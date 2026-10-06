El esperado AION 2 llega gratis a Steam con un mundo gigante en Unreal Engine 5

AION 2 presenta un conflicto entre dos civilizaciones que comparten un mismo origen y una catástrofe común.

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Steam es una de las plataformas más utilizadas entre los jugadores de PC gracias a un catálogo que combina títulos triple A con propuestas gratuitas capaces de ofrecer cientos de horas de contenido. En ese marco acaba de aterrizar AION 2, un RPG multijugador que ya genera expectativa entre los fanáticos del género y que puede disfrutarse tanto en solitario como en compañía de otros jugadores.

El lanzamiento llega sin costo alguno y propone una experiencia construida sobre un territorio que multiplica por 36 el tamaño del AION original, lo que lo convierte en una de las apuestas más ambiciosas dentro de su categoría en la plataforma de Valve.

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Qué es AION 2 y de qué trata su historia

AION 2 presenta un conflicto entre dos civilizaciones que comparten un mismo origen y una catástrofe común. Los Elios gozan de una posición de prosperidad y se consideran el pueblo elegido por Aion, mientras que los Asmodianos han atravesado siglos de adversidades que, según su propia visión, los forjó como un pueblo más fuerte.

Una de las características más destacadas de AION 2 es su combate aéreo centralizado y libre.

Ninguna de las dos facciones está en el error, pero tampoco existe disposición a ceder terreno frente a la otra. Esa tensión entre ambos bandos funciona como eje narrativo del título y da forma al mundo de Atreia, el escenario donde se desarrolla la historia.

Unreal Engine 5 y un mapa 36 veces más grande

El juego fue desarrollado en Unreal Engine 5, motor que permite sostener un territorio que supera en 36 veces la extensión del AION original. Esta escala ubica a AION 2 entre las producciones más grandes disponibles de forma gratuita en Steam.

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El diseño del mundo no se limita a ampliar la superficie jugable. Cada región, campo de batalla y conflicto fue concebido en función del cielo, lo que distingue a este título de otras propuestas del género que suelen priorizar el desplazamiento terrestre.

Un dato muy poco conocido sobre el desarrollo de AION 2 es que NCSoft utilizó de forma masiva su propia IA generativa, llamada VARCO AI, durante la creación del juego.

El combate aéreo como eje central del juego

AION 2 se presenta como el único MMORPG en el que el combate aéreo no funciona como una característica añadida, sino como su razón de ser. Atreia fue creada con la vista puesta en el cielo, y cada región, campo de batalla y encuentro gira en torno a la verticalidad.

En la práctica, esto implica que volar no actúa como una simple forma de desplazamiento dentro del juego. Para los jugadores que asuman el rol de Daeva, volar es lo que permite luchar, explorar e imponer su voluntad a lo largo y ancho del mundo.

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La libertad de movimiento se traduce en la posibilidad de moverse en cualquier dirección y ganar altura para sacar ventaja frente a los adversarios. Según la propuesta del título, esto habilita combates aéreos a una escala que ningún otro MMORPG del mercado puede igualar en la actualidad.

Para acceder a AION 2 de forma gratuita en PC, el proceso se realiza directamente a través de la plataforma Steam.

Dónde y cómo acceder a la versión gratuita de AION 2 para PC

Para acceder a AION 2 de forma gratuita en PC, el proceso se realiza directamente a través de la plataforma Steam. Basta con iniciar sesión en la aplicación de escritorio o ingresar a la tienda web oficial y escribir el nombre del juego en la barra de búsqueda para dirigirse a su página principal.

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Una vez allí, haz clic en el botón para añadir el título a tu biblioteca o iniciar la descarga directa. Cuando el archivo termine de instalarse en tu equipo (para lo cual se recomienda contar con unos 100 GB de espacio disponible y un SSD que garantice el rendimiento de Unreal Engine 5), podrás ejecutar el juego desde tu biblioteca y comenzar a jugar sin ningún costo.