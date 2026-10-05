Flybondi se presentó en concurso preventivo para hacer frente a su deuda

La aerolínea low cost busca reestructurar su deuda bajo supervisión judicial

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FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera Flybondi, se presentó en concurso preventivo. Según pudo confirmar este medio, la aerolínea low cost solicitó la apertura de esta herramienta judicial el pasado viernes 2 de octubre, con el objetivo de reestructurar su deuda.

La presentación fue realizada por el estudio Grispo y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, con intervención de la Secretaría N.º 47, a cargo de Santiago Medina.

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El concurso preventivo es un mecanismo previsto en la legislación argentina que permite a una empresa con dificultades financieras negociar con sus acreedores la reestructuración de sus pasivos bajo supervisión judicial, con el objetivo de preservar su continuidad. Al momento de esta publicación, el expediente figura “En despacho” y la consulta pública no muestra aún actuaciones, escritos ni resoluciones disponibles.

Flybondi llega al concurso preventivo con al menos $4.000 millones en deudas y reclamos identificados públicamente, una cifra que se aproxima a $ 4.600 millones si se incorporan intereses y costas de algunos embargos. Sin embargo, ese monto no representa el pasivo total de la compañía. A esa base hay que sumar obligaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo, deudas con proveedores de combustible, con los lessors de aeronaves y con talleres de mantenimiento, además de reclamos laborales y reembolsos pendientes a pasajeros. Solo dos aeronaves que permanecen fuera del país acumularían pasivos de alrededor de USD 5,5 millones por concepto de mantenimiento.

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En el plano operativo, Flybondi cuenta actualmente con tres aeronaves que permanecen en territorio argentino sin actividad. Las otras 10 fueron devueltas a sus respectivos lessors. Algunas de esas unidades aún conservan matrícula argentina y se encuentran en el país a la espera del proceso de redelivery.

La sociedad FB Líneas Aéreas radicó la presentación en concurso preventivo ante el juez Guillermo Pesaresi

El conflicto accionario que precedió a la presentación judicial

La llegada al concurso tiene antecedentes en una disputa entre los accionistas de la compañía que se hizo pública en agosto de este año. En ese momento, COC Global, el fondo inversor que ingresó a Flybondi en mayo de 2025 tras extender más de USD 70 millones a la empresa, intimó a Cartesian Capital Group —el otro accionista con presencia en el directorio y anterior dueño— a tomar medidas para reconducir el proceso de normalización de la aerolínea.

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Según un comunicado de COC Global al que accedió Infobae, la escalada tuvo como detonante la decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de trabar embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía, “lo que impide a la compañía realizar cualquier pago o transferencia bancaria”. Esa medida dejó a Flybondi sin margen para cumplir con sus compromisos y sostener la operación.

En el mismo escrito, COC Global señaló que, desde que el 15 de julio de 2026 se hicieron públicas irregularidades atribuidas a la gestión anterior, Cartesian no respondió ninguno de los contactos realizados. “Como resultado de la ausencia del accionista, la compañía se ve impedida de tomar las decisiones necesarias para normalizar su situación financiera y operativa”, indicó el comunicado. El fondo también advirtió que la intimación derivaría en acciones legales en tribunales locales e internacionales.

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La reducción de la flota tuvo un correlato directo en los números de tráfico. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en agosto de 2025 la aerolínea transportó 254.533 pasajeros en cabotaje, con una participación del 17% del mercado. En agosto de 2026, con la flota sin operar, esa cifra cayó a 1.865 pasajeros y el 0,1% del total, una merma de más de 252.000 pasajeros en 12 meses.