandro Lerner eligió compartir una fotografía de archivo junto a Piero y el guitarrista Ruben Juárez, en la que se lo ve de joven sobre un escenario. “Piero, Ruben Juárez y yo, el gallito, como él me decía”, escribió, en referencia al apodo con el que Piero solía llamarlo. En otra publicación posterior, Lerner compartió una segunda imagen junto a su colega y profundizó en el mensaje de despedida: “Este es el documento del último abrazo que nos dimos con ‘El Tano’ Piero, él me bautizó ‘el Gallito’, ya que él era el ‘Gallo Mayor’. Eterno en mi amor y en mi agradecimiento. ¡Vuela alto maestro, libre aquí mantendremos vivo tu legado! ¡Gracias Siempre!”.

Diversas personalidades del espectáculo argentino e internacional expresaron sus condolencias a la familia del autor de Mi viejo

El productor Darío Arellano también dedicó un posteo propio, junto a una fotografía con el cantautor. “Tano querido, que tengas un buen viaje al cielo. Vivirás siempre en mi recuerdo. Un abrazo a Fiorel y Mariana. QEPD”, escribió el músico.

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Víctor Heredia publicó una fotografía de ambos sobre un escenario y resumió en pocas palabras el vínculo afectivo que los unió a lo largo de toda su trayectoria artística

Víctor Heredia recordó a su colega con un mensaje breve junto a una fotografía de ambos sobre un escenario. “Cómo te quería, amigo querido. Buen vuelo, Tanito”, escribió el cantautor.

Adriana Varela compartió una fotografía del músico sonriente en sus redes sociales y reconoció la experiencia personal de haber grabado junto al autor de "Mi viejo"

Adriana Varela, por su parte, compartió una fotografía de Piero sonriente y expresó su conmoción por la noticia: “Tano querido… te tengo en un par de discos donde grabamos juntos. Pero noooo, no me lo puedo creer”.

Felipe Pigna se sumó al homenaje a Piero con la portada de uno de sus discos

El historiador Felipe Pigna también se sumó a las despedidas con una publicación propia, en la que compartió la portada de uno de los discos del cantautor junto a un mensaje breve: “Hasta siempre Piero”.

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Las redes oficiales de Mercedes Sosa evocaron el histórico dúo que la artista conformó con Piero tras su regreso del exilio en 1982

Desde las redes oficiales de Mercedes Sosa hicieron también un posteo especial para despedir al cantautor: “Saludamos a la familia y amigos del querido maestro”. El gesto cobró un significado particular, dado que Piero y la cantante tucumana protagonizaron uno de los dúos más recordados de la música popular argentina, en el Teatro Ópera de 1982, tras el regreso de Sosa de su exilio.

El cantautor cubano Pablo Milanés publicó un video de un encuentro previo con el compositor argentino

El cantautor cubano Pablo Milanés también compartió un video de un encuentro junto al músico argentino, acompañado de una sola palabra y un corazón: “Piero”.

A estas publicaciones se sumaron, además, numerosos comentarios de colegas y figuras del espectáculo en los posteos dedicados al cantautor. Valeria Lynch, que compartió escenarios y festivales con Piero a lo largo de su carrera, escribió: “Qué triste noticia. Descansá querido Piero. Mis condolencias a la familia”.

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Facundo Arana envió un abrazo a la familia del cantautor, mientras Julieta Ortega lamentó la triste noticia

Facundo Arana también dejó un mensaje breve en una de las publicaciones: “Piero precioso… un abrazo enorme a toda la familia”. Julieta Ortega resumió su vínculo generacional con la obra del cantautor con una frase simple: “Toda mi adolescencia”. El músico cristiano Santiago Benavides comentó: “No me cansaré de agradecer especialmente por Sinfonía Inconclusa en la Mar. Uno de esos discos que marca la vida”, mientras que la actriz colombiana Yaneth Waldman agregó: “Buen viaje mi querido Piero. Por mi parte seguiré cantando la sinfonía inconclusa, que les enseñé a mis hijos y ahora a mi nieta, y me quedan muy buenos recuerdos a tu lado”.