Tecno

Amazon presentó sus primeras tablets con Android y acceso total a Google Play

La empresa abandona el sistema operativo Fire tras 15 año. Los dispositivos integran Alexa+

Tres tabletas de color negro, verde y rosa alineadas sobre un fondo gris oscuro, mostrando una pantalla azul con varias aplicaciones
Amazon presentó la línea Alexa Tablet que abandona el sistema Fire OS y funciona con Android. (Amazon)
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Amazon presentó una línea completamente nueva de tablets que, por primera vez en 15 años, abandona la marca Fire y el sistema operativo propio de la empresa para funcionar con Android con acceso completo a la tienda Google Play. La gama se llama Alexa Tablet e incluye tres modelos que salen a la venta el 14 de octubre de 2026.

Los tres dispositivos son Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 y el Alexa Tablet 12 Pro. Hasta ahora, los tablets de Amazon corrían Fire OS y dependían de la tienda de aplicaciones propia de la compañía, mucho más limitada que la de Google.

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Cómo son las tres nuevas tablets de Amazon

El modelo Alexa Tablet 8 tiene una pantalla de 8,7 pulgadas y arranca en USD 229,99, pensado principalmente para lectura.

Tableta negra vista en perspectiva que muestra un sitio web de plantas y una ventana lateral de chat con una tabla comparativa
El modelo Alexa Tablet 8 cuenta con pantalla de 8,7 pulgadas y está orientado principalmente a la lectura. (Amazon)

Mientras que Alexa Tablet 11, cuenta con pantalla de 11 pulgadas, resolución de 2,5K a 276 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de 90Hz, parte de USD 329,99 y apunta a quienes miran series o juegan.

El modelo más ambicioso es Alexa Tablet 12 Pro, que arranca en USD 499,99 en su versión estándar y en USD 549,99 con pantalla Nanomatte antirreflejo.

Mide 6,5 milímetros de espesor y pesa 550 gramos, con procesador MediaTek Dimensity 8400, entre 8 y 16 gigabytes de memoria RAM y entre 128 y 256 gigabytes de almacenamiento.

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Amazon afirmó que Alexa Tablet 12 Pro ofrece casi el triple de rendimiento de procesamiento y nueve veces más potencia gráfica que cualquier tablet que haya fabricado antes, con capacidad para transmitir en 4K y sostener juegos exigentes.

Tableta negra con teclado acoplado y lápiz táctil al frente, con una pantalla que presenta una línea de tiempo de edición de video
La nueva familia de dispositivos incluye los modelos Alexa Tablet 8, Alexa Tablet 11 y Alexa Tablet 12 Pro. (Amazon)

Incluye altavoces Dolby Atmos, conectividad Wi-Fi 6E y hasta 16 horas de reproducción de video.

Junto al modelo tope de gama, la compañía anunció accesorios propios: un lápiz óptico y un teclado, pensados para convertir a Alexa Tablet 12 Pro en un equipo de trabajo completo.

Por qué las nuevas tablets de Amazon adoptaron a Android

Panos Panay, vicepresidente sénior de hardware y Alexa en Amazon, explicó a The Verge que la decisión de abrir el dispositivo a Android fue central en el proyecto. “Google Play era una necesidad, punto final”, dijo el ejecutivo.

Panay contó que el diseño de hardware llevó dos años y medio y que pidió a su equipo empezar de cero, sin reutilizar ningún componente de generaciones anteriores.

Tableta digital negra inclinada con una ilustración de flores luminosas y un lápiz óptico sobre la pantalla
El Alexa Tablet 12 Pro ofrece un procesador MediaTek Dimensity 8400 y hasta 16 horas de reproducción de video. (Amazon)

Con Google Play disponible desde el lanzamiento, los usuarios podrán descargar aplicaciones como YouTube, Netflix y Gmail sin depender de la tienda propia de Amazon.

El salto a Android no implica dejar de lado a Alexa+, el asistente de inteligencia artificial generativa de la empresa. Los nuevos tablets vienen con un botón dedicado para invocarlo y una función llamada On-Screen Intelligence, que permite pedirle al asistente que analice lo que aparece en la pantalla para dar ayuda con contexto.

Por ejemplo, mientras un usuario navega una lista de senderos para hacer trekking, puede preguntarle directamente a Alexa cuál de esas opciones le conviene más, y el asistente responde según lo que está viendo en ese momento.

Amazon también lanzó una línea de tablets. Los paquetes listos para usar incluyen un dispositivo, una funda a prueba de niños y un año de Amazon Kids+, con tamaños de 8.7 y 11 pulgadas disponibles. Con versiones específicas para niños en edad preescolar (3 años en adelante) y niños de 6 años en adelante

Cuatro tabletas con fundas de colores rosa, amarillo, verde y azul sobre un fondo de color morado
Amazon lanzó paquetes especiales de tablets para niños que incluyen funda a prueba de golpes y acceso a Amazon Kids+. (Amazon)

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