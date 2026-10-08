Sociedad

Siguen las lluvias y el mal tiempo en el AMBA: para cuándo se espera una mejora en el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo un alerta amarilla por tormentas sobre la región, con acumulados que podrían superar los 80 mm y ráfagas de hasta 50 km/h. Anticipan precipitaciones intermitentes al menos hasta el domingo

Los vientos del cuadrante este, que rotan al sur hacia el fin de semana, son los responsables del ingreso de humedad persistente al territorio nacional
Los vientos del cuadrante este, que rotan al sur hacia el fin de semana, son los responsables del ingreso de humedad persistente al territorio nacional
Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por tormentas fuertes a severas sobre la región metropolitana, mientras una circulación atmosférica bloqueada promete mantener el paraguas a mano durante, al menos, los próximos cuatro días. Las precipitaciones que ya azotaron el centro del país durante este miércoles con granizo y vientos intensos son apenas el prólogo de una semana marcada por el agua, la nubosidad persistente y los vientos húmedos del este.

El sistema que genera esta situación responde al avance de un centro de bajas presiones que empujó tormentas desde San Luis y Córdoba hacia la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe y Entre Ríos durante la mañana del miércoles. Ese frente meteorológico dejó lluvias localizadas pero copiosas, granizo —como el que cayó sobre Rosario— y frecuente actividad eléctrica. Durante toda la jornada, el SMN activó el alerta naranja para buena parte del centro y el este de Córdoba, el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y la Capital Federal, con valores de precipitación acumulada estimados entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de ser superados de forma puntual, según el parte oficial del organismo.

PUBLICIDAD

El jueves será la jornada con mayor inestabilidad para la región. Con una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 14°C, el día comenzará con probabilidades de lluvia que irán del 10 al 40% durante la mañana y se sostendrán en niveles similares durante la tarde. Los vientos soplarán entre los 13 y los 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h. No es un día para salir sin abrigo.

La razón de tanta actividad está en el corrimiento hacia el norte del litoral del sistema convectivo que actuó sobre el centro del país. El SMN prevé para la madrugada y la mañana del jueves el período de mayor intensidad y severidad de las tormentas en esa región, con posibilidad de acumulados superiores a los 100 milímetros de manera aislada.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas de la semana no superarán los 22°C en la región, con mínimas que descenderán hasta los 12°C en algunos tramos del período
Las temperaturas máximas de la semana no superarán los 22°C en la región, con mínimas que descenderán hasta los 12°C en algunos tramos del período

El viernes no ofrece respiro. La máxima llegará a 17°C y la mínima se va a ubicar en 13°C. Las chances de precipitación varían entre el 0 y el 40 %, según el período del día, con vientos que también mantendrán ráfagas de 42 a 50 km/h en algún momento de la jornada. La actividad no será tan intensa como la del jueves, pero el cielo permanecerá cubierto y las lluvias intermitentes seguirán siendo protagonistas.

El fin de semana traerá temperaturas similares. El sábado registrará una máxima de 18°C y una mínima de 12°C, con probabilidades de lluvia que irán del 10 al 40%. El domingo, la máxima se eleva apenas a 19°C con una mínima de 13°C, y la probabilidad de precipitación cae al 0-10% durante las primeras horas del día, aunque sin desaparecer del todo.

El lunes aparece, según el pronóstico, como la primera jornada con algo más de estabilidad. La máxima se va a mantener en torno a los 18°C y la mínima en 13°C, pero la probabilidad de lluvia caerá al 0% en todos los períodos del día. Habrá nubes, sí, pero sin precipitaciones previstas.

El SMN mantiene alertas naranja activas sobre varias provincias del norte del país
El SMN mantiene alertas naranja activas sobre varias provincias del norte del país

Más allá del AMBA, el mapa de alertas del SMN muestra una alerta naranja que cubre zonas del centro y norte del país para el jueves, mientras que otras regiones aparecen bajo alerta amarilla. La zona que concentrará los mayores acumulados será el norte del Litoral. En Santa Fe, el este de Chaco, el sur de Misiones y toda la provincia de Corrientes, el modelo europeo ECMWF estima precipitaciones de 80 a 130 milímetros entre el jueves y el viernes.

El sur de Mendoza y San Juan, también aparece como una zona de riesgo, con posibles acumulados superiores a los 50 milímetros de manera localizada, producto de la convergencia de humedad en capas bajas al pie de la cordillera de los Andes.

