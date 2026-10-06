Cuánto vale tu auto usado: todos los precios actualizados de octubre, modelo por modelo

Septiembre se convirtió en el segundo mejor septiembre para el mercado de usados desde que existen registros, según la Cámara del Comercio Automotor

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El mercado de autos usados en la Argentina registró en septiembre un fuerte crecimiento frente al mes anterior y alcanzó uno de los niveles más altos para ese período desde que existen estadísticas. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el mes se comercializaron 170.768 vehículos, frente a las 155.246 unidades de agosto.

La diferencia representó un incremento mensual del 10% y ubicó a septiembre como el segundo mejor septiembre desde que comenzó el registro, hace 31 años, en 1995. En la comparación interanual, en cambio, las operaciones quedaron apenas 0,35% por debajo de septiembre de 2025, cuando se comercializaron 171.364 unidades.

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Los números mostraron una recuperación frente a agosto, aunque el acumulado del año permaneció por debajo del nivel registrado durante 2025. Entre enero y septiembre de 2026 se vendieron 1.374.454 vehículos usados, frente a 1.436.656 unidades durante el mismo período del año anterior. La diferencia representó una caída interanual del 4,33%.

En ese contexto, las planillas de precios de octubre publicadas por la propia CCA permiten tener una referencia de cuánto valen algunos de los vehículos que lideraron las ventas. Para el relevamiento se seleccionaron modelos, versiones y años específicos, por lo que los montos no representan un precio único para cada vehículo: las cotizaciones cambian según la antigüedad, la versión y la configuración. El detalle de los casos seleccionados se incluye más abajo.

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Desde la entidad destacaron especialmente el comportamiento del mercado durante septiembre. Alejandro Lamas, secretario de la CCA, señaló que el volumen quedó prácticamente en los mismos niveles del mismo mes del año pasado, pero resaltó el avance respecto de agosto.

“Septiembre se convirtió en el segundo mejor septiembre desde que se tiene registro desde hace 31 años (1995)”, afirmó Lamas. El directivo explicó que el crecimiento mensual respondió, en parte, a un aumento en el otorgamiento de préstamos para comprar autos, una baja en las tasas de financiación y un acomodamiento hacia abajo de los precios de los vehículos.

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Cuáles fueron los autos usados más vendidos en septiembre

El ranking de autos usados más vendidos volvió a mostrar entre los primeros puestos a varios de los modelos de mayor presencia en el mercado argentino. El Volkswagen Gol y Trend se mantuvo ampliamente en el primer lugar, con 9.291 unidades comercializadas durante septiembre.

El Volkswagen Gol y Trend encabezó el ranking de autos usados más vendidos en septiembre, con 9.291 unidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Toyota Hilux ocupó el segundo puesto, con 6.443 operaciones, mientras que la Volkswagen Amarok quedó tercera, con 4.771 unidades. Muy cerca se ubicó la Ford Ranger, con 4.724 transferencias. Así, tres pickups aparecieron entre los cuatro vehículos usados con mayor cantidad de operaciones durante el mes.

El quinto lugar correspondió al Chevrolet Corsa y Classic, con 4.671 unidades. A continuación se ubicó el Peugeot 208, con 3.898 operaciones, seguido por la Ford EcoSport, con 3.394.

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El Toyota Corolla alcanzó 3.291 transferencias y quedó en el octavo puesto. El ranking de los diez primeros se completó con el Ford Ka, con 3.118 unidades, y el Fiat Palio, con 3.036.

La diferencia entre el primero y el resto del ranking fue amplia. El Gol y Trend superó en 2.848 operaciones a la Hilux. Entre las pickups, en cambio, Amarok y Ranger mostraron volúmenes muy similares: sólo 47 unidades separaron a ambos modelos durante septiembre.

Los precios de referencia de octubre

De acuerdo con las planillas de octubre de la Cámara del Comercio Automotor, estos son los valores correspondientes a las versiones y años seleccionados de los modelos que integraron el ranking de ventas de septiembre:

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Volkswagen Gol 2016: 3p 1,4l Power 4g, $7.996.000; 5p 1,4l Power 4g, $8.618.000.

Volkswagen Gol Trend 2022: 5p 1,6 Trendline 2019, $18.435.000; 5p 1,6 Trendline Tipt 2020, $18.804.000.

