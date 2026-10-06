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No tener el celular actualizado hará que WhatsApp bloquee el acceso a la cuenta

La restricción se activa desde los servidores sin requerir la descarga de una nueva versión de la aplicación

WhatsApp comenzó a bloquear el acceso a las cuentas en dispositivos que funcionan con sistemas operativos antiguos. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
WhatsApp comenzó a bloquear el acceso a las cuentas en dispositivos que funcionan con sistemas operativos antiguos. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
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WhatsApp comenzó a bloquear el inicio de sesión en cuentas que funcionan sobre sistemas operativos desactualizados, tanto en Android como en iPhone. La aplicación despliega una pantalla que impide continuar hasta que el usuario actualice el software de su dispositivo.

Lo particular de la medida es que no requiere instalar una nueva versión de la aplicación. Se trata de un cambio aplicado desde los servidores de la compañía, por lo que puede activarse sin previo aviso en las cuentas afectadas.

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Cómo funciona el nuevo bloqueo en WhatsApp

Cuando el sistema detecta que el teléfono necesita una actualización, aparece un aviso que explica al usuario que debe actualizar el software antes de continuar. La pantalla indica que hay que ingresar a los ajustes del dispositivo y verificar si existe una actualización disponible.

Una vez instalado el nuevo software, el usuario puede volver a abrir WhatsApp y completar el inicio de sesión con normalidad. El aviso también muestra instrucciones para comprobar qué versión del sistema operativo tiene instalada, pensadas para quienes no saben si su equipo está actualizado.

El sistema exige ingresar a los ajustes del teléfono y actualizar el software para poder iniciar sesión. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El sistema exige ingresar a los ajustes del teléfono y actualizar el software para poder iniciar sesión. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

No existe forma de omitir este paso. Si el dispositivo queda dentro de los afectados, actualizar el sistema operativo se vuelve obligatorio para acceder a la cuenta.

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WhatsApp no detalló públicamente qué versiones concretas de Android o iOS provocan el bloqueo. El despliegue llega de forma progresiva a determinadas cuentas, lo que significa que no todos los usuarios con un sistema antiguo ven el aviso por ahora.

Por qué WhatsApp exige actualizar el sistema operativo

Un teléfono sin actualizaciones durante años puede conservar vulnerabilidades conocidas que facilitan la instalación de malware. Los atacantes buscan activamente esas fallas en sistemas operativos desactualizados para infiltrarse en los dispositivos.

Un sistema operativo desactualizado facilita que un atacante explote vulnerabilidades conocidas e instale malware capaz de interceptar la información antes de que la aplicación la cifre, lo que deja expuestas las conversaciones pese a cualquier protección adicional que ofrezca WhatsApp.

Los sistemas operativos obsoletos permiten la instalación de malware que intercepta la información en el dispositivo. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)
Los sistemas operativos obsoletos permiten la instalación de malware que intercepta la información en el dispositivo. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Una vez que el malware infecta el equipo, puede interceptar los datos antes de que la aplicación los cifre. El cifrado de extremo a extremo protege los mensajes, pero no puede blindar un contenido que el atacante ya capturó directamente en el dispositivo.

Esto implica que un sistema operativo obsoleto no solo expone a WhatsApp: vuelve vulnerable a cualquier aplicación instalada en el teléfono. Por eso, la compañía decidió hacer explícita esa dependencia y condicionar el acceso a que el equipo cumpla con un estándar mínimo de seguridad.

Este bloqueo no implica que WhatsApp haya identificado una vulnerabilidad crítica en su propia aplicación. El origen del problema está en la seguridad del sistema operativo, de la cual depende cualquier software que funcione sobre él.

El antecedente de los clientes falsos en Italia

La medida llega después de un incidente registrado en Italia, donde WhatsApp notificó a cerca de 200 usuarios cuyos dispositivos fueron comprometidos a través de una versión falsa de la aplicación. Ese episodio impulsó a la compañía a reforzar de manera activa el acceso a las cuentas.

Un ataque registrado en Italia con versiones falsas de la aplicación motivó el endurecimiento de los controles de acceso.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Un ataque registrado en Italia con versiones falsas de la aplicación motivó el endurecimiento de los controles de acceso.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En paralelo, WhatsApp está probando una alerta dirigida a usuarios que conectan su cuenta mediante clientes no oficiales de WhatsApp Web. Ese aviso aparece en la pantalla de dispositivos vinculados y pide a los usuarios que regresen al cliente oficial de la aplicación.

Cómo afecta esto a los usuarios

Para los usuarios, la consecuencia directa es que mantener el sistema operativo actualizado dejó de ser una recomendación y se convirtió en un requisito para poder usar WhatsApp. Quienes todavía no vieron la pantalla de bloqueo podrían encontrarse con ella en el futuro, si el software de su dispositivo queda por debajo del mínimo que exige la compañía.

El despliegue continúa de forma gradual en cuentas de Android y iOS, sin que WhatsApp haya precisado un cronograma determinado ni los sistemas operativos específicos que activan la restricción.

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