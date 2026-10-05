Deportes

Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su infancia dentro de un mundo fantástico: cuándo será el estreno mundial

“Messi and the Giants”, una producción de Disney+, se presentó en la San Diego Comic-Con realizada en Málaga, España

Lionel Messi tendrá una serie animada en 2027
Guardar

Lionel Messi trasladará una versión fantástica de su infancia a la animación con “Messi and the Giants” (Messi y los gigantes), una serie que Disney+ estrenará a nivel mundial en el invierno de 2027 en Argentina. La producción presentó su primer tráiler el sábado ante más de 3.000 personas en la edición de la San Diego Comic-Con realizada en Málaga, España, y el propio futbolista argentino difundió el adelanto en sus redes sociales.

La ficción seguirá a Leo, un niño de 12 años inspirado en los primeros años de Lionel Messi, quien llega por accidente a Iko, un universo fantástico dividido en diez reinos y gobernado por gigantes. El personaje deberá atravesar competencias y desafíos relacionados con el fútbol para encontrar el camino de regreso a su casa.

PUBLICIDAD

El tráiler muestra a un protagonista con cabello largo, una imagen que remite a la etapa inicial de Messi en Barcelona. La serie, sin embargo, no propone un repaso cronológico de su vida ni de su carrera deportiva. Utiliza referencias de su infancia para construir una historia de fantasía, con reglas y personajes propios.

inédita Messi con camiseta de Newells
El personaje de la serie es similar a Messi de pequeño

La sinopsis oficial plantea que el niño deberá afrontar enfrentamientos de alto riesgo, similares a partidos de fútbol, con el uso de unas esferas que concentran poderes dentro de ese universo. La misión incluirá derrotar a gigantes legendarios y recomponer los reinos que se encuentran fracturados. “Para regresar a casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas ‘esferas’, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko”, indicó la descripción oficial de la serie.

PUBLICIDAD

El eje del relato estará puesto en la desventaja inicial de Leo frente a los demás personajes. Mientras sus compañeros y adversarios disponen de habilidades sobrenaturales, el niño no podrá utilizar los poderes propios de Iko para mejorar su juego. Esa condición lo llevará a apoyarse en recursos vinculados con el fútbol y con el trabajo colectivo.

La presentación oficial señaló que el protagonista deberá recurrir a “su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación” para avanzar en una competencia que definirá su regreso. La destreza técnica, la resiliencia y la capacidad de actuar con otros serán los recursos centrales de un personaje que enfrenta rivales de mayor tamaño y con ventajas dentro de ese mundo.

Personaje infantil animado con ropa deportiva azul que patea una roca oscura con grietas sobre un fondo azul con líneas de velocidad
La serie se estrenará en 2027

El actor argentino Milo Burgess-Webb pondrá la voz en español de Leo, la versión infantil de Messi que protagoniza la historia. Por su parte, la actriz Giulietta Vainer Tisminetzky interpretará a la madre del futbolista dentro de la producción.

La música tendrá participación de Luck Ra, quien compuso e interpreta “Vamos, Vamos, Vamos”, la canción que acompaña las primeras imágenes difundidas en el tráiler. El músico cordobés estará a cargo de las composiciones que formarán parte de la serie.

“Les comparto este primer adelanto exclusivo de Messi and the Giants. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie”, expresó Messi al compartir el avance en sus redes sociales. El proyecto lleva al futbolista a una producción orientada al público familiar, con una historia que toma elementos asociados a sus orígenes deportivos, aunque los sitúa en un escenario de fantasía.