Toyota Hilux Pick Up 2025: C/c 2,4 Tdi 4x2 Dx 6mt 2024, $31.169.000.

Volkswagen Amarok 2023: C/C 3,0 TDi V6 4X4 8AT Black Style 258 CV, $53.512.000.

Ford Ranger 2023: D/C 3,0 TD V6 Lion LTD + 4X4 10AT 2023, $58.972.000.

Ford Ranger 2018: D/C 3,2 TDCi Black Edition 4X4 6AT 2019, $33.035.000.

Chevrolet Classic 2017: 4P 1,4 LS A/C DH ABG ABS PAC, $9.780.000.

Peugeot 208 2025: 5P T200 CVT GT, $26.444.000.

Ford EcoSport 2012: 5P 2,0 XLT 4X4 Plus CRO, $12.266.000.

Toyota Corolla 2025: 4P HEV 1,8 SEG eCVT Safety, $40.660.000.

Ford Ka 2019: 4P 1,5 12V SEL AT 2018, $17.042.000.

Fiat Palio 2016: 5P 1,6 Sporting Pack Seg, $12.975.000.

Los valores corresponden específicamente a las alternativas detalladas y no a la totalidad de las versiones disponibles para cada modelo. En algunos casos se incluyó más de una opción del mismo vehículo para mostrar las referencias seleccionadas dentro de las planillas de la entidad.

Cómo se movieron las ventas en las provincias

El crecimiento que registró el mercado entre agosto y septiembre también se reflejó en buena parte del país, aunque con diferencias importantes según la jurisdicción.

Santa Cruz encabezó el crecimiento mensual, con un avance del 28,85%, seguida por Tierra del Fuego, con 15,11%, y Chubut, con 14,05%. En CABA, las operaciones aumentaron 12,83%, mientras que en la provincia de Buenos Aires avanzaron 12,47%.

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También registraron aumentos Chaco, con 11,65%; San Luis, con 10,99%; Neuquén, con 10,78%; Corrientes, con 10,65%; Jujuy, con 9,46%; Córdoba, con 9,02%; Santiago del Estero, con 8,90%; Río Negro, con 8,61%; Mendoza, con 8,10%; La Pampa, con 7,28%; Santa Fe, con 7,04%; Formosa, con 6,86%; Catamarca, con 6,56%; San Juan, con 6,39%; Tucumán, con 2,55%; Entre Ríos, con 2,25%; y Salta, con 0,48%. La Rioja no registró cambios.

Misiones fue la única provincia que mostró una baja entre agosto y septiembre, con un retroceso del 0,59%.

El panorama resultó diferente cuando la CCA comparó los primeros nueve meses de 2026 con el mismo período de 2025. En ese caso, el informe consignó subas en Jujuy, del 2,48%; San Juan, del 0,96%; y Santiago del Estero, del 7,03%.

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Entre las jurisdicciones que mostraron caídas en el acumulado, Santa Cruz registró el mayor retroceso, con 19,15%. Le siguieron Formosa, con 12,07%; Misiones, con 10,24%; y La Rioja, con 10,09%. El listado también incluyó a Chubut, San Luis, Tucumán, Neuquén, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, CABA, Chaco, Catamarca, Santa Fe, Corrientes, Río Negro y Mendoza.

La preocupación de la CCA por las multas

Junto con las cifras de ventas, la Cámara del Comercio Automotor planteó una preocupación vinculada con las dificultades que encuentran los propietarios cuando deciden vender sus vehículos y necesitan conocer las multas de tránsito pendientes.

La entidad cuestionó el sistema mediante el cual se informan y cargan las infracciones. Según sostuvo, el mecanismo puede provocar problemas entre vendedores y compradores y no brinda seguridad jurídica al momento de informar las faltas. La CCA también reiteró una propuesta que, según indicó, planteó en distintas oportunidades: que las faltas de tránsito se carguen en el DNI de los titulares y no sobre los vehículos. La entidad sostuvo que ese mecanismo evitaría inconvenientes al realizar las transferencias de dominio y las correspondientes bajas y altas por cambios de radicación.

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La Cámara señaló además que el sistema actual genera reclamos entre particulares durante las operaciones. Para la entidad, vincular las infracciones con el titular en lugar de hacerlo con el vehículo permitiría evitar esos problemas durante el proceso de transferencia.