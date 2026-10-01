Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran muñecas de Monster High

Las Guerreras K-pop es una película que se encuentra disponible en Netflix. (Netflix)

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Las protagonistas de Las Guerreras K-pop podrían tener una apariencia completamente distinta si formaran parte del universo de Monster High. Rumi, Mira y Zoey conservarían sus características más reconocibles, como sus peinados, sus atuendos inspirados en la música coreana y sus personalidades, pero incorporarían elementos de la estética gótica que distingue a las famosas muñecas.

Esta combinación ya ha inspirado ilustraciones y diseños de aficionados que imaginan cómo sería un encuentro entre ambas franquicias.

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La propuesta mezcla dos universos que comparten una marcada identidad visual. Por un lado, las integrantes de HUNTR/X destacan por sus vestuarios coloridos, sus coreografías y su faceta como cazadoras de demonios.

Tres personajes de la película animada KPop Demon Hunters caminan tomadas de la mano con trajes blancos y detalles dorados. Las Guerreras K-pop (Foto: Netflix)

Por otro, Monster High se caracteriza por sus personajes de apariencia monstruosa, prendas extravagantes, maquillaje llamativo y accesorios inspirados en criaturas fantásticas.

Así lucirían Rumi, Mira y Zoey en el universo de Monster High

Una posible reinterpretación de Rumi, Mira y Zoey como muñecas de Monster High permitiría conservar los rasgos que las identifican, pero con una estética más oscura. Las prendas negras, los detalles metálicos, las botas altas y los accesorios góticos podrían formar parte de sus nuevos atuendos.

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Rumi, una de las figuras centrales de Las Guerreras K-pop, podría incorporar tonalidades violetas y negras a su vestuario, acompañadas de elementos metálicos y un maquillaje más marcado. Su peinado también podría adaptarse al estilo de Monster High, con detalles que acentúen su apariencia fantástica.

Mira, por su parte, podría conservar su imagen rebelde mediante prendas deportivas, botas y accesorios de inspiración punk. Su diseño combinaría los elementos característicos de su vestuario con la estética gótica de la franquicia de Mattel.

Una ilustración de cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran del universo de las Monster High. (Imagen ilustrativa)

Zoey tendría la posibilidad de mantener los colores llamativos que distinguen su apariencia. Sin embargo, su versión como muñeca podría incluir sombras de ojos más intensas, complementos extravagantes y prendas con estampados inspirados en el universo de los monstruos.

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Estas propuestas son interpretaciones artísticas y no corresponden a diseños oficiales de ninguna de las dos franquicias.

El fan art que une a Las Guerreras K-pop con Monster High

La posibilidad de combinar ambos universos también ha despertado el interés de los aficionados al diseño de personajes. En redes sociales y plataformas dedicadas al arte digital se pueden encontrar ilustraciones y muñecas personalizadas que reinterpretan a las protagonistas de Las Guerreras K-pop con características propias de Monster High.

Algunas de estas creaciones se centran en personajes individuales, mientras que otras imaginan a las tres integrantes de HUNTR/X con vestuarios coordinados. La idea consiste en trasladar sus rasgos más reconocibles a un estilo que permita identificarlas, pero que, al mismo tiempo, las acerque al aspecto de las muñecas de Mattel.

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Las Guerreras K-pop si fueran del universo de las Monster High. (Imagen ilustrativa)

Los trabajos de fan art también permiten explorar combinaciones de colores, peinados y accesorios que no necesariamente aparecen en la película. De esta manera, los seguidores pueden proponer versiones alternativas de sus personajes favoritos sin las limitaciones de los diseños originales.

¿Qué se sabe de Las Guerreras K-pop 2?

La posibilidad de una segunda película de Las Guerreras K-pop abre la puerta a nuevas aventuras para Rumi, Mira y Zoey. La continuación permitiría explorar más aspectos de la historia de HUNTR/X y profundizar en la relación entre sus integrantes, que compaginan su carrera musical con su labor como cazadoras de demonios.

Netflix confirmó en marzo de 2026 la producción de Las Guerreras K-pop 2, que volverá a contar con Maggie Kang y Chris Appelhans como directores. La secuela ampliará el universo de HUNTR/X, aunque todavía no se han revelado detalles oficiales sobre su argumento ni una fecha de estreno.

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(Netflix)

La nueva película permitirá continuar la historia de Rumi, Mira y Zoey, las tres protagonistas que combinan su carrera musical con la lucha contra los demonios. Sin embargo, aún no se sabe qué nuevos personajes aparecerán ni qué desafíos deberán afrontar las integrantes del grupo.

Mientras los seguidores esperan más información sobre la secuela, las reinterpretaciones de las protagonistas como muñecas de Monster High ofrecen una manera de imaginar cómo podrían lucir en otros universos visuales. Por ahora, no se ha anunciado ninguna colaboración oficial entre Netflix y Mattel.