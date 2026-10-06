Economía

El riesgo país argentino vuelve a caer con fuerza ante una mejoría del ánimo inversor

Los bonos en dólares suben un 1% y el indicador de JP Morgan cede a los 575 puntos. El S&P Merval avanza 0,5%, impulsado por la suba de las bolsas en Wall Street y San Pablo

La suba de los mercados de la región ayuda a la recuperación de los activos argentinos.
La suba de los mercados de la región ayuda a la recuperación de los activos argentinos.
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La plaza financiera de Argentina operaba con una renovada alza generalizada este martes, een línea con la victoria electoral de la derecha en Brasil, un factor que ayudaba por segunda rueda seguida a movilizar liquidez en la región.

La mejora de precios se daba tras importantes caídas recientes en el mercado doméstico, apoyada por una demanda liderada en papeles del sector financiero y en bonos atados a dólares.

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Sostenía el impulso positivo para los activos argentos otra sesión ganadora en Wall Street, con subas en torno al 0,6% en los principales indicadores. El panel tecnológico Nasdaq anotaba un nuevo máximo histórico nominal.

Los precios del petróleo negociaban con una caída próxima al 2 por ciento. La variedad Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, cae 2,4%, a USD 97,88 el barril para entregar en diciembre, el contrato más negociado.

En dicho contexto favorable, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos de Aires gana a las 10:50 horas un 0,5%, en los 2.880.000 puntos.

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Los bonos Globales de Argentina -en dólares con ley extranjera- avanzan un 1% en promedio, tras un importante rebote de más de 2% el lunes. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, descuenta 25 unidades para la Argentina, en los 575 puntos básicos. El riesgo país tocó el viernes 2 los 655 puntos básicos, su máximo nivel en diez meses.

Brasil, principal socio comercial de Argentina, celebró comicios presidenciales el domingo, donde se definió que el senador Flávio Bolsonaro se enfrentará a Luiz Inácio “Lula” da Silva en el balotaje que se llevará a cabo el 25 de octubre.

La mayoría de las encuestas preveían este panorama, pero con el actual presidente Lula ganador en la primera ronda. Este martes, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo sube un 0,4%, en los 207.700 puntos.

“Consideramos que el resultado electoral del domingo en Brasil es favorable para Argentina. La ventaja de dos puntos de Bolsonaro lo deja al borde de una victoria, y creemos que un real más fuerte, tasas más bajas y la presencia de un aliado natural dentro del Mercosur juegan a favor de los planes del presidente Javier Milei”, afirmó en un reporte la consultora Max Capital.

El mejor ánimo inversor se fundamenta además en las renovadas compras que efectúa el Banco Central en el mercado de cambios. La entidad monetaria, que busca reforzar sus reservas internacionales, adquirió USD 369 millones la semana previa y quedó cerca de alcanzar los 15.000 millones de dólares de compras en lo que va del año.

Recientemente el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejo abierta la posibilidad de volver a ayudar financieramente a Argentina, tal como lo ejecutó en octubre de 2025.

Bessent “afirmó que Estados Unidos podría repetir la asistencia financiera brindada a Argentina el año pasado. Consultado por Axios en una entrevista sobre la posibilidad de nuevas intervenciones en los mercados financieros, Bessent citó el caso de Argentina y señaló que Estados Unidos podría volver a hacerlo”, agregó Max Capital.

En octubre del año pasado, el Tesoro estadounidense realizó compras de moneda argentina y alcanzó un acuerdo para un intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el BCRA.

Los analistas de Rava Bursátil ponderaron el reciente rebote del real brasileño, a 5 reales por dólar, dado que “el índice de tipo de cambio real multilateral de Argentina tiene a Brasil como su principal componente, con una ponderación del 20%. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que volvería a apoyar financieramente a la Argentina en caso de ser necesario. Además, el equipo económico argentino declaró tener USD 15.000 millones para vender en futuros con vencimiento en 2027″.

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