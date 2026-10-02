República Dominicana recibió más de 16 mil cruceristas en un mismo día

República Dominicana registró la llegada de 16,287 visitantes en una sola jornada tras el atraco simultáneo de cuatro cruceros. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

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La llegada simultánea de cuatro cruceros a puertos de República Dominicana dejó un total de 16,287 visitantes en una sola jornada, según informó este jueves la Presidencia de la República. Tres embarcaciones arribaron a Puerto Plata y una recaló en Cabo Rojo, Pedernales, el 30 de septiembre, en una operación que concentró el movimiento de pasajeros entre la costa norte y el sur del país.

Las terminales Amber Cove y Taíno Bay, en Puerto Plata, recibieron de forma simultánea al Mardi Gras, el Carnival Magic y el Resilient Lady. Entre los tres barcos transportaron 12,206 pasajeros, de acuerdo con los datos difundidos por la Presidencia dominicana.

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El Mardi Gras llegó con 5,835 pasajeros y 1,764 tripulantes. El Carnival Magic llevaba 3,858 pasajeros y 1,350 miembros de la tripulación, mientras que el Resilient Lady arribó con 2,513 huéspedes y 1,182 trabajadores a bordo.

Las terminales de Puerto Plata recibieron a 12,206 pasajeros distribuidos en tres embarcaciones de gran capacidad. (Cortesía: Autoridad Portuaria Dominicana)

La concentración de cruceros en la costa norte implicó una afluencia de visitantes hacia las zonas comerciales, los servicios de transporte, las excursiones y otros prestadores turísticos de Puerto Plata. El Gobierno dominicano estimó que, con un gasto promedio de USD 100 por pasajero, la actividad podría representar un movimiento económico cercano a USD 1.6 millones para los comercios y servicios locales.

A su vez, la proyección toma como referencia el total de viajeros registrados en los cuatro cruceros durante la jornada.

El Freedom of the Seas amplió la actividad en Cabo Rojo

Mientras tres embarcaciones operaban en Puerto Plata, el Freedom of the Seas atracó en la terminal de Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales. El barco llegó procedente de Willemstad, Curazao, con 4,081 pasajeros y 1,392 tripulantes.

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Con ese arribo, Cabo Rojo concentró una cuarta parte de los visitantes movilizados durante el día. La escala se inscribe en la estrategia oficial de ampliar la actividad de cruceros hacia el sur dominicano, donde Pedernales busca consolidarse como destino turístico y portuario.

De igual manera, la Presidencia señaló que el movimiento registrado en Puerto Plata y Pedernales refleja la expansión de la conectividad marítima del país. El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, sostuvo que las escalas simultáneas muestran la capacidad de las terminales para atender operaciones en distintos puntos del territorio.

“Con estas llegadas simultáneas en el norte y el sur, la República Dominicana continúa fortaleciendo su infraestructura y conectividad portuaria”, afirmó Campos, según la información oficial. El funcionario agregó que el país mantiene su presencia entre los destinos elegidos por las principales compañías de cruceros.

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El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, destacó la capacidad de la infraestructura nacional para atender operaciones simultáneas. (Cortesía; Autoridad Portuaria Dominicana)

La jornada reunió a cuatro navieras en dos regiones turísticas dominicanas

El movimiento de los cuatro buques distribuyó el flujo de pasajeros entre dos regiones con características diferentes. Puerto Plata cuenta con terminales que reciben cruceros de forma regular y concentra una oferta de excursiones, comercio y transporte vinculada al turismo marítimo. Pedernales, en cambio, forma parte de la expansión portuaria hacia el suroeste del país.

La operación permitió que el país superara los 16 mil pasajeros de cruceros en una sola fecha, según los registros oficiales.