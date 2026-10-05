Con el guiño de los cinco gobernadores radicales, la Casa Rosada apura la negociación para suspender las PASO en 2027

Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir

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La Casa Rosada aceleró la negociación política para que en 2027 no haya PASO, luego de una serie de definiciones de cinco gobernadores radicales que fortalecieron las expectativas oficiales de alcanzar los 37 votos necesarios en el Senado. Con diferencias sobre una eventual eliminación definitiva del sistema, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo expresaron posiciones públicas compatibles con una nueva suspensión de las primarias nacionales.

Todavía no hay un acuerdo cerrado y los mandatarios no le ofrecieron un cheque en blanco al Gobierno. Tampoco existe una posición uniforme dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). Mientras Valdés fue más lejos y se mostró dispuesto a discutir directamente la eliminación, Sadir, Pullaro y Cornejo reivindicaron las PASO como herramienta electoral y diferenciaron ese debate de la posibilidad de suspenderlas para los comicios del año próximo.

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Para la Casa Rosada, sin embargo, hay un dato político que está por encima de esos matices: ninguno de los cinco gobernadores radicales rechaza que las PASO nacionales queden afuera del calendario electoral de 2027.

Ese denominador común volvió a ubicar al radicalismo en el centro de una negociación que el Gobierno considera prioritaria. La reforma de las reglas electorales requiere una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado y La Libertad Avanza necesita construir acuerdos con bloques dialoguistas. Por eso, la capacidad de los gobernadores para influir sobre los legisladores de sus provincias se convirtió en una de las variables centrales de la estrategia oficial.

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Las conversaciones en París impulsaron la búsqueda de acuerdos por las PASO

El ministro Luis Caputo y el diputado Diego Santilli participan junto a autoridades en las actividades de Argentina Week en la Embajada de Argentina en Francia.

La discusión ganó velocidad después de la Argentina Week en París, a la que viajaron, junto a Javier Milei, 13 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Cuatro de los cinco mandatarios radicales estuvieron allí: Valdés, Sadir, Zdero y Cornejo. Pullaro fue el único que no integró la delegación.

El viaje, presentado públicamente como una vidriera para inversiones y negocios, también tuvo una intensa dimensión política. Hubo conversaciones reservadas entre funcionarios y gobernadores, encuentros entre los propios mandatarios y distintos intercambios sobre la agenda que deberá tratar el Congreso durante los próximos meses.

En el Gobierno evitaron presentar esas conversaciones como un acuerdo definitivo. La expectativa, sin embargo, creció después de París. Una fuente oficial consultada por Infobae resumió el clima con cautela: “El viaje aceleró un montón las conversaciones y hay anuencia de una buena parte de gobernadores de cerrar acuerdos, pero hasta que no veamos las manos levantadas no cantamos victoria”.

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La negociación tiene cuatro protagonistas principales dentro del oficialismo: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la presidenta del bloque LLA del Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La secretaria general de la Presidencia interviene en la definición política de los entendimientos con los gobernadores; Santilli mantiene el contacto directo y cotidiano con los mandatarios, y desarrolla una ronda de reuniones individuales; Bullrich tiene a su cargo una parte decisiva de la construcción parlamentaria en el Senado; y Menem trabaja sobre la Cámara de Diputados.

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La intención es que la negociación por las PASO no quede aislada del resto de la relación entre la Nación y las provincias. El Presupuesto 2027, los recursos, las obras, los proyectos legislativos y los eventuales entendimientos políticos para el próximo año forman parte de una conversación más amplia.

En ese tablero, la Casa Rosada sigue con especial atención las declaraciones de los cinco mandatarios radicales.

Juan Pablo Valdés es quien expresó hasta ahora la posición más cercana a la pretensión original de Milei. “Nosotros siempre estuvimos en contra de las PASO y vamos a seguir estando en contra de las PASO”, afirmó el gobernador de Corrientes el 13 de agosto.

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Consultado específicamente por Infobae sobre si acompañaría la eliminación de las primarias nacionales, respondió: “No sería descabellado”.

Valdés incluso cuestionó al Gobierno por no haber avanzado antes, cuando, según su mirada, existían condiciones políticas más favorables. “Si hoy estamos todos de acuerdo es ya. Hay que ir ya. Cerrar. Y eso no pasó. Y la pérdida de tiempo en la política tiene sus consecuencias”, sostuvo.

Carlos Sadir marcó otro límite. El gobernador de Jujuy está dispuesto a acompañar una suspensión, pero no quiere eliminar definitivamente el mecanismo. “Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que las PASO “son una buena herramienta”.

