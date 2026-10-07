Deportes

El tierno mensaje de Enzo Fernández para Messi tras llorar desconsoladamente en su despedida de la Selección: “El ídolo de mi vida”

El volante del Manchester City se expresó en redes sociales tras su reacción en el estadio Monumental

Enzo Fernández le dedicó un posteo a Messi
Enzo Fernández le dedicó un posteo a Messi
Guardar

Enzo Fernández, uno de los futbolistas más visiblemente emocionados durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, le dedicó un extenso mensaje al capitán a través de sus redes sociales. El volante del Manchester City compartió una publicación en Instagram horas después de que el astro diera su último discurso como jugador de la Albiceleste, tras la victoria 3 a 0 ante Benín en el estadio Monumental.

En el posteo, que incluye una serie de fotografías del vínculo entre ambos futbolistas, Enzo se dirigió primero a Nicolás Otamendi, quien también colgó la casaca albiceleste: “Gracias General, fue un placer compartir tantos momentos dentro y fuera de la cancha. Sos una parte gigante de nuestra historia, más de 10 años con esta camiseta y te mereces lo mejor para lo que venga”.

PUBLICIDAD

El mensaje central del posteo estuvo dedicado a Messi. “Leo. Creo que cualquier frase va a quedar corta. Sos el ídolo de mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos”, escribió el mediocampista. Agregó: “Solo deseo que puedas disfrutar tu vida. No sé si al nivel de cómo nos hiciste disfrutar a nosotros, porque va a ser imposible, pero solo deseo que seas feliz”.

El posteo de Enzo
El posteo de Enzo

El texto cerró con una definición categórica sobre el capitán: “Tu legado va a ser eterno para todo el país, gracias por llevar la bandera a lo más alto del mundo. El mejor jugador de la historia es argentino”. El posteo finalizó con un mensaje colectivo hacia los jugadores que se retiraron de la selección esa noche: “Los vamos a extrañar mucho y va a ser difícil sin ustedes, pero seguiremos los pasos que nos marcaron después de tantos años, en buenas y malas. Simplemente y eternamente GRACIAS”.

PUBLICIDAD

La publicación llegó horas después de que las cámaras de televisión captaran a Enzo Fernández llorar de manera desconsolada mientras Messi pronunciaba su discurso en el centro del campo de juego del Monumental. El volante, de pie junto a sus compañeros, bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos en varios tramos del mensaje del capitán.

Al retirarse del estadio, el futbolista habló con la prensa en zona mixta y reconoció la magnitud de lo vivido: “Fue un día muy emocionante la verdad, un montón de sensaciones encontradas. Espero que Leo haya disfrutado, lo vamos a extrañar mucho. Terrible lo que lloré”, expresó entre risas.

La escena tuvo un significado particular por la historia previa entre ambos. En 2016, cuando tenía 15 años, Enzo Fernández le había escrito una carta pública a Messi para pedirle que no abandonara la selección tras la derrota en la final de la Copa América Centenario ante Chile. Algunos años después, el entonces hincha adolescente compartió plantel con su ídolo y conquistó junto a él la Copa del Mundo.

Valentina Cervantes, pareja del volante, relató en diálogo con Radio La Red que la reacción de Fernández no la sorprendió: “Ya lloró cuando Leo hizo el posteo. Me imaginé que iba a llorar”. El 6 de octubre de 2026 marcó el final de 21 años de Messi con la camiseta de la selección argentina, en un partido en el que además convirtió un gol y repartió asistencias en su última presentación como local.

Temas Relacionados

Enzo FernándezLionel Messiselección argentinadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julián Álvarez le dedicó una sentida carta a Messi tras su despedida de la Selección: la imagen especial que eligió

El delantero recordó su vínculo con el capitán desde la infancia hasta compartir plantel y título, y acompañó el mensaje con una foto de 2011 junto a Messi

Julián Álvarez le dedicó una sentida carta a Messi tras su despedida de la Selección: la imagen especial que eligió

Se confirmaron el día y la hora del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

El Xeneize y el Millonario se verán las caras en la fecha 15 del Torneo Clausura

Se confirmaron el día y la hora del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

El video inédito que compartió Lisandro Martínez con las lágrimas de Messi camino a su despedida: las fotos y el emotivo mensaje

El defensor registró la emoción del capitán durante el trayecto hacia el Monumental y acompañó la publicación con imágenes del vestuario y un texto cargado de afecto

El video inédito que compartió Lisandro Martínez con las lágrimas de Messi camino a su despedida: las fotos y el emotivo mensaje

La inesperada decisión de Pablo Giralt tras el retiro Lionel Messi de la selección argentina: “No va más”

El relator sorprendió en vivo y frente a cámara tras el último partido del crack rosarino en el conjunto nacional

La inesperada decisión de Pablo Giralt tras el retiro Lionel Messi de la selección argentina: “No va más”

El entrenador de Benín habló de un “punto negro” en la despedida de Messi: “No nos dieron nada”

Gernot Rohr relató que su plantel se marchó frustrado del último partido del astro con la selección argentina

El entrenador de Benín habló de un “punto negro” en la despedida de Messi: “No nos dieron nada”

MALDITOS NERDS

Battlefield Studios fecha la temporada 5 de ‘Battlefield 6′ para el 13 de octubre

Battlefield Studios fecha la temporada 5 de ‘Battlefield 6′ para el 13 de octubre

Marvel Rivals enfrenta a 50 jugadores contra Thanos en su modo de ‘Endgame’

Kim Kardashian producirá ‘Bachelorette Weekend’, la serie de Kylie Jenner

Supermassive Games lleva ‘The Conjuring’ a Netflix con una historia interactiva

‘Novus Inceptio’ vuelve tras ocho años sin actualizaciones y amplía su mapa

ENTRETENIMIENTO

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

El regreso que los fans de ‘NCIS’ esperaban: Mark Harmon vuelve como Gibbs en una temporada completa

Acusan al sobrino de Dolly Parton de evadir una notificación judicial en medio de la disputa por el patrimonio de la cantante

Michael Douglas destapa el conflicto entre Charlie Sheen y Sean Young durante la filmación de ‘Wall Street’: “Tenía todo el derecho de estar furiosa”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador busca la emisión de USD 515 millones en deuda con exención tributaria para financiar el Presupuesto 2027

El Salvador busca la emisión de USD 515 millones en deuda con exención tributaria para financiar el Presupuesto 2027

Jubilados panameños insisten en reclamar ampliación de descuentos

Más mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en Panamá

El Salvador lanza AgroConecta, una plataforma digital para asistir al sector agropecuario

Costa Rica encenderá la Navidad con 18 actividades culturales entre noviembre y diciembre