La “jugada sucia“ contra Cristiano Ronaldo en Portugal que terminó con su abrupta salida de la selección

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal durante la fecha FIFA de octubre

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Continúa la polémica en torno a la abrupta salida de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. A partir de allí, fueron varios protagonistas del mundo del fútbol los que expresaron su postura sobre un tema que todavía recorre el mundo en medio de la participación del seleccionado luso en la Nations League de la UEFA con grandes resultados.

La columna firmada por el periodista Joao Pimpim en A Bola apuntó contra una maniobra de la federación lusa. “Ronaldo se vio acorralado: la jugada sucia de la FPF que le echó la patata caliente en manos del capitán”, fue el título del artículo en uno de los diarios deportivos de mayor prestigio en el país.

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“Pedro Proenca y Jorge Jesus intentaron minimizar la crisis, calificándola de ‘malentendido’ y atribuyendo la decisión final a CR7. Sin embargo, el discurso oficial se topa con una contradicción lógica”, agregó el cronista sobre la actitud del presidente de la federación y el flamante DT del combinado nacional.

Además, el periodista destacó que “al intentar minimizar la gravedad del acto (su salida) para proteger a la institución y evitar una ruptura escandalosa, la estructura de la federación termina exponiendo al propio Ronaldo a una imagen frágil. Al simplificar el detonante, exageran la reacción”, remarcó.

Por último, el periodista estableció que todo esto fue una acción particular para dejarle al histórico número 7 la decisión de volver o no. “Se trata de una astuta maniobra para la supervivencia política: engañar a la opinión pública, preparar una salida digna para la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y el cuerpo técnico, y, de paso, poner una auténtica papa caliente en manos de Cristiano”.

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Cristiano Ronaldo emitió su descargo en redes sociales (Reuters)

Otro fue el caso del periodista británico Piers Morgan sostuvo que una disputa entre la leyenda del fútbol luso y el seleccionador Jorge Jesus se originó por compromisos que el entrenador habría asumido con el delantero sobre su participación en partidos de la selección.

Según su versión, el conflicto se agravó cuando Ronaldo calentó durante 25 minutos ante Noruega, aunque finalmente no ingresó al campo. Morgan, quien abordó el episodio en su programa Football Uncensored, afirmó que el técnico había acordado con el capitán portugués que disputaría los 90 minutos frente a Gales. Portugal ganó aquel encuentro por 1-0, pero Ronaldo fue reemplazado en el minuto 67.

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El periodista, considerado uno de los principales aliados y defensores públicos de Cristiano, vinculó ese acuerdo con la continuidad internacional del atacante. “Se le dieron garantías absolutas sobre cómo sería utilizado. Esa fue una de las razones por las que decidió continuar su carrera internacional”, aseguró Morgan. También sostuvo que Jorge Jesus, a quien Ronaldo conoce de su paso por Arabia Saudita, le había anticipado que jugaría los dos primeros compromisos.

De acuerdo con el relato del comunicador inglés, la sustitución provocó malestar en Ronaldo y derivó en una conversación posterior con el entrenador. “Después de eso, el entrenador le pidió disculpas a él y al presidente, y dijo que explicaría que aquello no debió haber sucedido”, señaló.

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La versión expuesta por Morgan plantea que el entendimiento inicial entre Ronaldo y Jesus cambió luego del primer partido. El periodista señaló que el entrenador pasó de una planificación en la que el futbolista jugaría los dos primeros encuentros a otra que limitaba su presencia al primero y al último.

“Hizo justo lo contrario. Hizo una a lo Ten Hag. Intentó menospreciar y avergonzar a Cristiano Ronaldo”, declaró el conductor de Football Uncensored. Según Morgan, Jesus buscó poner de relieve que todos los integrantes del plantel tenían el mismo peso dentro de la convocatoria. Cabe recordar que el periodista protagonizó junto a Cristiano una de las entrevistas más resonantes de los últimos tiempos cuando el portugués rompió el silencio tras su salida de Manchester United.

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Portugal ganó los cuatro partidos de la ventana FIFA

El periodista agregó que el entrenador le pidió luego al delantero que participara durante 30 minutos contra Noruega, pese a que, según su relato, antes se había hablado de descanso en el segundo y el tercer partido. Morgan reprodujo la respuesta que atribuyó a Ronaldo: “Si es lo que quieres, está bien, lo haré”.

El atacante habría calentado durante 25 minutos, pero no ingresó en el triunfo portugués por 2-1 en el Estádio do Dragão. Para Morgan, ese hecho alteró de forma definitiva la relación entre ambas partes. “Se molestó por la falta de respeto. No cumplió su palabra”, afirmó.

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El periodista rechazó además la idea de que Portugal pueda prescindir sin consecuencias de su máxima figura histórica. En ese sentido, recordó que el seleccionado había ganado la Liga de Naciones el año anterior y preguntó: “¿Quién marcó en la final? Cristiano Ronaldo. No me digan que son mejores sin él”. Además aseguró que el futbolista no pretende exigir titularidad permanente ni completar todos los partidos y sostuvo que el conflicto apareció cuando Jorge Jesus quiso establecer autoridad frente al delantero. También comparó el escenario portugués con la despedida que, según dijo, tendrá Lionel Messi con Argentina en un clima de celebración.