El norte de la Patagonia, el noroeste argentino y la región central registrarán lluvias intermitentes con valores que, en general, se ubicarán entre los 5 y 30 milímetros. Un caso especial es el de la Costa Atlántica bonaerense, donde el SMN prevé lluvias persistentes hasta el domingo, con intensidad leve a moderada y vientos del este y del sur con ráfagas de 50 a 70 km/h.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalClimaPronóstico del tiempoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emotivo homenaje de la Embajada de Israel en Argentina a tres años del horror del 7 de octubre

La enviada diplomática Ahuva Spieler Reshef recordó cómo vivió aquella jornada junto a su familia y pidió que el terrorismo no sea “normalizado ni justificado nunca”. El acto se realizó en el Palacio Libertad de Buenos Aires

Emotivo homenaje de la Embajada de Israel en Argentina a tres años del horror del 7 de octubre

Lotocki volvió a declarar en el juicio, cuestionó las pericias y defendió el metacrilato: “Era la vedette del momento”

El médico amplió su indagatoria en el proceso por la muerte de Christian Zárate y las lesiones denunciadas por cinco mujeres. Objetó las conclusiones del Cuerpo Médico Forense y negó haber aplicado relleno intramuscular a una de las pacientes

Lotocki volvió a declarar en el juicio, cuestionó las pericias y defendió el metacrilato: “Era la vedette del momento”

Una avioneta tuvo una falla en pleno vuelo y aterrizó de emergencia en un campo de Trelew

La aeronave Cessna 182 había despegado de Puerto Madryn para fotografiar la costa patagónica cuando el motor presentó indicios de fuego. Las tres personas a bordo salieron ilesos

Una avioneta tuvo una falla en pleno vuelo y aterrizó de emergencia en un campo de Trelew

Vendían tours desde Misiones para la despedida de Messi y promocionaban las entradas por TV: cayeron al salir del Monumental

Los sospechosos ofrecían paquetes para asistir al partido entre Argentina y Benín y llegaron a promocionarlos en canales de televisión locales. Son dos de los tres imputados en una causa que ya suma más de 30 denuncias por reventa y entradas apócrifas

Vendían tours desde Misiones para la despedida de Messi y promocionaban las entradas por TV: cayeron al salir del Monumental

Mendoza: un nene desapareció mientras se bañaba en un canal de riego con su padre y lo encontraron ahogado

El cuerpo de Nahuel González, de 12 años, fue hallado por buzos de la Policía de Mendoza atrapado bajo la Ruta 60, tras un operativo que duró horas con helicóptero, perros y decenas de agentes

Mendoza: un nene desapareció mientras se bañaba en un canal de riego con su padre y lo encontraron ahogado

DEPORTES

Un viaje de 10.000 kilómetros, el “último baile” y el recuerdo de Qatar: los mensajes de los hinchas para Messi en su adiós a la Selección

Un viaje de 10.000 kilómetros, el “último baile” y el recuerdo de Qatar: los mensajes de los hinchas para Messi en su adiós a la Selección

El video que hace furor en la Fórmula 1: el peculiar saludo de Colapinto que sorprendió a Max Verstappen

El tierno mensaje de Enzo Fernández para Messi tras llorar desconsoladamente en su despedida de la Selección: “El ídolo de mi vida”

Julián Álvarez le dedicó una sentida carta a Messi tras su despedida de la Selección: la imagen especial que eligió

Se confirmaron el día y la hora del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

TELESHOW

El último adiós a Piero: los horarios del velatorio y el cortejo fúnebre

El último adiós a Piero: los horarios del velatorio y el cortejo fúnebre

Yanina Latorre recordó su mala experiencia con Roberto Pettinato: “Duré un día en su programa y renuncié”

Los colegas y amigos de Piero se despidieron del músico en las redes: “Tus canciones le ganaron al tiempo”

Fio Giménez reveló los cambios en su vida sexual tras separarse de Cachete Sierra: “No quiero tuki tuki sin amor”

El reencuentro de Callejero Fino con su hijo después de un mes detenido: “Perdoname, te amo”

INFOBAE AMÉRICA

La investigación del asesinato de Roberto Samcam queda archivada sin que Costa Rica pueda identificar quién ordenó el crimen

La investigación del asesinato de Roberto Samcam queda archivada sin que Costa Rica pueda identificar quién ordenó el crimen

Laura Fernández respondió por sus encuentros con empresarios detenidos por presunto lavado de dinero: “Ni que tuviera una bola mágica”

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

El Salvador busca la emisión de USD 515 millones en deuda con exención tributaria para financiar el Presupuesto 2027

Jubilados panameños insisten en reclamar ampliación de descuentos