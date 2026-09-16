Tecno

El 65% de los usuarios de apps de citas a nivel mundial teme ser víctima de una estafa romántica

A propósito del Día del Amor y la Amistad en Colombia, las estafas románticas encienden las alertas en plataformas digitales, donde el 31% de los usuarios ya fue contactado por perfiles falsos

Primer plano de una mano sosteniendo un móvil con una app de citas abierta y un "match" difuso; en segundo plano, otra mano sostiene un vaso borroso.
Por otro lado, 1 de cada 7 usuarios de aplicaciones de citas ya fue víctima de un fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El uso de aplicaciones de citas ha encendido las alarmas en materia de ciberseguridad, revelando que el 65% de los usuarios teme convertirse en víctima de una estafa romántica. Este temor no es infundado: según datos de Kaspersky, el 31% de las personas en estas plataformas ya ha sido contactado por perfiles falsos y un 15% admite haber caído directamente en engaños financieros o robos de información.

Por otro lado, 1 de cada 7 usuarios de aplicaciones de citas ya fue víctima de un fraude, según datos de la compañía mencionada. La investigación dada a conocer en el marco del Día del Amor y la Amistad en Colombia revela que los ciberdelincuentes aprovechan la búsqueda de conexiones sentimentales para construir perfiles falsos, ganarse la confianza de sus víctimas y terminar robándoles dinero, datos personales o el acceso a sus cuentas digitales. Cabe señalar que en el estudio participaron 32 países en total.

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Cómo operan los estafadores en las aplicaciones de citas

El mecanismo detrás de estos fraudes rara vez es improvisado. Los atacantes suelen sostener conversaciones durante días o incluso semanas, en las que estudian los intereses y las rutinas de la persona con la que interactúan.

Mujer joven con suéter azul oscuro sentada en una habitación oscura, mirando su teléfono. A la izquierda, una computadora muestra varios perfiles de citas en línea.
Según el estudio, entre quienes fueron objetivo de una estafa, el 51% se encontró con perfiles falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa información construyen una identidad cada vez más convincente. El objetivo es que, una vez ganada la confianza, resulte más sencillo introducir de forma gradual solicitudes de dinero, pedidos de información privada o propuestas para intercambiar contenido íntimo.

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Otra táctica habitual consiste en trasladar la conversación fuera de la aplicación de citas hacia otros canales, lo que dificulta todavía más identificar el engaño a tiempo.

Según el estudio, entre quienes fueron objetivo de una estafa, el 51% se encontró con perfiles falsos, y entre quienes fueron contactados por estafadores, el 40% terminó enviándoles dinero, ya fuera para regalos, viajes con el supuesto propósito de conocerse en persona o falsas emergencias.

Una estafa romántica es el engaño mediante el cual un ciberdelincuente crea un perfil falso en una aplicación de citas para simular interés sentimental, con el fin de ganarse la confianza de la víctima y, a partir de ahí, solicitarle dinero, información personal o acceso a sus cuentas digitales.

Teléfono móvil con aplicación de citas y mensajes de extorsión junto a un guardia penitenciario cabizbajo en prisión
Un guardia penitenciario luce angustiado mientras revisa documentos, con mensajes de extorsión en un móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, explica el trasfondo de este fenómeno en fechas como el Día del Amor y la Amistad en Colombia. “En fechas como Amor y Amistad, las personas suelen bajar la guardia emocionalmente, y los ciberdelincuentes saben exactamente cómo explotar esa vulnerabilidad”, afirma la especialista.

Mojica agrega que el problema va más allá de una simple advertencia sobre los riesgos de usar una aplicación de citas. “No se trata simplemente de advertir sobre los riesgos en una app de citas, sino de entender que detrás de un falso perfil hay una estrategia calculada para construir confianza artificialmente”, señala.

Riesgos que van más allá del dinero

Aunque las pérdidas económicas son el resultado más visible de estas estafas, el estudio de Kaspersky advierte que el daño no se limita a las transferencias de dinero. El 21% de los afectados recibió enlaces o archivos adjuntos maliciosos a través de estas conversaciones.

A esto se suman casos de robo de identidad y chantaje, registrados también entre las víctimas consultadas. Una conversación que comienza como un supuesto interés sentimental puede terminar convirtiéndose en una vía para obtener información privada, comprometer cuentas digitales o extorsionar a la persona afectada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
mujeres, mujeres mayores, mujeres y sexualidad, silver, Gabriela Cerruti (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variedad de consecuencias explica por qué el temor a sufrir un fraude romántico alcanza al 65% de los usuarios de aplicaciones de citas consultados por el estudio, una cifra que supera ampliamente a quienes ya reportaron haber sido víctimas directas.

Señales de alarma para identificar un perfil falso

Frente a este panorama, Kaspersky subraya que existen señales de alerta que pueden ayudar a detectar un intento de fraude antes de que sea demasiado tarde. Los propios usuarios identificaron varias de estas señales en su experiencia con perfiles sospechosos.

El 50% de los encuestados notó que el perfil con el que interactuaba parecía falso, mientras que el 47% percibió que los mensajes recibidos parecían generados de forma automática. Otro indicio relevante surgió cuando el 21% sospechó al comprobar que el supuesto interés amoroso se negaba sistemáticamente a realizar videollamadas.

Mojica destaca justamente este tipo de comportamiento como una de las claves para diferenciar un vínculo genuino de una trampa digital. “Conocer las señales de alarma, como la negativa constante a mostrar el rostro en una videollamada o discursos excesivamente automatizados, es nuestra primera línea de defensa para diferenciar una conexión genuina de una trampa digital”, asegura.

Ilustración de un celular con una app de citas abierta y la sombra de una figura oscura detrás.
Ilustración que muestra el riesgo de estafas emocionales a través de perfiles falsos en apps de citas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de Kaspersky para protegerse de las estafas románticas

A partir de estos hallazgos, los expertos de Kaspersky plantean una serie de recomendaciones dirigidas a quienes utilizan aplicaciones de citas en busca de pareja o nuevas conexiones, especialmente en fechas de alta actividad emocional como Amor y Amistad.

La primera recomendación apunta a desconfiar de perfiles incompletos o demasiado perfectos. Si las fotografías parecen sacadas de un catálogo, la cuenta no está verificada o la persona evita a toda costa sostener una conversación por video, se debe mantener la alerta.

La segunda recomendación es tajante en materia económica: nunca enviar dinero a personas que no se conocen en persona. Ninguna situación de emergencia ni promesa de un encuentro futuro justifica realizar transferencias bancarias o enviar criptomonedas a alguien con quien solo se ha interactuado digitalmente.

Imagen de usuarios interactuando en una aplicación de citas en su smartphone. Exploran vínculos, practican sexting y buscan matches significativos. Una representación visual de la moderna escena de las citas en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)
En la era digital, personas utilizando una app de citas en su celular buscan vínculos significativos, exploran el sexting y buscan el match perfecto. Una ventana a las nuevas formas de salir. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tercera sugerencia se enfoca en la navegación segura: evitar hacer clic en enlaces externos. Si la otra persona invita a salir de la aplicación de citas mediante enlaces hacia supuestas plataformas de verificación, sorteos o sitios de mensajería externos, la recomendación es desconfiar de inmediato.

Como cuarta medida, Kaspersky insiste en la importancia de utilizar soluciones de seguridad robustas que permitan detectar enlaces maliciosos, archivos adjuntos peligrosos y otros intentos de fraude antes de que comprometan la información personal o financiera del usuario.

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