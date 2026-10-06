Alonso, el influencer que sueña a lo grande: la hermandad con Yatra, las ganas de conocer a Messi y su próxima meta

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Augusto Alonso, el influencer que superó el millón de seguidores en redes sociales, visitó el estudio de Infobae al Amanecer para repasar un año marcado por su irrupción en la escena digital argentina. Durante la charla habló de su colaboración musical con Sebastián Yatra, de su fanatismo por el fútbol y las ganas de conocer a Lionel Messi, y de su desembarco en el teatro, con una obra que escribió y protagoniza junto a su amigo Frankillo.

El vínculo con Yatra nació de una insistencia sostenida en redes sociales que terminó en una colaboración musical. “Puse como cincuenta videos de TikTok, siempre lo mandaba, Sebastián Yatra, Sebastián Yatra. Hasta que se cansó”, recordó Alonso, un poco en broma y otro poco en serio. El cantante terminó por comunicarse con él en una videollamada, un primer encuentro que marcó el inicio de la relación entre ambos. “Soy hermano de él, hermano de corazón, de sangre”, definió.

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El origen de la canción con Yatra

El tema que grabaron juntos, “Lo que me pasa con vos”, tuvo un proceso particular, en el que un fan conoce a su ídolo sin imaginar que iban a terminar grabando juntos. “Esa canción la escribimos con Yatra y se la dedicamos a mi exnovia. Sebastián la grabó con la misma guitarra con la que canta ‘No hay nadie más’, que la hizo llegar de Colombia”, relató.

La imagen que terminó integrada al proyecto musical también tuvo origen en un gesto suyo. “Yo le hice un dibujo a Sebastián, se lo llevé a Madrid y le gustó. Después él creó todo para la canción”, contó. En cuestión de meses, el videoclip superó las 4 millones de visualizaciones, en uno de los tantos fenómenos virales del influencer.

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Sebastián Yatra y Alonso en el escenario del Movistar Arena donde interpretaron 'Lo que me pasa con vos'

La presentación conjunta se realizó en el Movistar Arena de Buenos Aires, un episodio que Alonso describió como uno de los momentos que guarda en su corazón. “Cantamos esa canción. Se explotó de gente, quince mil personas. Fue una locura cantar con el público”, afirmó, y agregó que a partir de ese proyecto firmó “un acuerdo, un contrato” con un sello discográfico.

El vínculo con Messi y el fanatismo por el fútbol

La charla también giró sobre Lionel Messi, quien hoy cerrará su etapa en la Selección Argentina con una fiesta que paraliza a un país. Alonso confirmó que fue invitado al partido de despedida del futbolista en la selección argentina, aunque reconoció que el vínculo entre ambos todavía no incluyó un encuentro cara a cara. “No estuve con él en persona. Me gustaría contactarme con él, le mando mensajes por Instagram todo el tiempo”, contó.

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La salida de Messi del plantel nacional le genera un sentimiento ambivalente. “Me da tristeza que se vaya. Pero yo le dije, no te puedes retirar de la selección, porque te quiero adentro con el equipo”, expresó, y no pudo contener las lágrimas al hablar del crack rosarino: “Si lo veo triste, me pongo mal; cuando él llora, yo lloro”.

Alonso en el Mundial 2026 junto a su amigo Frankillo

Su experiencia en el teatro

El repaso incluyó también su fanatismo por las telenovelas, especialmente Dulce Amor, el clásico protagonizado por Carina Zampini y Sebastián Estevanez. Y ese empuje lo llevó a tener su propia obra en cartel, Pan con Manteca, la obra que protagoniza junto a su amigo Frankillo en el Paseo La Plaza y que se desarrolla sin un guion fijo: “Todo lo tengo acá en mi cabeza. Improviso”, explicó sobre el espectáculo con el que planea una gira por el interior del país.

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Esa libertad sobre el escenario derivó, en uno de los ensayos, en un episodio que terminó golpeando a un compañero de elenco. Gajes del oficio que ocurren sobre las tablas “Me dejé llevar, me fui de personaje y le pegué un golpe a un chabón. Me fui de más, fue una escena de película”, relató, y aclaró que la situación no pasó a mayores: “Se golpeó un poco en la frente, pero no fue tanto”. Así, entre sueños cumplidos y objetivos por cumplir, Augusto Alonso pasó por Infobae en Vivo y dejó claro que soñar no cuesta nada. Y tiene con qué sostenerlo: “Tanta fama que tengo la llevo para arriba. Ya tengo un millón doscientos mil seguidores en el Instagram, ahora quiero llegar a treinta millones”.

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