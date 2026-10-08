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El último adiós a Piero: los horarios del velatorio y el cortejo fúnebre

El cantante y músico popular será velado este jueves en el barrio de Belgrano; el cortejo fúnebre partirá al día siguiente, viernes, hacia el cementerio de La Recoleta

PIERO
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Este miércoles 7 de octubre, Piero De Benedictis, más conocido como Piero, murió a los 81 años. El velatorio se realizará este jueves 8, entre las 12.30 y las 20 hs, en la Sala Velatoria Lázaro Costa (O’Higgins 2842, CABA). A la vez, el cortejo fúnebre se llevartá a cabo al otro día, viernes 9, a partir de las 11hs, con destino al cementerio de la Recoleta.

El cantautor, cuya obra unió la canción popular con la mirada social y política, dejó títulos que atravesaron generaciones, como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando llegaste”, “Pedro Nadie” y “Que se vayan ellos”.

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Nacido como Piero Antonio Franco De Benedictis el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, en la región italiana de Apulia, llegó a la Argentina cuando tenía tres años junto a su familia. Primero vivió en Banfield, en el sur del conurbano bonaerense, y luego se instaló en Allen, Río Negro. Ese recorrido entre la inmigración, el interior patagónico y la vida urbana de Buenos Aires formó parte de un universo que más tarde aparecería en sus canciones.

PIERO

En Allen cursó la escuela primaria y tuvo sus primeras experiencias musicales. Más adelante ingresó al seminario, con pasos por Viedma y Villa Devoto. Allí se acercó a una formación religiosa que convivió con inquietudes artísticas y con una sensibilidad orientada hacia los problemas sociales.

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Su debut profesional ocurrió en 1964, en programas de televisión como Remates musicales, donde interpretaba canciones italianas. Durante esos primeros años grabó sencillos y se presentó en distintos escenarios de Buenos Aires, todavía dentro de un repertorio melódico.

El punto de inflexión llegó a fines de esa década, cuando conoció al periodista y escritor José Tcherkaski. La asociación creativa entre ambos resultó central para el desarrollo de su repertorio. En 1969 apareció su primer álbum, Mi viejo, que incluyó la canción homónima y lo proyectó masivamente en la Argentina y otros países de América Latina.

“Mi viejo” se convirtió en una de las composiciones más difundidas de la música popular argentina. La canción construyó un retrato afectivo de la figura paterna, con una narración directa y cotidiana que permitió que fuera adoptada por públicos de edades y procedencias diversas. Con el tiempo, pasó a integrar el repertorio habitual de homenajes familiares y versiones de distintos intérpretes.

PIERO

En Allen cursó la escuela primaria y tuvo sus primeras experiencias musicales. Más adelante ingresó al seminario, con pasos por Viedma y Villa Devoto. Allí se acercó a una formación religiosa que convivió con inquietudes artísticas y con una sensibilidad orientada hacia los problemas sociales.

Su debut profesional ocurrió en 1964, en programas de televisión como Remates musicales, donde interpretaba canciones italianas. Durante esos primeros años grabó sencillos y se presentó en distintos escenarios de Buenos Aires, todavía dentro de un repertorio melódico.

El punto de inflexión llegó a fines de esa década, cuando conoció al periodista y escritor José Tcherkaski. La asociación creativa entre ambos resultó central para el desarrollo de su repertorio. En 1969 apareció su primer álbum, Mi viejo, que incluyó la canción homónima y lo proyectó masivamente en la Argentina y otros países de América Latina.

“Mi viejo” se convirtió en una de las composiciones más difundidas de la música popular argentina. La canción construyó un retrato afectivo de la figura paterna, con una narración directa y cotidiana que permitió que fuera adoptada por públicos de edades y procedencias diversas. Con el tiempo, pasó a integrar el repertorio habitual de homenajes familiares y versiones de distintos intérpretes.

Tras el éxito inicial, Piero amplió su alcance con canciones como “Juan Boliche”, “Vengo”, “Tengo la piel cansada de la tarde” y “Llegando llegaste”. En 1970 obtuvo el primer puesto y los tres Gallos de Oro del Festival Internacional da Canção de Río de Janeiro con “Pedro Nadie”, un tema que incorporaba una perspectiva crítica sobre las jerarquías sociales.

Ese mismo año participó de la película El profesor patagónico, dirigida por Fernando Ayala y protagonizada por Luis Sandrini. En el film encarnó a un joven sacerdote cantante y aportó varias piezas a la banda sonora, entre ellas “Mi viejo” y “Llegando llegaste”. También tuvo participaciones en otras producciones audiovisuales, como el cortometraje Bang Bang, de Raúl Perrone.

Durante los primeros años de la década de 1970, su discografía tomó una orientación más explícitamente política. Los álbumes Coplas de mi país (1972) y Para el pueblo lo que es del pueblo (1973) reunieron canciones atravesadas por la desigualdad, la persecución política, la violencia estatal y las dictaduras de la región.

En esa etapa surgieron “Coplas de mi país”, “Los americanos”, “Las cosas que pasan” y “Que se vayan ellos”. “Para el pueblo lo que es del pueblo” se convirtió en uno de sus temas más asociados a las luchas sociales y a la tradición de la canción de protesta en América Latina.

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