El detalle en el celular de Pedro Rosemblat que sorprendió a los fans de Lali: “Está manifestando una nena”

Pedro Rosemblat exhibió en su programa una funda de celular que contiene una foto de la infancia de Lali Espósito

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A tan solo semanas de su casamiento, los fans de Lali Espósito palpitan la ansiada boda de la popstar con Pedro Rosemblat. En ese marco, en las últimas horas, un detalle en la funda de celular del conductor llamó la atención de los seguidores de la cantante. Todo comenzó cuando el periodista mostró su teléfono al aire de su programa en Gelatina, provocando todo tipo de comentarios en redes sociales.

En la captura del programa que viralizaron los fans se observa a Pedro sentado frente a un micrófono instalado sobre un soporte, mientras sostenía un teléfono celular con una mano y dirigía la mirada hacia la pantalla. Llevaba una camiseta negra, auriculares internos y tiene el pelo oscuro y corto, además de barba recortada. Sin embargo, en la funda oscura resaltaba una foto carnet de una niña.

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Fue entonces que los fans ampliaron la captura y revelaron que la niña que aparecía en la foto era Lali. Se trataba de un retrato frontal de su época inicial en las series de televisión. La imagen la mostraba con la cara centrada y una leve sonrisa. Tenía el pelo castaño oscuro, lacio y cortado a la altura de los hombros, con un flequillo recto sobre la frente. Llevaba una blusa de color rosa claro con cuello redondeado. El fondo era azul y la iluminación es uniforme, con sombras suaves en el rostro y la prenda. La fotografía está encuadrada desde los hombros y muestra parte del borde blanco del soporte o marco en los laterales.

“La foto en la funda del celular, estoy descompensada”, “Pedro con una foto de Lali de chiquita en la funda”, “La mejor foto que podrías tener de Lali. Una mini Lali”, “El está manifestando una nena como ella” y “Me da ternura que pedro tenga la foto de Lali de chiquita”, fueron algunos de los comentarios que los fanáticos de la intérprete de “Plástico” hicieron en las redes.

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Los seguidores de Lali Espósito expresaron su entusiasmo en redes sociales tras la viralización del detalle del teléfono (X)

La publicación que Lali Espósito compartió tras el cierre de su gira en el estadio Monumental incluyó una imagen que se distinguió del resto: una bandeja con milanesas napolitanas y papas fritas, acompañada por una nota manuscrita y firmada con una estrella. El gesto, atribuido en el contexto de las fotos a su pareja, Pedro Rosemblat, formó parte del carrete que la cantante difundió luego de su show del sábado 26 de septiembre de 2026.

Esa presentación marcó el final de “No vayas a atender cuando el demonio llama” y fue la tercera fecha de Espósito en River Plate durante 2026. La gira reunió ocho funciones con entradas agotadas: cinco en el estadio Vélez Sarsfield en 2025 y tres en el Monumental este año.

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La tierna imagen de Pedro Rosemblat en la funda de su celular que emocionó a los fans de Lali (X)

Las imágenes alternan escenas del recital y momentos previos a la función. Una de ellas muestra el estadio vacío, con la pasarela y la estructura de luces preparadas para el espectáculo. Más adelante, una toma desde el mismo punto registra las tribunas completas y los teléfonos encendidos entre el público. El álbum concluye con una foto en blanco y negro de la artista de rodillas sobre el escenario, de espaldas a la cámara y frente a las gradas iluminadas.

La bandeja de comida estaba apoyada sobre una cama del backstage. La nota decía: “Esto es lo que más te excita: Napo con papas fritas. Te amo”. No llevaba un nombre, aunque estaba firmada con una estrella, el mismo símbolo que aparece en el micrófono de Espósito y en remeras utilizadas por integrantes de la producción. En el carrete también hay fotografías junto a Rosemblat: en una, él aparece detrás de la cantante con ambos mirando a cámara; en otra, ella le sostiene el rostro con las manos.

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La artista recibió una bandeja de milanesas napolitanas con una nota manuscrita firmada con una estrella en su camarín

La publicación también registró la preparación antes del recital. Espósito aparece mientras recibe maquillaje, retoca su labial frente a un espejo con forma de corazón y realiza una prueba de sonido en el estadio vacío, con el micrófono identificado con la estrella de la gira.

En otras postales, la cantante posa abrazada a integrantes de su equipo con ropa de ensayo y recibe ayuda de dos colaboradores para ponerse una campera de cuero en los camarines. El cierre de la secuencia incluye a un miembro de la producción con palo santo, una costumbre que, según mostró la artista, incorporó a partir de su sobrino, mientras un agente de seguridad con un chaleco identificado como “Tech 3” aparece en primer plano.

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