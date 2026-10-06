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Es modelo, se convirtió en Miss Alemania y ahora debutará en el boxeo profesional a los 33 años

Tatjana Genrich disputará cuatro asaltos de dos minutos en una velada de SES Boxing, tras su etapa amateur y con la aspiración de acercarse a un campeonato mundial

La modelo Tatjana Genrich se entrena para debutar en noviembre
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Tatjana Genrich debutará como boxeadora profesional el 14 de noviembre en Magdeburgo, cuatro años después de obtener el título de Miss Alemania. La modelo y empresaria, de 33 años, volverá al ring en una pelea pactada a cuatro asaltos de dos minutos, con la meta de avanzar hacia una futura disputa por un campeonato mundial.

Genrich, nacida en Rusia y residente en Alemania desde 2003, tendrá su primera presentación en el pugilismo rentado en el pabellón de exposiciones de Magdeburgo, dentro de una velada organizada por SES Boxing. Su regreso al deporte llega después de una trayectoria como boxeadora amateur, previa a su consolidación en el mundo del modelaje.

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La preparación está a cargo del entrenador Dirk Dzemski, quien trabajó con el excampeón mundial Robert Stieglitz. Genrich entrena cinco días por semana en el gimnasio de boxeo para afrontar el combate, en el que competirá con un peso cercano a los 48 kilos. “Sudo bastante. Pero sin esfuerzo no hay recompensa. De todas formas, lo estoy disfrutando mucho”, afirmó Genrich sobre la exigencia de su preparación en declaraciones recogidas por el medio alemán Bild.

Antes de convertirse en Miss Deutschland en enero de 2022, Genrich había construido un recorrido en el boxeo amateur. Entre 2007 y 2009 fue campeona del estado de Sajonia-Anhalt en la categoría de peso mosca. La boxeadora explicó que su vínculo con el deporte surgió durante su juventud, a raíz de situaciones de acoso escolar. “Me apasioné por este deporte desde muy joven. Sufría acoso escolar con frecuencia y quería defenderme de alguna manera. Así empezó todo”, relató.

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Una mujer rubia viste un top deportivo gris con cremallera frontal en un espacio interior con plantas verdes de fondo
Tatjana Genrich, ganadora del certamen Miss Alemania debutará en el boxeo profesional

Tras esa etapa, ingresó en la escuela de deportes de Halle/Saale, donde fue descubierta por el promotor Ulf Steinforth. Con el paso de los años, Genrich se alejó de la competencia para desarrollar su carrera como modelo y empresaria, aunque mantuvo contacto con el ambiente del boxeo mediante su trabajo en eventos. La modelo dirige Genrich Model Studios, una agencia que representa a 80 modelos. Desde ese espacio, brinda formación vinculada a la postura, la pasarela y la coreografía para competencias y desfiles.

El reencuentro de Genrich con el boxeo se produjo a partir de su colaboración en las veladas de SES Boxing, donde aportaba chicas de ring para los eventos. En ese contexto, Steinforth le propuso recuperar su carrera deportiva. “Como patrocino a las chicas del ring en sus eventos de boxeo, un día me contactó y me preguntó si no me gustaría volver al ring. Finalmente acepté y ahora estoy a punto de hacer mi debut profesional”, señaló Genrich.

El promotor ubicó su proyección en relación con una de las figuras históricas del boxeo femenino alemán. “Tatjana puede seguir los pasos de Regina Halmich. Tiene todas las cualidades necesarias, una presencia increíble y es sumamente ambiciosa”, sostuvo Steinforth. Genrich medirá 1,70 metros y aseguró que el límite de peso no representa una dificultad en esta etapa de su preparación. “Gracias a todo el ejercicio que hago, puedo comer de todo, incluso un trozo de chocolate”, indicó.

Mujer rubia con vestido negro de lentejuelas, corona, ramo de flores blancas y bandas de certamen de belleza posa en un escenario iluminado
Fue Miss Alemania en 2022

La pelea del 14 de noviembre será el primer paso de un plan que apunta a conseguir triunfos en el circuito profesional y a escalar posiciones en las clasificaciones. De ganar los cuatro asaltos previstos en Magdeburgo, la boxeadora podría quedar más cerca de una oportunidad por un título. Su ambición excede el resultado de ese estreno. Genrich afirmó que busca combinar su actividad empresarial con una carrera deportiva de alto nivel y proyectarse como una referencia para otras mujeres. “Quiero ser un ejemplo para las jóvenes y demostrarles que se puede tener éxito tanto en la carrera profesional como en el deporte”, expresó.

El combate en Magdeburgo marcará su regreso formal a una disciplina en la que ya había sido campeona amateur. A sus 33 años, Genrich buscará transformar aquella experiencia juvenil en una carrera dentro del boxeo profesional, con el objetivo declarado de llegar a ser campeona mundial.

Mujer rubia con gafas de sol y vestimenta negra de playa recostada sobre un poste bajo un muelle de madera frente al mar
La modelo y empresaria buscará su primera victoria en el boxeo profesional
Mujer rubia luciendo un vestido de cóctel con detalles dorados en el torso, tul verde grisáceo y una tiara dorada
Genrich fue campeona de boxeo durante su adolescencia
Una mujer rubia con traje de baño beige de flecos sostiene un teléfono inteligente frente a un espejo
Competirá en una pelea de cuatro asaltos
Una mujer rubia con gafas de sol y conjunto rosado de dos piezas se sienta con las piernas cruzadas en una plataforma de madera junto al agua
Actualmente es dueña de una agencia de modelos

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