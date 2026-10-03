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4 pasos para liberar espacio en WhatsApp sin borrar conversaciones importantes

El proceso de limpieza varía según el sistema operativo, pero mantiene intactas todas las conversaciones del usuario

WhatsApp ofrece una función de administración de almacenamiento que identifica automáticamente los archivos más pesados del dispositivo. (Reuters)
WhatsApp ofrece una función de administración de almacenamiento que identifica automáticamente los archivos más pesados del dispositivo. (Reuters)
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WhatsApp acumula con el tiempo una cantidad considerable de fotos, videos, notas de voz y documentos que terminan por saturar el almacenamiento del teléfono. Frente a esta situación, existe un método de cuatro pasos, disponible tanto en Android como en iPhone, que permite recuperar espacio sin necesidad de eliminar chats completos ni perder conversaciones valiosas.

En los dispositivos con sistema Android, el procedimiento es el siguiente:

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  • Ingresar a la aplicación y acceder al menú de “Ajustes”
  • Entrar en “Almacenamiento y datos”
  • Seleccionar la opción “Administrar almacenamiento”
  • Revisar el espacio disponible que muestra la plataforma, la cual sugiere automáticamente qué archivos conviene borrar según su tamaño, y elegir qué eliminar
Whatsapp
La aplicación no cuenta con papelera de reciclaje, por lo que la revisión manual de archivos resulta clave para optimizar el espacio. (Europa Press)

En los iPhone, los pasos son equivalentes aunque con una interfaz distinta:

  • Abrir la aplicación y entrar en “Ajustes”
  • Tocar en “Almacenamiento y datos”
  • Elegir “Administración de almacenamiento”
  • Ingresar a “Revisar archivos grandes” y seleccionar aquellos archivos que ya no se usan para eliminarlos de forma directa

Por qué se llena el espacio en la aplicación

El consumo de memoria en WhatsApp responde al volumen constante de mensajes y archivos multimedia que se envían y reciben a diario. Ante la falta de espacio, muchos usuarios optan por borrar conversaciones completas o documentos relevantes, una práctica que no resulta necesaria si se gestiona el almacenamiento desde la configuración de la propia aplicación.

En iPhone, las fotos y videos de WhatsApp suelen duplicarse en la galería del teléfono, lo que incrementa el uso de memoria. (Europa Press)
En iPhone, las fotos y videos de WhatsApp suelen duplicarse en la galería del teléfono, lo que incrementa el uso de memoria. (Europa Press)

A diferencia de otras plataformas, WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje, pero sí permite identificar archivos grandes o poco utilizados y decidir de forma selectiva cuáles eliminar, sin que esto afecte el historial de ninguna conversación.

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Alternativas para una limpieza más selectiva

Además del proceso automático de administración de almacenamiento, existe la posibilidad de eliminar manualmente los archivos multimedia dentro de cada conversación. Esto implica ingresar a los chats que ocupan más espacio y filtrar imágenes, videos o documentos que ya no resulten necesarios, lo que permite conservar el historial de mensajes intacto.

En el caso de los iPhone, conviene tener en cuenta que los archivos multimedia suelen quedar duplicados en la galería del teléfono. Por este motivo, se recomienda revisar tanto la aplicación como la galería para liberar espacio de manera más efectiva.

La falta de espacio disponible puede provocar lentitud en el sistema y errores al enviar o recibir archivos. (Reuters)
La falta de espacio disponible puede provocar lentitud en el sistema y errores al enviar o recibir archivos. (Reuters)

Consecuencias de no liberar espacio a tiempo

Permitir que el almacenamiento de WhatsApp se llene por completo puede generar distintos inconvenientes en el funcionamiento del dispositivo. Entre ellos se destacan la lentitud del sistema, errores al momento de enviar o recibir archivos y complicaciones para instalar nuevas actualizaciones de la aplicación o del propio sistema operativo.

Por este motivo, realizar una limpieza periódica del almacenamiento no solo permite recuperar memoria disponible, sino que también contribuye a mejorar el rendimiento general del teléfono, al tiempo que se conservan únicamente los archivos que realmente tienen valor para el usuario.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de octubre

A partir del 1 de octubre de 2026, algunos celulares antiguos podrían quedarse sin acceso a WhatsApp debido a los nuevos requisitos de compatibilidad establecidos por la aplicación. La medida afectará principalmente a dispositivos que ya no reciben actualizaciones por parte de sus fabricantes y que no logran ejecutar las versiones mínimas de los sistemas operativos exigidas por Meta.

A partir del 1 de octubre de 2026, varios modelos de Samsung, Motorola, LG y Sony perderán compatibilidad con WhatsApp. (Reuters)
A partir del 1 de octubre de 2026, varios modelos de Samsung, Motorola, LG y Sony perderán compatibilidad con WhatsApp. (Reuters)

Entre los modelos que podrían perder el acceso al servicio de mensajería se encuentran teléfonos de las siguientes marcas:

  • Samsung
  • Motorola
  • LG
  • Sony

Varios de estos equipos fueron lanzados hace más de una década. WhatsApp exige Android 6.0 o versiones posteriores para funcionar en los dispositivos compatibles, mientras que en el caso de los iPhone el requisito mínimo es iOS 15.5.

Antes de cambiar de equipo, se recomienda respaldar las conversaciones en Google Drive o iCloud para no perder información. (Europa Press)
Antes de cambiar de equipo, se recomienda respaldar las conversaciones en Google Drive o iCloud para no perder información. (Europa Press)

Para comprobar la versión del sistema operativo:

  • En Android, hay que ingresar en “Ajustes”, seleccionar “Acerca del teléfono” y buscar el apartado de “Información de software” o “Versión de Android”
  • En iPhone, hay que entrar en “Ajustes”, acceder a “General” y seleccionar “Información”, donde figura la versión de iOS instalada

Quienes utilicen equipos que no puedan actualizarse a la versión mínima exigida deberán recurrir a otro dispositivo compatible para continuar accediendo a WhatsApp. En estos casos, se recomienda realizar previamente una copia de seguridad de las conversaciones, fotografías y archivos importantes, almacenada en Google Drive para Android o en iCloud para iPhone. La pérdida de compatibilidad no implica la eliminación automática de las cuentas, ya que estas podrán seguir utilizándose desde otros teléfonos que cumplan con los requisitos técnicos actuales.

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