Tecno

Google limita la versión gratuita de Gemini a Flash-Lite 3.5 y AI Plus a Flash 3.6

La opción sin pago solo conservará el modelo orientado a respuestas rápidas, traducciones y resúmenes breves, mientras las funciones para análisis complejos y programación pasarán a los planes de suscripción

Los usuarios de la opción gratuita de Gemini perderán el acceso a los modelos Gemini Flash y Gemini Pro. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los usuarios de la opción gratuita de Gemini perderán el acceso a los modelos Gemini Flash y Gemini Pro. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Google limitará el acceso gratuito a Gemini desde el 9 de octubre de 2026: los usuarios sin suscripción solo podrán utilizar Gemini Flash-Lite 3.5, mientras que el plan AI Plus habilitará Gemini Flash 3.6. La medida reorganiza el acceso a los modelos según el nivel de pago y el consumo de recursos informáticos de cada tarea.

El cambio profundiza el sistema que la compañía introdujo en mayo de 2026, cuando dejó de aplicar un número fijo de mensajes y pasó a calcular los límites según la capacidad de procesamiento requerida por cada consulta.

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Google detalló en su página de soporte que la implementación comenzará en los próximos días. Alcanzará tanto a quienes usan la aplicación sin costo como a los suscriptores de sus planes de inteligencia artificial (IA).

Cómo quedará el acceso a la inteligencia artificial en cada plan de Google

Los usuarios gratuitos perderán el acceso a Gemini Flash y Gemini Pro. Su única alternativa será Gemini Flash-Lite 3.5, un modelo pensado para respuestas rápidas y tareas de menor complejidad.

Gemini Flash 3.6 requiere más capacidad de cómputo para ejecutar análisis en varios pasos y tareas de programación. (Foto: Europa Press)
Gemini Flash 3.6 requiere más capacidad de cómputo para ejecutar análisis en varios pasos y tareas de programación. (Foto: Europa Press)

Por su parte, el plan Google AI Plus, disponible en España por 4,99 euros mensuales, permitirá utilizar Flash-Lite 3.5 y Flash 3.6. Sin embargo, sus suscriptores tampoco tendrán acceso al modelo Pro.

Los planes Google AI Pro y AI Ultra concentrarán el acceso más amplio. Por 21,99 euros y 99,99 euros al mes, respectivamente, sus usuarios podrán usar todos los modelos disponibles, incluida la versión Gemini Pro 3.1.

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Además, los abonados a AI Pro y AI Ultra podrán usar Deep Think en la aplicación de Gemini. Esta opción permite emplear el máximo nivel de razonamiento paralelo del modelo y hasta ahora estaba reservada al nivel Ultra.

El plan Google AI Plus permite ajustar el nivel de esfuerzo de cada solicitud. (Foto: Google)
El plan Google AI Plus permite ajustar el nivel de esfuerzo de cada solicitud. (Foto: Google)

Para qué es útil cada modelo de inteligencia artificial de Google

Gemini Flash-Lite está orientado a consultas directas que requieren rapidez y un menor consumo de recursos. Puede responder preguntas breves, traducir textos cortos, resumir contenidos o clasificar datos en una fracción de segundo.

En cambio, Gemini Flash está diseñado para problemas que exigen analizar varios pasos de forma simultánea. Sus aplicaciones incluyen la evaluación de situaciones complejas, la escritura o corrección de código y la coordinación de tareas consecutivas.

La diferencia entre ambos modelos dependerá de la necesidad del usuario: Flash-Lite prioriza la velocidad y el menor costo operativo, mientras que Flash busca ofrecer respuestas más elaboradas ante consultas que requieren mayor análisis.

Los suscripciones AI Pro y AI Ultra integrarán la función Deep Think para el razonamiento paralelo dentro de Gemini. (Foto: Europa Press)
Los suscripciones AI Pro y AI Ultra integrarán la función Deep Think para el razonamiento paralelo dentro de Gemini. (Foto: Europa Press)

Asimismo, Google permitirá elegir el nivel de esfuerzo para cada tarea en los modelos disponibles: bajo, medio o alto. La opción más alta incrementa la capacidad del sistema para completar solicitudes y elaborar respuestas más exhaustivas, aunque consume una porción mayor del límite de procesamiento.

La compañía no precisó cómo incorporará Gemini 4 Argon, presentado el 1 de octubre de 2026. El nuevo modelo se desplegará inicialmente entre defensores cibernéticos a través del programa Fairwind.

Qué es todo lo se sabe de Gemini 4 Argon de Google

Gemini 4 Argon fue desarrollado por Alphabet a través de Google DeepMind para programación, investigación, redacción y trabajo profesional, con énfasis en la ciberseguridad. La compañía lo presentó como el modelo más avanzado de su catálogo hasta el momento.

Gemini 4 Argon fue diseñado por Google DeepMind para detectar y corregir vulnerabilidades de software de forma autónoma. (Foto: Europa Press)
Gemini 4 Argon fue diseñado por Google DeepMind para detectar y corregir vulnerabilidades de software de forma autónoma. (Foto: Europa Press)

El acceso no estará disponible de inmediato para usuarios finales. Google DeepMind priorizará a administraciones públicas, centros de salud y servicios de telecomunicaciones, con el objetivo de que los grupos de trabajo que desarrollan defensas informáticas empleen la herramienta antes de que capacidades similares puedan utilizarse contra diferentes sistemas digitales.

La compañía dijo que Argon puede “encontrar, validar y corregir de forma autónoma vulnerabilidades críticas de software”. Esa facultad explica que su lanzamiento inicial se concentre en socios especializados en seguridad informática.

La iniciativa valida los hallazgos y los comunica de forma privada a las organizaciones afectadas, con prioridad para hospitales, servicios públicos e infraestructuras esenciales. Los problemas más frecuentes identificados por ese programa están relacionados con fallas de autorización y con la exposición de credenciales.

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