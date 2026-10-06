WhatsApp cambia su reproductor de video en iPhone: así se verá con el diseño Liquid Glass

WhatsApp rediseña el reproductor de video del iPhone con controles flotantes (Foto: Meta)

Guardar

WhatsApp prepara un cambio en el reproductor de video para iPhone: la barra de progreso adoptará el diseño Liquid Glass, con una apariencia translúcida, bordes redondeados y controles flotantes.

La modificación ya aparece para parte de quienes prueban la versión beta de la aplicación en iOS y también alcanzará a iPad y Mac durante un despliegue gradual que todavía no tiene fecha para su llegada general estable.

PUBLICIDAD

El ajuste importa porque el video era uno de los pocos apartados que conservaba una interfaz separada del lenguaje visual introducido por Apple con iOS 26. WhatsApp busca completar la transición de sus pantallas a Liquid Glass, después de aplicar ese estilo en la lista de chats, las pestañas, los menús y las burbujas de mensajes dentro de su aplicación para dispositivos de la compañía.

El nuevo diseño de WhatsApp unifica los videos entre iPhone, iPad y Mac - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La barra de progreso recibe el cambio pendiente visual

De acuerdo con WABetaInfo, el nuevo diseño se detectó en la actualización beta de WhatsApp para iOS 26.39.10.70, distribuida mediante TestFlight. La principal novedad afecta a la barra que indica el avance de los videos. En lugar del esquema anterior, el elemento aparece sobre la imagen como una pieza independiente, con transparencia y una forma redondeada que replica el aspecto del vidrio presente en otros componentes de la interfaz de la aplicación para iPhone y otros.

PUBLICIDAD

En el modo claro, el fondo de esa barra será blanco y translúcido. En el modo oscuro, la tonalidad se adaptará a una superficie más oscura. WhatsApp también modifica la franja inferior de controles, donde se agrupan las acciones de reproducción, para que todo el reproductor responda a la misma estética visual que domina las últimas versiones de la aplicación móvil de WhatsApp.

Liquid Glass unifica la experiencia de video en Apple

Liquid Glass es el nombre del lenguaje de diseño que Apple introdujo con iOS 26 y que WhatsApp ha incorporado de forma paulatina. Antes de llegar al reproductor, el cambio alcanzó la lista de conversaciones, la barra de pestañas, la navegación y el menú de mensajes.

PUBLICIDAD

El editor de dibujo también estaba previsto entre los espacios que recibirían esta adaptación visual en las siguientes versiones de prueba del sistema para dispositivos Apple compatibles.

El lenguaje visual estrenado por la compañía tecnológica transforma la zona inferior del reproductor, modifica el indicador de avance y extiende la coherencia gráfica a distintas pantallas del servicio - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El reproductor constituía una excepción dentro de esa transición. Aunque otras zonas de la aplicación ya mostraban fondos translúcidos y elementos flotantes, la reproducción de videos mantenía una apariencia diferente. Para quienes tenían activada la interfaz renovada, esa diferencia hacía que una de las pantallas de uso frecuente quedara fuera de la coherencia visual del resto de la aplicación móvil.

WhatsApp no limitará el ajuste al iPhone. La empresa prepara el mismo tratamiento para el reproductor de video en iPad y Mac, con el objetivo de mantener una presentación equivalente entre las plataformas de Apple. Los usuarios de esos dispositivos verán una barra de progreso con efecto de vidrio y controles inferiores adaptados a la misma línea gráfica que la aplicación comenzó a aplicar en otros apartados durante sus actualizaciones previas recientes.

PUBLICIDAD

La implementación será gradual. El rediseño está disponible para algunos probadores que instalen la beta más reciente mediante TestFlight, mientras que la última edición publicada en la App Store también admite la función. Sin embargo, no todos los usuarios la encontrarán de inmediato, incluso si cuentan con una versión compatible de WhatsApp en sus dispositivos de Apple desde ahora mismo.

El cambio muestra cómo las actualizaciones visuales también buscan reducir las diferencias entre pantallas y dispositivos. Más allá de la nueva apariencia, la llegada de Liquid Glass al reproductor de video confirma que WhatsApp prioriza una experiencia consistente dentro del ecosistema de Apple. La disponibilidad gradual permitirá comprobar si el rediseño mejora la navegación sin afectar la reproducción cotidiana diaria.

PUBLICIDAD