Capturan en México a dos cabecillas del Barrio 18 fugados de Fraijanes 2 de Guatemala

Autoridades de Guatemala y México recapturaron en Quintana Roo a dos pandilleros del Barrio 18 fugados de la cárcel de Fraijanes 2. (MP de Guatemala)

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Un operativo coordinado entre autoridades de Guatemala y México derivó en la captura de dos pandilleros de alta peligrosidad del Barrio 18 que se habían fugado de la cárcel de Fraijanes 2 en 2025.

Los detenidos fueron localizados en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, tras una labor conjunta efectuada por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y fuerzas de seguridad mexicanas.

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Durante la intervención en territorio mexicano, las fuerzas del orden aprehendieron a Rudy Augusto Ortiz Morales, de 42 años, conocido con el alias de Smoking, y a Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias Liro Spyder.

Al momento del arresto en flagrancia, las autoridades incautaron presunta marihuana, armas de fuego y municiones.

Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias Liro Spyder, también líder del Barrio 18. (MP de Guatemala)

Ambos prófugos registraban una notificación roja de INTERPOL debido a su evasión del centro carcelario en octubre de 2025.

Los entes gubernamentales iniciaron las gestiones legales necesarias para tramitar su expulsión y posterior extradición a Guatemala. Hasta el momento el Ministerio Público no ha informado cuándo podría llevarse a cabo la entrega de los reos prófugos y ahora capturados.

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Rudy Augusto Ortiz Morales dirigía la clica Imperial Gangsters y evadió los controles carcelarios en dos ocasiones

El perfil criminal de Rudy Augusto Ortiz Morales lo ubica como uno de los principales cabecillas del Barrio 18 en la región.

Dentro de la estructura, Smoking estaba a cargo de la clica Imperial Gangsters y contaba con el respaldo de la facción Little Psycho Criminal.

Sobre el pandillero pesan condenas por homicidio, extorsión y asociación ilícita, acumuladas a lo largo de su trayectoria delictiva. El presidiario permanecía en el penal de Fraijanes 2 desde el 8 de octubre de 2009.

A pesar de su encierro, las pesquisas señalan que coordinó el asesinato de agentes de la Policía Nacional Civil y de guardias penitenciarios, además de planificar atentados contra fiscales del Ministerio Público.

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Rudy Augusto Ortiz Morales acumuló condenas por homicidio, extorsión y asociación ilícita mientras ejercía como cabecilla de la clica Imperial Gangsters. (MP de Guatemala)

Ortiz Morales burló la seguridad del presidio en dos oportunidades. La primera ocurrió en 2022, cuando un tercero suplantó su identidad dentro del penal.

La maniobra se descubrió el 15 de mayo de 2023 tras el fallecimiento del suplantador. Posteriormente, el pandillero fue capturado el 8 de febrero de 2025 en Mérida, Yucatán, e identificado mediante el sistema de INTERPOL antes de su deportación.

Su segundo escape se registró el 12 de octubre de 2025, cuando se reportó la fuga masiva de reos en el centro carcelario Fraijanes 2 en Guatemala.

Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz coordinaba la red de extorsiones del Barrio 18 en el municipio de Mixco

La estructura de Smoking mantenía ramificaciones operativas en el área metropolitana guatemalteca a través de su entorno cercano.

El 13 de enero, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturó a Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz, de 38 años, identificada como la conviviente del líder pandillero Rudy Augusto Ortiz Morales, durante un allanamiento en la colonia Pradera de las Flores, en la zona 8 de Mixco.

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Las investigaciones policiales determinaron que Leiva Paz ejercía como operadora de las clicas Imperial Gangsters y Little Psycho Criminal, esta última designada como organización terrorista por Estados Unidos.

Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz, de 38 años, identificada como la conviviente de Rudy Augusto Ortiz Morales, "Smoking". (MP de Guatemala)

La mujer dirigía a grupos encargados de cobrar extorsiones a comerciantes y transportistas en colonias como El Milagro, Carolingia y Lo de Carranza. El dinero recaudado ingresaba directamente a las arcas de la mara para financiar sus operaciones.

Autoridades buscan a nueve reos de alta peligrosidad que permanecen prófugos de Fraijanes 2

La detención de Smoking y Liro Spyder se enmarca en las acciones posteriores a la masiva evasión registrada el 12 de octubre de 2025 en la prisión de alta seguridad Fraijanes 2, cuando un grupo de 20 reos considerados de alta peligrosidad se escapó de las instalaciones.

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El saldo oficial del operativo de búsqueda registra 10 reos recapturados, un fallecido y nueve prófugos que continúan evadidos de la justicia. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Con la reciente aprehensión en Quintana Roo, el saldo oficial de los operativos de búsqueda registra 10 prófugos recapturados y uno fallecido. Las fuerzas de seguridad de Guatemala y México mantienen el despliegue de rastreo para ubicar a los nueve prófugos restantes que continúan evadidos de la justicia.