Qué pasó con los autos híbridos en septiembre: el dato que se destaca en el mercado automotor

Los autos híbridos se convirtieron en la estrella del mercado automotor actual con un crecimiento de ventas del 118% en septiembre respecto al mes previo.

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La electromovilidad sigue marcando gran parte del ritmo de ventas de autos en la Argentina, y los números de septiembre lo volvieron a confirmar. Si bien se trata de un cupo limitado de 50.000 unidades en función del cupo creado por el Gobierno, hay también autos híbridos como los Toyota, que se venden por fuera de ese programa y que no tienen acotada la cantidad de automóviles que pueden comercializar.

El números generales, las ventas de autos 0 km crecieron un 8,3% respecto a agosto, y las de vehículos comerciales livianos subieron más aún, un 15,6%. En la comparación interanual, los autos quedaron un 13,7% debajo de septiembre 2025 y las pickups perdieron menos, al caer un 9,9%.

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Sin embargo, a los efectos de ver el impacto de los híbridos y también de los eléctricos puros en las ventas, se debe tomar como referencia la estadística de autos particulares, es decir de los vehículos convencionales y los SUV, que son los que tienen a ambos tipos de tecnología para comparar.

El número es llamativo, porque mientas el mercado creció un 8% para los autos convencionales, el de los autos híbridos creció un 118%.

La Ford Territory Híbrida creció un 30% en septiembre, contrastando con el mercado general de autos que subió solo el 8%.

Caso por caso

El primer caso es el de Ford Territory, que tiene la mitad de sus ventas correspondientes a la versión híbrida. No hay comparación interanual porque el año pasado no existía la híbrida sino solo las nafteras, pero en relación con agosto, las ventas subieron el mes pasado un 30,3%.

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El siguiente modelo, en cambio, es el que tiene más tiempo en el mercado automotor argentino, el Toyota Corolla Cross, también repartiendo el 50% de sus ventas en las versiones híbridas. En la comparación con agosto, este C-SUV subió un 34% las ventas en septiembre, aunque cayó un 26,3% respecto al año pasado.

En cambio, no fue igual para el Toyota Yaris Cross, que había marcado un récord de ventas en agosto y en septiembre cayó levemente y más aún la de las versiones híbridas (-10,3%). Es uno de los pocos casos de autos híbridos que bajaron sus ventas en el último mes. Y en este caso tampoco hay referencias de 2025 porque el auto se lanzó al mercado en febrero de este año.

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Las ventas de las versiones híbridas del Toyota Corolla Cross subieron un 34% el último mes.

El Baic BJ30 es el siguiente modelo híbrido del ranking, con una suba del 6,6% respecto a agosto y una del 61,5% sobre las cifras de patentamientos de septiembre de 2025.

Otro modelo que creció mucho sus ventas en el último mes fue el Chery Tiggo 7, que no estaba en el mercado el año pasado, pero de agosto a septiembre subió sus matriculaciones un 48,5% gracias a la llegada de la nueva versión CHS, híbrida enchufable.

El Chevrolet Captiva PHEV también creció el último mes un 14,6%, e incluso el BYD Atto 2, que se quedó sin stock en junio y está recibiendo unidades de un nuevo embarque, también subió el último mes, aunque solo el 0,2%.

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Otros casos de autos híbridos que subieron significativamente sus ventas son el BYD Song Pro (PHEV) en un 36,4%, el MG ZS un 58,1%, el Chery Tiggo 4 un 27,9%, el Jetour T1 un 27,7%, y el Changan CS 55 Plus un 25,2%.

El Peugeot 2008 es uno de los pocos modelos nafteros que no cayó en sus ventas en septiembre, contrastando con la mayoría de sus competidores.

El contraste con los nafteros

En cambio, si se compara este comportamiento del mercado con los modelos con motorización convencional equivalentes del mercado, el Chevrolet Tracker subió un 2,8% respecto a agosto y perdió un 44,3% sobre 2025; el Peugeot 2008 no tuvo ni bajas ni altas en el mes pero sí cayó un 47,3% sobre los números del año anterior; el Jeep Compas cayó un 1,6% respecto a agosto y un 54,2% sobre la referencia interanual; Volkswagen T-Cross creció un 6,6% en el mes, pero cayó un 39,1% en el año; y el VW Nivus bajó un 22,2% en el mes y un 64,8% en el año.

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Por efecto del volumen mayor de autos que se venden de los modelos con motores nafteros de marcas tradicionales, los números totales del mercado de autos y SUV muestran una suba del 8,3% contra una del 18,1% de los autos híbridos.

Más llamativo aún es el crecimiento de esta tecnología respecto a los números de septiembre de 2025, porque alcanza el 161%, aunque en este resultado, el impacto es mucho mayor porque no es la misma cantidad de modelos que un año atrás, sino más del doble de la oferta en 2026.