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Maximiliano Pullaro se expresó en términos similares. El gobernador de Santa Fe respaldó la posibilidad de suspender las primarias nacionales al considerar que “se han usado muy poco e imprimen un gasto muy grande” para el Estado.

Su posición tiene una particularidad: Pullaro diferencia con claridad el sistema nacional del santafesino. En su provincia defiende las PASO porque considera que los partidos las utilizan para resolver sus competencias internas. “En Santa Fe es diferente. Es una herramienta que en la provincia sí sirve y la hemos usado”, explicó.

Leandro Zdero también envió una señal favorable. El gobernador de Chaco respaldó la suspensión después de una reunión que mantuvo con Santilli en la Casa Rosada a fines de septiembre. El dato se suma a una decisión que ya había tomado en su provincia: su gobierno impulsó y consiguió suspender las PASO chaqueñas para 2027.

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El encuentro con Santilli tuvo entre sus ejes el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos de los asuntos sobre los que el Gobierno pretende construir acuerdos con los mandatarios provinciales.

La última señal llegó de Alfredo Cornejo durante el viaje a París. El gobernador de Mendoza también diferenció la utilidad del instrumento de la conveniencia de realizar una elección nacional cuando los partidos llegan sin competencia interna. “Creo que las PASO no han sido mal sistema cuando se las han usado”, planteó. Y explicó que en Mendoza los partidos recurrieron a ellas para resolver candidaturas.

Su evaluación cambia cuando analiza la experiencia nacional. Cornejo recordó elecciones en las que las principales fórmulas presidenciales llegaron a las primarias sin adversarios internos y cuestionó el costo económico y político de realizar una elección que termina funcionando, en los hechos, como una gran encuesta previa.

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Su definición terminó por acercarlo a la posición que hoy busca construir la Casa Rosada: conservar conceptualmente el instrumento, pero suspenderlo nuevamente en 2027.

Así aparece la primera diferencia entre lo que Milei quiere y aquello que, por ahora, parece posible conseguir.

El Presidente tiene como objetivo de máxima eliminar definitivamente las PASO. Las cuestionó en reiteradas oportunidades, las calificó de “inmorales”, sostuvo que obligan a los contribuyentes a financiar las disputas internas de los partidos y las definió como un “negocio que inventó Néstor Kirchner”.

En la Casa Rosada agregan un argumento económico. Consideran que una elección primaria nacional extiende durante meses el período de incertidumbre política y puede anticipar episodios de volatilidad financiera. El antecedente al que suelen recurrir quienes sostienen esa posición es 2019, cuando el resultado de las PASO presidenciales tuvo un fuerte impacto sobre los mercados.

Pero también existe una conveniencia estrictamente política para La Libertad Avanza.

Milei llegará al año electoral sin una disputa interna relevante en torno de una eventual candidatura a la reelección. El peronismo, en cambio, enfrenta una discusión sobre liderazgos, estrategia, alianzas y candidaturas. Sin PASO, el Partido Justicialista (PJ) perdería una herramienta institucional para resolver esas diferencias dentro de una misma coalición y debería encontrar otro mecanismo para ordenar su oferta electoral.

Milei - Gobernadores / Argentina week Paris

Ese componente explica parte del interés del oficialismo por resolver la discusión con suficiente anticipación.

La eliminación definitiva sigue siendo la aspiración de Milei. Sin embargo, a medida que avanzaron las conversaciones con los gobernadores, comenzó a ganar terreno en el Gobierno una opción más pragmática: si no aparecen los votos para terminar con las PASO, avanzar otra vez con una suspensión exclusivamente para 2027.

Es precisamente en esa alternativa donde hoy convergen las posiciones de los cinco gobernadores radicales.

La Casa Rosada todavía deberá transformar los pronunciamientos públicos en votos concretos. Allí estará la parte más compleja de la negociación: una definición de un gobernador no implica automáticamente el acompañamiento de todos los senadores vinculados a su provincia o a su partido.

Pero, después de París, en el Gobierno creen que existe una ventana para intentarlo.

Karina Milei, Santilli, Bullrich y Menem tienen ahora la tarea de convertir ese clima político en una mayoría parlamentaria. Y la primera cuenta que hacen en Balcarce 50 parte de un dato que semanas atrás no estaba tan consolidado: los cinco gobernadores radicales ya enviaron un guiño político y, con diferentes condiciones, todos dejaron abierta la puerta para que en 2027 no haya PASO.