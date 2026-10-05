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ChatGPT mostrará publicidad al crear imágenes: la nueva prueba de OpenAI

La empresa de Sam Altman aplicará los mensajes comerciales a las cuentas sin costo y a Go, pero excluirá a Plus, Pro, Business y Enterprise

OpenAI iniciará la prueba de un formato de publicidad visual en ChatGPT mientras los usuarios generan imágenes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
OpenAI iniciará la prueba de un formato de publicidad visual en ChatGPT mientras los usuarios generan imágenes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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OpenAI, liderada por Sam Altman, anunció que probará un nuevo formato de publicidad visual dentro de ChatGPT, que aparecerá mientras el usuario genera imágenes. La prueba arrancará este mes en Estados Unidos con un grupo inicial de anunciantes.

Los avisos se mostrarán como piezas separadas de la imagen que crea el usuario, con una etiqueta que los identifica como publicidad. “Los anuncios estarán claramente etiquetados y permanecerán separados de la imagen que se está creando”, explicó OpenAI.

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La empresa remarcó que, como ocurre con sus otros formatos publicitarios, la presencia de anunciantes no influye en las respuestas que da ChatGPT. Las conversaciones de los usuarios permanecen privadas y los anunciantes no pueden definir, ordenar ni modificar ese contenido.

Los avisos solo aparecerán en las cuentas gratuitas y en el plan Go, de USD 8 mensuales. Quienes pagan los planes Plus, Pro, Business o Enterprise no verán publicidad, de acuerdo con la política que OpenAI mantiene desde que lanzó sus primeros anuncios en el chat a comienzos de este año.

La publicidad en ChatGPT estará limitada a los usuarios de la versión gratuita y del plan Go de ocho dólares mensuales. (Europa Press)
La publicidad en ChatGPT estará limitada a los usuarios de la versión gratuita y del plan Go de ocho dólares mensuales. (Europa Press)

La compañía describió el negocio publicitario como una vía para alcanzar a un público más amplio que el de sus suscriptores pagos y para dar a las marcas una forma de llegar a usuarios mientras exploran ideas o deciden qué comprar.

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Qué herramientas llegan para los anunciantes

Junto con el nuevo formato visual, OpenAI amplió sus herramientas de medición para anunciantes. La compañía sumó integraciones con Hightouch, Tealium y LiveRamp para que las marcas envíen datos de conversión desde sus propios sistemas hacia la plataforma de anuncios de ChatGPT.

Además, incorporó socios de atribución como AppsFlyer, Triple Whale, Adjust y Kochava, entre otros, y comenzó pilotos de seguridad de marca junto a DoubleVerify e Integral Ad Science, dos firmas independientes que evalúan si la publicidad respeta los estándares fijados por la empresa sin acceder a las conversaciones reales de los usuarios.

“La evaluación independiente de IAS analizará cómo funcionan las salvaguardas de OpenAI en una gama amplia y cambiante de escenarios”, afirmó Lidiane Jones, directora ejecutiva de Integral Ad Science.

La compañía aseguró que las conversaciones de los usuarios se mantienen privadas y los anunciantes no influyen en el contenido. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
La compañía aseguró que las conversaciones de los usuarios se mantienen privadas y los anunciantes no influyen en el contenido. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Mark Zagorski, director ejecutivo de DoubleVerify, agregó que ChatGPT crea “un entorno publicitario fundamentalmente distinto, donde el contexto lo define la propia conversación y no una página o un video”.

Asimismo, OpenAI difundió resultados preliminares reportados por sus socios de medición. Según la firma DV Rockerbox, la cadena WeightWatchers logró un costo por adquisición 15,3% más bajo que su referencia habitual de búsqueda paga.

La firma WorkMagic, en tanto, reportó que el 67% de las compras adicionales generadas por la marca de bienestar Dose correspondió a clientes nuevos. Y según Triple Whale, el 93% de las visitas que la marca de cuero Portland Leather recibió desde los anuncios de ChatGPT fue de usuarios que no la conocían antes.

Las empresas DoubleVerify e Integral Ad Science evalúan la seguridad de marca dentro del entorno publicitario de ChatGPT. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las empresas DoubleVerify e Integral Ad Science evalúan la seguridad de marca dentro del entorno publicitario de ChatGPT. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esos números provienen de firmas con incentivos comerciales para mostrar que el canal funciona y corresponden a un grupo reducido de anunciantes, por lo que no permiten extraer conclusiones generales sobre el rendimiento del sistema.

Cómo se ha implmentado la publicidad de ChatGPT en Europa

La publicidad en ChatGPT no es una novedad en todos los mercados. Los anuncios ya funcionan desde fines de agosto en 31 países europeos, también limitados a las cuentas gratuitas y al plan Go.

La Comisión Europea designó a ChatGPT como motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño el 31 de agosto de 2026, al constatar que supera los 159,1 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, muy por encima del umbral de 45 millones que exige esa categoría, de acuerdo con el mismo medio.

La Comisión Europea exigirá a OpenAI la publicación de un registro público de anuncios tras clasificar a ChatGPT como motor de búsqueda. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La Comisión Europea exigirá a OpenAI la publicación de un registro público de anuncios tras clasificar a ChatGPT como motor de búsqueda. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Esa designación obliga a OpenAI a publicar, a partir de enero, un repositorio público con un año de anuncios. El registro deberá incluir el anunciante, el período de exhibición, los parámetros de segmentación y el alcance de cada pieza.

El formato visual se suma a los que OpenAI ya tenía en funcionamiento: un aviso patrocinado con título, descripción, imagen y enlace al final de algunas respuestas, cobrado por clic, y los carruseles de productos que la empresa sumó en agosto y que toman artículos directamente de los catálogos de los comercios.

OpenAI no precisó cuántos anunciantes integran el grupo inicial de la prueba ni qué costo tendrá el nuevo formato. Tampoco dio una fecha para expandir los anuncios visuales fuera de Estados Unidos.

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