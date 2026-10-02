Todos los códigos de Free Fire para hoy viernes 2 de octubre de 2026: cómo canjearlos y conseguir diamantes gratis

Free Fire publica códigos diarios que ofrecen beneficios para los usuarios dentro del juego. (Garena)

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Free Fire proporciona códigos diarios que permiten a los jugadores acceder a ventajas dentro del juego. Para el viernes 2 de octubre de 2026, se difundieron 19 claves que los usuarios podrán utilizar en el sistema de canje.

Los códigos combinan letras y números, por lo que deben copiarse sin modificaciones para evitar errores al ingresarlos.

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Códigos del viernes 2 de octubre de 2026

Estos son los códigos disponibles para este viernes:

FQ9W2E1R7T5Y

4ST1ZTBZBRP9

FM6N1B8V3C4X

UPQ7X5NMJ64V

FF6YH3BFD7VT

FK3J9H5G1F7D

6KWMFJVMQQYG

H8YC4TN6VKQ9

FE2R8T6Y4U1I

BR43FMAPYEZZ

F7F9A3B2K6G8

FT4E9Y5U1I3O

S9QK2L6VP3MR

FA3S7D5F1G9H

B1RK7C5ZL8YT

FU1I5O3P7A9S

FFR4G3HM5YJN

FZ5X1C7V9B2N

FP9O1I5U3Y2T

Cada clave contiene una combinación de números y letras que debe ingresarse exactamente como fue difundida. (Garena)

Cómo canjear los códigos

El canje debe hacerse desde el portal oficial de recompensas de Garena. Allí, los jugadores tienen que iniciar sesión con la cuenta asociada a su perfil de Free Fire o Free Fire MAX. La plataforma permite el acceso mediante Google, Facebook, Apple, Huawei y VK.

Una vez dentro del sitio, el usuario debe copiar uno de los códigos en el espacio destinado al canje y confirmar la solicitud. Es necesario revisar cada carácter antes de enviarlo, ya que un error en una letra o un número puede impedir la validación. Las claves deben reclamarse una por una.

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El proceso de canje se realiza en el portal oficial de recompensas de Garena. (Garena)

Las cuentas de invitado no pueden utilizar códigos ni recibir objetos a través del sistema de recompensas. Para participar, el perfil debe estar vinculado a una cuenta de Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

Esta vinculación permite que la plataforma identifique al jugador y entregue los artículos en el buzón interno del juego. Quienes usen una cuenta de invitado deberán asociarla primero con uno de los métodos de acceso habilitados. Garena no pide instalar aplicaciones externas para validar códigos ni activar recompensas.

Qué se obtiene con los códigos diarios de Free Fire

Los códigos diarios de Free Fire permiten reclamar recompensas sin gastar diamantes, aunque el contenido varía según cada clave y la región habilitada.

Entre los premios que pueden aparecer figuran cajas de armas, aspectos para armas y paredes gloo, conjuntos cosméticos, emotes, accesorios para personajes, fichas de eventos, cupones para giros y oro.

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Después de acceder al sitio, el usuario debe pegar un código en el campo correspondiente y confirmar la operación. (Free Fire / Garena)

Algunas claves también ofrecen vouchers para Royale o fragmentos vinculados a personajes. Tras completar el canje, los objetos suelen enviarse al buzón interno del juego, mientras que recursos se acreditan en la cuenta. Los códigos tienen vigencia limitada y pueden agotarse cuando alcanzan su cupo de usos.

Juegos gratis en Epic Games por tiempo limitado

Epic Games habilitó una promoción temporal con tres videojuegos gratuitos: Buried Stars, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster y Bridge Constructor Studio.

Los dos primeros podrán sumarse sin costo a la biblioteca hasta el 8 de octubre, mientras que el tercero integra la oferta de juegos gratuitos disponible para dispositivos móviles y PC.

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Epic Games ofrece sin costo, por tiempo limitado, Buried Stars, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster y Bridge Constructor Studio. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Para obtenerlos, los usuarios deben ingresar a la Epic Games Store con una cuenta, buscar cada título y seleccionar la opción para añadirlo gratis. Quienes no tengan un perfil pueden crearlo sin costo dentro de la plataforma.

En el caso de Bridge Constructor Studio, la aplicación está disponible para Android en todo el mundo, para iPhone y iPad en la Unión Europea y también para computadoras.

Buried Stars es una aventura de misterio situada después del derrumbe de un estudio de televisión durante un programa de audiciones. Los concursantes y trabajadores atrapados deben investigar lo ocurrido y se comunican con el exterior mediante una red social interna del juego.

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Para incorporar esos juegos a la biblioteca, los usuarios deben iniciar sesión en Epic Games Store, buscar cada título y seleccionar la opción para obtenerlo gratis. (Epic Games)

Por su parte, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster propone recorrer la nave Von Braun y enfrentar mutantes y robots.

Esta versión renovada combina disparos en primera persona, terror y elementos de rol, con cooperativo multiplataforma, compatibilidad con modificaciones y mejoras de rendimiento.

Finalmente, Bridge Constructor Studio se centra en la construcción de puentes en escenarios tridimensionales.

Los jugadores deben evaluar la resistencia de sus diseños mediante simulaciones y superar 70 rompecabezas de ingeniería. El título incorpora diversos vehículos, materiales de construcción y desafíos opcionales.