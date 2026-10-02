Amazon dejará de usar acuerdos de confidencialidad con gobiernos locales para construir centros de datos

Amazon Web Services (AWS) dejará de exigir acuerdos de confidencialidad a los gobiernos locales con los que negocie la instalación de centros de datos en Estados Unidos. La medida busca dar más información a las comunidades que reciben estos proyectos, cuya construcción ha generado cuestionamientos por el consumo de agua y electricidad.
El director ejecutivo de AWS, Matt Garman, comunicó el cambio el viernes. La decisión se aplicará a los acuerdos que se firmen de ahora en adelante: la empresa no revisará los documentos de confidencialidad ya vigentes.
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Los centros de datos son grandes instalaciones que alojan computadoras y equipos necesarios para guardar información y operar servicios en internet. Su demanda creció con el desarrollo de la inteligencia artificial, que requiere una capacidad de procesamiento mucho mayor.
“Ya no usamos acuerdos de confidencialidad con las agencias gubernamentales con las que trabajamos en nuestros proyectos”, señaló Garman, según Wired.
AWS anuncia 1.000 millones de dólares para programas en comunidades
Junto con el cambio de política, Amazon presentó Built Together, un programa de 1.000 millones de dólares que se extenderá durante cinco años. El dinero estará destinado a becas para capacitación técnica, cursos universitarios sin costo y obras para reducir el uso de energía en escuelas y viviendas.
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La compañía no precisó si ese fondo llegará a comunidades de otros países. Tampoco indicó si divulgará los acuerdos de confidencialidad firmados antes de esta decisión.
Amazon tampoco respondió a una consulta de Wired sobre los contratistas que negocian proyectos en su nombre. Esa situación es relevante porque, en algunos casos, los acuerdos fueron firmados con empresas intermediarias y no directamente con AWS.
El Congreso pide información sobre agua, energía y acuerdos reservados
El anuncio ocurrió un día después de que el representante demócrata Jamie Raskin, integrante de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, enviara cartas a Amazon, Google, Meta y Oracle.
El legislador pidió copias de los acuerdos firmados con funcionarios locales y datos sobre el consumo estimado de electricidad y agua de los centros de datos de esas empresas en el país. También consultó si esos documentos se usaron para rechazar pedidos de información pública.
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Según el comité, Estados Unidos concentra cerca del 45 % de los centros de datos del mundo. Además, hay más de 1.000 proyectos en preparación en más de 40 estados.
Microsoft ya había anticipado en marzo que dejaría de usar este tipo de acuerdos con gobiernos locales, de acuerdo con una carta citada por el Comité Judicial.
Los acuerdos limitaron la información en proyectos de Indiana y Texas
En South Bend, Indiana, Amazon invirtió más de 13.000 millones de dólares en un complejo de centros de datos. Funcionarios electos afirmaron que empleados del gobierno local no podían responder consultas sobre el proyecto porque habían suscrito acuerdos de confidencialidad.
En el condado de Wharton, Texas, un funcionario firmó un acuerdo con VisionFirst Advisors, una empresa contratista vinculada a un proyecto de Amazon. El documento le impedía divulgar detalles de la iniciativa.
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Estos acuerdos suelen impedir que las personas que los firman revelen información comercial durante una negociación. Sus críticos sostienen que, cuando intervienen gobiernos locales, pueden dificultar que los vecinos conozcan las condiciones y los efectos de un proyecto antes de que avance.
La oposición local crece mientras Amazon amplía su inversión
Amazon prevé gastar cerca de 220.000 millones de dólares este año, principalmente en centros de datos y chips, componentes electrónicos que procesan información para sistemas de inteligencia artificial, según GeekWire. La cifra supera el dinero en efectivo que genera anualmente la compañía.
Garman afirmó que hay más de 100 propuestas de suspensión temporal, conocidas como moratorias, para frenar la construcción de centros de datos en distintas zonas de Estados Unidos. La empresa considera que esa oposición puede afectar el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.
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Una encuesta de The Economist y YouGov, realizada a fines de agosto, indicó que el 63 % de los estadounidenses se opondría a instalar un centro de datos en su comunidad. Por su parte, Data Center Watch estimó que al menos 75 proyectos, valorados en unos USD 130.000 millones, fueron bloqueados o demorados durante los primeros tres meses del año.
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