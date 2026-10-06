Economía

“Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”: la dura advertencia de Caputo sobre las elecciones de 2027

El ministro de Economía dijo que la posiblidad de que el kirchnerismo regrese al poder "es cero"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, participa en una entrevista transmitida por streaming. Durante el programa, Caputo habla frente a un micrófono desde un estudio y realiza gestos con las manos mientras aborda temas económicos y de gestión pública.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que ganará las elecciones de 2027 y sostuvo que, pese a esa convicción, el Gobierno debe preparar medidas para evitar que los argentinos sufran ante un resultado distinto.

“Creo que en todos los escenarios gana el Presidente. En todos. No hay ningún escenario en el que el Presidente no gane”, dijo Caputo en el streaming oficialista Carajo, aunque aclaró que su función como ministro lo obliga a contemplar alternativas y a actuar con cautela.

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El titular del Palacio de Hacienda se refirió a las compras de reservas y a la búsqueda de un swap como decisiones preventivas frente a un eventual escenario electoral adverso al oficialismo. “Lo importante no es lo que pienso yo, sino lo que piensa la gente. Si se da lo que pienso yo, bárbaro; pero, si no, tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”, señaló.

El ministro sostuvo que su responsabilidad es diseñar una estrategia que permita responder ante distintos resultados electorales. “Si pasa lo que yo creo que va a pasar, espectacular. Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, le vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”, afirmó.

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Caputo también buscó precisar sus declaraciones sobre el llamado “riesgo kuka”, una expresión con la que aludió a la posibilidad de un triunfo del kirchnerismo. Según explicó, cuando sostiene que ese riesgo es inexistente expresa su opinión personal sobre el resultado electoral. “Muchas veces dicen ‘el ministro dice que no existe el riesgo kuka’. Yo digo que el riesgo de que gane el kirchnerismo, si me lo preguntás a mí, Toto, yo te digo: es cero. No hay ninguna posibilidad”, concluyó.

Un hombre de traje oscuro y camisa blanca habla frente a un micrófono de estudio con las manos abiertas sobre una mesa
El ministro de Economía, Luis Caputo

Caputo también relativizó el valor de las encuestas. Afirmó que los sondeos atraviesan un problema que excede a la Argentina y sostuvo que las proyecciones fallaron antes de las elecciones de 2025.

“Es algo que pasa a nivel mundial. Los encuestadores tendrán que revisar el porqué. Ya no tienen mucho sentido las encuestas. En octubre perdía el Presidente y la gente no llegaba al quince del mes. Es lo mismo que están intentando instalar ahora. Y se pierde el más importante de los sentidos: el sentido común”, sostuvo.

El ministro dijo que no toma decisiones políticas en función de las mediciones de opinión pública y aseguró que confía más en el comportamiento de los votantes. “No me pueden importar menos las encuestas porque confío en la gente y en el sentido común”, afirmó.

La actividad económica

Caputo también se refirió al debate sobre los datos de actividad económica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Cuestionó la lectura del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) desestacionalizado, que evidenció una caída de 2,9% en julio, y sostuvo que sus variaciones mensuales no reflejan, según su análisis, la dinámica de fondo de la economía.

Si se mira el EMAE desestacionalizado, claramente está dando un nivel de volatilidad que no refleja la realidad. Están habiendo cambios estructurales en la economía y muestra un mes que sube y otro que baja. No se necesita entender mucho de economía para darse cuenta que no es posible que la economía suba un mes 25%, al mes siguiente baje 32%, al mes siguiente suba al 24%”, afirmó.

El ministro señaló que, para observar la evolución general, debe considerarse la serie de tendencia-ciclo, que busca excluir alteraciones puntuales de las mediciones. “La tendencia ciclo lo que hace es sacar lo que se llama el ruido económico como efectos puntuales: paros, el Mundial, la llegada del Papa. Son cosas que afectan a las mediciones y hacen que tengan mucho más volatilidad”, explicó.

Caputo aseguró que, bajo esa metodología, la actividad acumuló 29 meses de crecimiento, aunque admitió una desaceleración reciente. “Cuando se mira la tendencia ciclo, van 29 meses de crecimiento. Lo que sí es cierto es que ahora se está creciendo a un ritmo menor al que veníamos creciendo antes. Ahora estamos creciendo al 0,2% mensual. Es razonable dados estos shocks. Hubo pymes que tuvieron que pagar la energía sustancialmente más cara de lo que se imaginaban hace seis meses”, sostuvo.

“En agosto y septiembre estamos viendo buenas señales de recuperación. En octubre entran en construcción casi 9.000 kilómetros de los corredores viales. Se va a hacer una nueva licitación de los plazos fijos para créditos hipotecarios. Empieza a entrar cada vez más inversión de los proyectos RIGI. Julio tuvo más que ver con el ruido macroeconómico y vamos a empezar a ver una recuperación”, acotó.

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