Amazon presentó sus primeras tablets con Android y acceso total a Google Play

Amazon presentó la línea Alexa Tablet que abandona el sistema Fire OS y funciona con Android. (Amazon)

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Amazon presentó una línea completamente nueva de tablets que, por primera vez en 15 años, abandona la marca Fire y el sistema operativo propio de la empresa para funcionar con Android con acceso completo a la tienda Google Play. La gama se llama Alexa Tablet e incluye tres modelos que salen a la venta el 14 de octubre de 2026.

Los tres dispositivos son Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 y el Alexa Tablet 12 Pro. Hasta ahora, los tablets de Amazon corrían Fire OS y dependían de la tienda de aplicaciones propia de la compañía, mucho más limitada que la de Google.

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Cómo son las tres nuevas tablets de Amazon

El modelo Alexa Tablet 8 tiene una pantalla de 8,7 pulgadas y arranca en USD 229,99, pensado principalmente para lectura.

El modelo Alexa Tablet 8 cuenta con pantalla de 8,7 pulgadas y está orientado principalmente a la lectura. (Amazon)

Mientras que Alexa Tablet 11, cuenta con pantalla de 11 pulgadas, resolución de 2,5K a 276 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de 90Hz, parte de USD 329,99 y apunta a quienes miran series o juegan.

El modelo más ambicioso es Alexa Tablet 12 Pro, que arranca en USD 499,99 en su versión estándar y en USD 549,99 con pantalla Nanomatte antirreflejo.

Mide 6,5 milímetros de espesor y pesa 550 gramos, con procesador MediaTek Dimensity 8400, entre 8 y 16 gigabytes de memoria RAM y entre 128 y 256 gigabytes de almacenamiento.

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Amazon afirmó que Alexa Tablet 12 Pro ofrece casi el triple de rendimiento de procesamiento y nueve veces más potencia gráfica que cualquier tablet que haya fabricado antes, con capacidad para transmitir en 4K y sostener juegos exigentes.

La nueva familia de dispositivos incluye los modelos Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 y Alexa Tablet 12 Pro. (Amazon)

Incluye altavoces Dolby Atmos, conectividad Wi-Fi 6E y hasta 16 horas de reproducción de video.

Junto al modelo tope de gama, la compañía anunció accesorios propios: un lápiz óptico y un teclado, pensados para convertir a Alexa Tablet 12 Pro en un equipo de trabajo completo.

Por qué las nuevas tablets de Amazon adoptaron a Android

Panos Panay, vicepresidente sénior de hardware y Alexa en Amazon, explicó a The Verge que la decisión de abrir el dispositivo a Android fue central en el proyecto. “Google Play era una necesidad, punto final”, dijo el ejecutivo.

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Panay contó que el diseño de hardware llevó dos años y medio y que pidió a su equipo empezar de cero, sin reutilizar ningún componente de generaciones anteriores.

El Alexa Tablet 12 Pro ofrece un procesador MediaTek Dimensity 8400 y hasta 16 horas de reproducción de video. (Amazon)

Con Google Play disponible desde el lanzamiento, los usuarios podrán descargar aplicaciones como YouTube, Netflix y Gmail sin depender de la tienda propia de Amazon.

El salto a Android no implica dejar de lado a Alexa+, el asistente de inteligencia artificial generativa de la empresa. Los nuevos tablets vienen con un botón dedicado para invocarlo y una función llamada On-Screen Intelligence, que permite pedirle al asistente que analice lo que aparece en la pantalla para dar ayuda con contexto.

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Por ejemplo, mientras un usuario navega una lista de senderos para hacer trekking, puede preguntarle directamente a Alexa cuál de esas opciones le conviene más, y el asistente responde según lo que está viendo en ese momento.

Amazon también lanzó una línea de tablets. Los paquetes listos para usar incluyen un dispositivo, una funda a prueba de niños y un año de Amazon Kids+, con tamaños de 8.7 y 11 pulgadas disponibles. Con versiones específicas para niños en edad preescolar (3 años en adelante) y niños de 6 años en adelante

Amazon lanzó paquetes especiales de tablets para niños que incluyen funda a prueba de golpes y acceso a Amazon Kids+. (Amazon)

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