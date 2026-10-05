Cultura

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja”

La escritora argentina, autora de 'El amor inventado', reflexiona sobre la mentira y el engaño como elementos constitutivos de los vínculos afectivos. También habla del abandono, la maternidad y el trauma migratorio en su novela

Cocina "Las brujas de Monte Verita" de Paula Klein
Paula Klein, ganadora del Premio Lumen: “Todos nos contamos una ficción en la pareja”
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La autora argentina Paula Klein, ganadora del Premio Lumen de Novela 2026 por El amor inventado, indaga en esa obra en la mentira y sus estragos tanto en la esfera pública como la privada.

“Todos nos contamos una ficción en la pareja”, aseguró en una entrevista, en la que reflexionó sobre que en toda relación duradera cada parte tiene “sus puertas cerradas que el otro no llega nunca a traspasar”.

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Klein defiende que toda relación humana está “atravesada por la visión idealizada” del otro y que hay “ficciones” que son necesarias “en el buen sentido” y para “mantener la admiración mutua y el misterio”.

“El problema es cuando se introducen mentiras de manera deliberada, cuando se construyen capas y capas de mentiras, como le pasa a Charles”, cuenta sobre el hombre de la pareja protagonista de la novela, un periodista famoso en Francia y ganador de numerosos premios que goza de gran prestigio hasta que se descubre que se inventaba los reportajes.

Sobreponerse al abandono

Esa caída afecta a su esposa, Miranda, y a la hija de ambos, de una forma aún mayor que al resto, pues Charles desaparece de la noche a la mañana, sumando el abandono a la estafa y la mentira.

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La autora argentina Paula Klein, ganadora del Premio Lumen de Novela 2026 por "El amor inventado"
La autora argentina Paula Klein, ganadora del Premio Lumen de Novela 2026 por "El amor inventado"

A partir de ahí, la ganadora de este premio dotado de 30.000 euros, muestra a una mujer que investiga dónde está su marido y que “rebobinará toda su historia para buscar respuestas”.

Todo ello mientras rueda un documental sobre una pareja de ancianos que lleva toda la vida juntos y que le servirá de “espejo” para entender qué ha pasado en su matrimonio.

Inspirada en casos reales

Para el personaje de Charles, Klein cuenta que se inspiró en varios casos reales de periodistas que estafaron con historias falsas, como Stephen Glass, Tom Kummer o Janet Cooke, la periodista de The Washington Post que llegó a devolver su premio Pulitzer.

“En esos y otros muchos casos que he investigado y que no puedo nombrar por el nombre, me llamó la atención que no sentían culpa por dar datos falsos porque éticamente pensaban que habían servido a la causa mayor de llegar la historia”, apunto.

Una falta de “síndrome del impostor” que a Klein le llama la atención, pues ella misma reconoce que le costó creer al principio que su novela haya sido la mejor de todas las presentadas al premio Lumen.

Paula Klein
A ella misma reconoce que le costó creer al principio que su novela haya sido la mejor de todas las presentadas al premio Lumen

“Estoy orgullosa, pero también abrumada. Especialmente al saber que en el jurado hay nombres como Sabina Urraca o Elena Medel”, reconoce.

Trauma, migración o prejuicios

La autora argentina destacó que en el libro, además de tratar la desinformación y las mentiras del pacto conyugal, también bucea por asuntos como la maternidad no idealizada, la filiación y el trauma heredado de los exiliados o los migrantes.

Asimismo, subraya que la historia se pone en la piel de las mujeres a las que la sociedad también juzga por ser la pareja de un estafador, a partir del prejuicio de que ellas seguramente sean “cómplices” o directamente “tontas”.

“La desaparición de Charles de algún modo la empuja a priorizarse por fin, a centrarse en ella”, explica Klein, doctora en Literatura Comparada y profesora titular de la francesa Université Clermont Auvergne.

Antes de El amor inventado, la bonaerense afincada en Francia publicó ‘a luz de una estrella muerta y Las brujas de Monte Verità.

El jurado del Lumen (Penguin Random House) destacó que el ‘El amor inventado’ es “una novela ambiciosa que nos sumerge en la inquietante investigación sobre un estafador público y privado”.

“Buscando descifrar a su marido y siguiendo las huellas de su pasado, la documentalista Miranda K. se pregunta acerca de la naturaleza del amor. ¿Acaso no es toda pareja un pacto de ficción? ¿Qué tipo de mujer eres cuando has vivido la mitad de tu vida con un mentiroso?”, añade el acta.

Fuente: EFE

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