Arc Raiders revoluciona el gaming y transforma la competencia en una experiencia de encuentro social

ARC Raiders: Tráiler de lanzamiento oficial del videojuego

En el universo de Arc Raiders, donde la supervivencia se decide bajo la amenaza de robots asesinos y la desconfianza entre jugadores, una tendencia inesperada llamó la atención de desarrolladores y científicos: una parte significativa de los usuarios comenzó a dejar de lado las armas para buscar alianzas y diálogo, lo que puso la cooperación por encima del enfrentamiento, informó el periódico británico The Guardian.

Arc Raiders es un videojuego de acción y supervivencia, desarrollado por el estudio sueco Embark Studios, lanzado el 30 de octubre de 2025. Desde su estreno, el título ha superado los 14 millones de copias vendidas y se posicionó rápidamente como uno de los lanzamientos más relevantes del género.

El videojuego experimentó un cambio en su percepción gracias al auge de la cooperación entre sus usuarios. Según datos del propio estudio, aproximadamente el 20% de los jugadores nunca ha eliminado a otro usuario humano, mientras que la mitad no ha superado las diez eliminaciones, lo que evidencia una tendencia hacia el juego pacífico por encima del enfrentamiento.

Esta estadística contrasta con la naturaleza punitiva del subgénero “extraction shooter”, donde el entorno y la dinámica premian la hostilidad.

Un 20% de los jugadores nunca eliminó a otro usuario humano, lo que refleja la fuerte tendencia pacifista ARC Raiders, de Embark Studios.

Cooperación y cambios en la jugabilidad

Aunque en juegos similares, como Fortnite o Call of Duty, el objetivo principal es abatir a otros competidores para lograr recompensas, en Arc Raiders la decisión de muchos jugadores de colaborar marcó una diferencia notable.

Embark Studios había concebido originalmente un entorno centrado en la lucha conjunta contra las máquinas, sin enfrentamientos entre humanos, pero modificó este diseño durante el desarrollo para introducir la incertidumbre propia de las relaciones humanas hostiles. Aleksander Grøndal, productor ejecutivo, detalló: “Fue sorprendente ver cuántas personas se volcaron hacia una versión más pacífica del juego de lo que anticipamos. Fue una sorpresa agradable”.

Esta cooperación surge especialmente en situaciones de mayor peligro. Cuando se introdujo el enemigo robótico denominado “Matriarca”, un gigante mecánico, la expectativa era que los grupos rivales se acecharan y aprovecharan el desgaste mutuo. Grøndal relató: “En menos de 30 segundos, todos en el servidor dejaron de atacarse y enfrentaron juntos el reto mayor”.

Se formaron alianzas espontáneas mediante el chat de proximidad, una herramienta que, según el propio estudio desarrollador, emplean más del 95% de los jugadores para identificar sus intenciones: “¡Amistoso!” o “¡Pacífico!” son comunes en pleno combate.

La introducción de enemigos motivó alianzas entre equipos rivales para enfrentar amenazas colectivas Arc Raiders, de Embark Studios.

Vínculos y comunicación entre jugadores

El sistema de audio de proximidad propicia un volumen elevado de comunicación verbal, donde los jugadores dialogan más allá de la mera estrategia.

Un video de testimonios del videojuego en YouTube, titulado The Humans of Arc Raiders, recogió testimonios directos de jugadores y ofreció fragmentos donde se comparte desde experiencias personales hasta reflexiones sobre la salud mental, el trabajo o la familia. Por caso, en una de estas conversaciones, un jugador pregunta a otro de manera directa: “¿Cómo es tener hijos?, amigo”.

El impacto de estas interacciones captó el interés de psicólogos, criminólogos y científicos sociales. Un caso citado es el del artista gráfico Sean Hensley, dedicado a contenido sobre salud mental y videojuegos, quien argumentó que los jugadores “valoran la conexión por encima de la competencia”. Para él, las relaciones amistosas proporcionan más satisfacción que cualquier recompensa material del propio juego.

La presencia de cooperación o conflicto varía según la modalidad: aproximadamente 30% de los usuarios se inclina hacia la colaboración, otro 30% prefiere la confrontación directa y el restante 40% experimenta con ambas opciones. Quienes juegan en solitario muestran mayores niveles de amistad, mientras que las escuadras formadas priorizan el conflicto.

Expertos resaltan el papel del juego para combatir la soledad digital al ofrecer un entorno de conexión auténtica entre jugadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director ejecutivo de Embark Studios, Patrick Söderlund, vinculó este comportamiento con el fenómeno de la soledad en la era digital. “Creo que la gente está buscando conexiones con otros jugadores, y tal vez eso ya no sea tan fácil en el mundo real porque todos están absorbidos en sus teléfonos. Quizá hemos creado por accidente un lugar donde la gente puede conectar”, afirmó.

Por su parte, para Grøndal, este entorno digital permite “abrirse sin miedo, sin repercusiones ni juicio”, lo que explicaría la popularidad de encuentros breves, intensos y, frecuentemente, efímeros entre desconocidos.

La interacción en el entorno de Arc Raiders

El interés de la comunidad científica se dirigió también a la forma en que los usuarios interactúan de manera constructiva en un entorno inicialmente diseñado para la competencia.

Por otra parte, Arc Raiders presenta un escenario donde, aunque la ambientación remite a una distopía dominada por la desconfianza y la lucha, el paisaje —aves, vegetación y vida silvestre— refleja, como explica Grøndal, un mensaje de esperanza: “Queremos infundir esperanza en el jugador. Sí, los Arcs han capturado la superficie y son dominantes, pero si miras a tu alrededor, la naturaleza ha regresado tras un colapso ecológico. Los animales han vuelto y el mundo prospera”.