La animación estará a cargo de Atlantis Animation, en una coproducción que también involucra a Sony Pictures Television y Sony Music Entertainment. Messi figura como productor ejecutivo junto a Lacey Stanton y Bryan Korn. A pesar mostrar imágenes de la nueva serie, hasta el momento, no se informó una fecha exacta para el lanzamiento ni la cantidad de episodios que integrarán la primera temporada.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiMessi and the GiantsSerie Animada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Insólito: Daniil Medvedev le pegó un pelotazo en la cara a un espectador y fue descalificado de la semifinal del ATP Beijing ante Djokovic

El ruso perdía 7-5 y 5-3 ante el serbio cuando golpeó una pelota que terminó impactando en la cara de un espectador

Insólito: Daniil Medvedev le pegó un pelotazo en la cara a un espectador y fue descalificado de la semifinal del ATP Beijing ante Djokovic

Gabriela Sabatini causó furor con su especial participación como modelo en la Semana de la Moda en París: las imágenes

La leyenda del tenis pasó por la cancha Philippe-Chatrier de Roland Garros para una producción de una marca francesa

Gabriela Sabatini causó furor con su especial participación como modelo en la Semana de la Moda en París: las imágenes

Perdió un punto, revoleó su raqueta contra la tribuna y causó pánico entre el público: el ataque de furia de un jugador que dio de qué hablar en el tenis

Terence Atmane cayó ante Bernard Tomic por 6-3, 4-6 y 5-3, antes de abandonar el partido de la ronda de la clasificación del Masters 1000 de Shanghái

Perdió un punto, revoleó su raqueta contra la tribuna y causó pánico entre el público: el ataque de furia de un jugador que dio de qué hablar en el tenis

Sorpresa frente al Monumento a la Bandera: Rosario le dice “Gracias” a Messi con una camiseta gigante

La iniciativa fue realizada durante la madrugada e incluye una prenda de grandes dimensiones y un espectáculo visual de imágenes dedicado al futbolista que mañana se despedirá de la selección argentina

Sorpresa frente al Monumento a la Bandera: Rosario le dice “Gracias” a Messi con una camiseta gigante

El enorme gesto de Enzo Fernández con niños internados en el Hospital Garrahan: “Un día que queda en el corazón”

El volante de la selección argentina pasó a visitar a pacientes en la previa de uno de los amistosos en Buenos Aires. Repartió regalos y se sacó fotos con los jóvenes

El enorme gesto de Enzo Fernández con niños internados en el Hospital Garrahan: “Un día que queda en el corazón”

MALDITOS NERDS

PlatinumGames quiere desarrollar más a ‘Bayonetta’ tras la marcha de Hideki Kamiya

PlatinumGames quiere desarrollar más a ‘Bayonetta’ tras la marcha de Hideki Kamiya

‘RuneScape 4′ abandona RuneTek por Unreal Engine, pero aún no tiene fecha

Dead by Daylight recibirá skins de NieR:Automata el 6 de octubre

Shawn Layden advierte que PS6 y Xbox Helix necesitarán más que potencia

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

ENTRETENIMIENTO

Phil Collins y Paul McCartney pusieron punto final a una pelea que duro más de 20 años: “Le pedí disculpas”

Phil Collins y Paul McCartney pusieron punto final a una pelea que duro más de 20 años: “Le pedí disculpas”

Jamie Lee Curtis publica una foto nunca vista de su madre Janet Leigh al cumplirse 22 años de su muerte

"Quería sanarme por completo": Kim Kardashian explicó sus cinco años de soltería tras divorciarse de Kanye West

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

‘The White Lotus’: Kumail Nanjiani da detalles del detrás de cámaras de la esperada cuarta temporada de la serie de HB0

INFOBAE AMÉRICA

Siguen los disturbios por las protestas estudiantiles en Francia: hubo bloqueos e incidentes con fuerzas de seguridad

Siguen los disturbios por las protestas estudiantiles en Francia: hubo bloqueos e incidentes con fuerzas de seguridad

Salta el real brasileño: cómo reaccionan las monedas de la región al primer puesto de Bolsonaro en las urnas

Gobierno dominicano entregó dos centros educativos para más de 500 estudiantes en zonas rurales

El Niño más frecuente e intenso: La sequía en Guatemala que persistirá en 2027

El Niño golpea cosechas de granos en América y aumenta la vigilancia sobre el abastecimiento en Costa Rica