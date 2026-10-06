Tecno

El precio de la criptomoneda ethereum este 6 de octubre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

PUBLICIDAD

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4.953,73 dólares.

El costo de la criptomoneda de ethereum para este día a las 14:05 horas (UTC) es de 2711.81 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital tuvo un cambio del 0.06 el último día, así como una variación del 0.0 % en los últimos 60 minutos.

Actualmente, ethereum se encuentra en el lugar #2 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta moneda digital es de 4891.7 dólares por unidad.

PUBLICIDAD

Cotización de la criptomoneda Ethereum

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exjefe de PlayStation cuestionó el fin de los discos físicos: “¿realmente eres propietario de un juego?”

Shawn Layden advierte que las licencias vinculadas a una cuenta no ofrecen las mismas posibilidades que una copia tangible, como prestar, revender o conservar el producto

Exjefe de PlayStation cuestionó el fin de los discos físicos: “¿realmente eres propietario de un juego?”

Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

La herramienta se probó inicialmente con ARMY, el fandom de BTS, durante el lanzamiento de ARIRANG. La propuesta incluye cuestionarios sobre canciones y momentos clave de la trayectoria del artista

Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

La herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin saber programar

El proyecto publicado en GitHub acerca la creación de experiencias personalizadas a quienes carecen de conocimientos técnicos

La herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin saber programar

WhatsApp deja sin acceso a algunos iPhone por su versión de iOS: qué hacer para volver a utilizarlo

La medida busca reducir los riesgos asociados con vulnerabilidades presentes en sistemas operativos que ya no reciben las actualizaciones de seguridad necesarias

WhatsApp deja sin acceso a algunos iPhone por su versión de iOS: qué hacer para volver a utilizarlo

Instagram tendrá un modo “solo lectura” que permitirá ver perfiles sin dejar rastro

La función bloquea la posibilidad de dar me gusta, comentar publicaciones, seguir perfiles y enviar mensajes directos

Instagram tendrá un modo “solo lectura” que permitirá ver perfiles sin dejar rastro

DEPORTES

“Llegó el momento”: el mensaje de Lionel Messi previo a su despedida de la selección argentina contra Benín

“Llegó el momento”: el mensaje de Lionel Messi previo a su despedida de la selección argentina contra Benín

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el GP de Singapur de la F1: todo lo que hay que saber

Historia oculta: la camiseta de la Selección con la bandera argentina que había sido aprobada para el Mundial 90 y nunca se usó

Impacto en el tenis: Jannik Sinner no jugará lo que resta del año por una lesión y otra figura será número 1 por primera vez

El sorpresivo rol de Papu Gómez durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

TELESHOW

Caro Calvagni habló de su deseo de ser madre con Nicolás Tagliafico: “Ahora estoy preparada”

Caro Calvagni habló de su deseo de ser madre con Nicolás Tagliafico: “Ahora estoy preparada”

La furia de Nicole Neumann contra un vecino que amenazó matar a sus corderos: “Dijo que los va a hacer estofado”

La emoción de Nacha Guevara al recibir un inesperado regalo de Celia Messi: “Me dio una alegría muy grande”

Palito Ortega recordó cómo nació el profundo vínculo con Charly García: “Yo me hacía responsable de su vida”

Alonso, el influencer que sueña a lo grande: la hermandad con Yatra, las ganas de conocer a Messi y su próxima meta

INFOBAE AMÉRICA

Estos estados y ciudades de EEUU aumentarán el salario mínimo en 2027: las nuevas tarifas superarán los USD 22 por hora

Estos estados y ciudades de EEUU aumentarán el salario mínimo en 2027: las nuevas tarifas superarán los USD 22 por hora

Cómo “Banco Produzcamos” sigue operando con una presencia limitada en el agro de Nicaragua

La CAF aprueba 224 millones de dólares para 12 proyectos viales en Bolivia

El Congreso inicia la renovación de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para el período 2026-2031

La construcción y la tecnología dinamizan la economía salvadoreña con un crecimiento del 5.2%