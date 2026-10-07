El tierno mensaje de Enzo Fernández para Messi tras llorar desconsoladamente en su despedida de la Selección: “El ídolo de mi vida”

Enzo Fernández le dedicó un posteo a Messi

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Enzo Fernández, uno de los futbolistas más visiblemente emocionados durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, le dedicó un extenso mensaje al capitán a través de sus redes sociales. El volante del Manchester City compartió una publicación en Instagram horas después de que el astro diera su último discurso como jugador de la Albiceleste, tras la victoria 3 a 0 ante Benín en el estadio Monumental.

En el posteo, que incluye una serie de fotografías del vínculo entre ambos futbolistas, Enzo se dirigió primero a Nicolás Otamendi, quien también colgó la casaca albiceleste: “Gracias General, fue un placer compartir tantos momentos dentro y fuera de la cancha. Sos una parte gigante de nuestra historia, más de 10 años con esta camiseta y te mereces lo mejor para lo que venga”.

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El mensaje central del posteo estuvo dedicado a Messi. “Leo. Creo que cualquier frase va a quedar corta. Sos el ídolo de mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos”, escribió el mediocampista. Agregó: “Solo deseo que puedas disfrutar tu vida. No sé si al nivel de cómo nos hiciste disfrutar a nosotros, porque va a ser imposible, pero solo deseo que seas feliz”.

El posteo de Enzo

El texto cerró con una definición categórica sobre el capitán: “Tu legado va a ser eterno para todo el país, gracias por llevar la bandera a lo más alto del mundo. El mejor jugador de la historia es argentino”. El posteo finalizó con un mensaje colectivo hacia los jugadores que se retiraron de la selección esa noche: “Los vamos a extrañar mucho y va a ser difícil sin ustedes, pero seguiremos los pasos que nos marcaron después de tantos años, en buenas y malas. Simplemente y eternamente GRACIAS”.

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La publicación llegó horas después de que las cámaras de televisión captaran a Enzo Fernández llorar de manera desconsolada mientras Messi pronunciaba su discurso en el centro del campo de juego del Monumental. El volante, de pie junto a sus compañeros, bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos en varios tramos del mensaje del capitán.

Al retirarse del estadio, el futbolista habló con la prensa en zona mixta y reconoció la magnitud de lo vivido: “Fue un día muy emocionante la verdad, un montón de sensaciones encontradas. Espero que Leo haya disfrutado, lo vamos a extrañar mucho. Terrible lo que lloré”, expresó entre risas.

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La escena tuvo un significado particular por la historia previa entre ambos. En 2016, cuando tenía 15 años, Enzo Fernández le había escrito una carta pública a Messi para pedirle que no abandonara la selección tras la derrota en la final de la Copa América Centenario ante Chile. Algunos años después, el entonces hincha adolescente compartió plantel con su ídolo y conquistó junto a él la Copa del Mundo.

Valentina Cervantes, pareja del volante, relató en diálogo con Radio La Red que la reacción de Fernández no la sorprendió: “Ya lloró cuando Leo hizo el posteo. Me imaginé que iba a llorar”. El 6 de octubre de 2026 marcó el final de 21 años de Messi con la camiseta de la selección argentina, en un partido en el que además convirtió un gol y repartió asistencias en su última presentación como local.

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