Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su infancia dentro de un mundo fantástico: cuándo será el estreno mundial

Lionel Messi tendrá una serie animada en 2027

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Lionel Messi trasladará una versión fantástica de su infancia a la animación con “Messi and the Giants” (Messi y los gigantes), una serie que Disney+ estrenará a nivel mundial en el invierno de 2027 en Argentina. La producción presentó su primer tráiler el sábado ante más de 3.000 personas en la edición de la San Diego Comic-Con realizada en Málaga, España, y el propio futbolista argentino difundió el adelanto en sus redes sociales.

La ficción seguirá a Leo, un niño de 12 años inspirado en los primeros años de Lionel Messi, quien llega por accidente a Iko, un universo fantástico dividido en diez reinos y gobernado por gigantes. El personaje deberá atravesar competencias y desafíos relacionados con el fútbol para encontrar el camino de regreso a su casa.

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El tráiler muestra a un protagonista con cabello largo, una imagen que remite a la etapa inicial de Messi en Barcelona. La serie, sin embargo, no propone un repaso cronológico de su vida ni de su carrera deportiva. Utiliza referencias de su infancia para construir una historia de fantasía, con reglas y personajes propios.

El personaje de la serie es similar a Messi de pequeño

La sinopsis oficial plantea que el niño deberá afrontar enfrentamientos de alto riesgo, similares a partidos de fútbol, con el uso de unas esferas que concentran poderes dentro de ese universo. La misión incluirá derrotar a gigantes legendarios y recomponer los reinos que se encuentran fracturados. “Para regresar a casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas ‘esferas’, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko”, indicó la descripción oficial de la serie.

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El eje del relato estará puesto en la desventaja inicial de Leo frente a los demás personajes. Mientras sus compañeros y adversarios disponen de habilidades sobrenaturales, el niño no podrá utilizar los poderes propios de Iko para mejorar su juego. Esa condición lo llevará a apoyarse en recursos vinculados con el fútbol y con el trabajo colectivo.

La presentación oficial señaló que el protagonista deberá recurrir a “su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación” para avanzar en una competencia que definirá su regreso. La destreza técnica, la resiliencia y la capacidad de actuar con otros serán los recursos centrales de un personaje que enfrenta rivales de mayor tamaño y con ventajas dentro de ese mundo.

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La serie se estrenará en 2027

El actor argentino Milo Burgess-Webb pondrá la voz en español de Leo, la versión infantil de Messi que protagoniza la historia. Por su parte, la actriz Giulietta Vainer Tisminetzky interpretará a la madre del futbolista dentro de la producción.

La música tendrá participación de Luck Ra, quien compuso e interpreta “Vamos, Vamos, Vamos”, la canción que acompaña las primeras imágenes difundidas en el tráiler. El músico cordobés estará a cargo de las composiciones que formarán parte de la serie.

“Les comparto este primer adelanto exclusivo de Messi and the Giants. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie”, expresó Messi al compartir el avance en sus redes sociales. El proyecto lleva al futbolista a una producción orientada al público familiar, con una historia que toma elementos asociados a sus orígenes deportivos, aunque los sitúa en un escenario de fantasía.

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La animación estará a cargo de Atlantis Animation, en una coproducción que también involucra a Sony Pictures Television y Sony Music Entertainment. Messi figura como productor ejecutivo junto a Lacey Stanton y Bryan Korn. A pesar mostrar imágenes de la nueva serie, hasta el momento, no se informó una fecha exacta para el lanzamiento ni la cantidad de episodios que integrarán la primera temporada.