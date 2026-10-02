Todos los códigos de Free Fire para hoy viernes 2 de octubre de 2026: cómo canjearlos y conseguir diamantes gratis

Free Fire proporciona códigos diarios que permiten a los jugadores acceder a ventajas dentro del juego. Para el viernes 2 de octubre de 2026, se difundieron 19 claves que los usuarios podrán utilizar en el sistema de canje.
Los códigos combinan letras y números, por lo que deben copiarse sin modificaciones para evitar errores al ingresarlos.
PUBLICIDAD
Códigos del viernes 2 de octubre de 2026
Estos son los códigos disponibles para este viernes:
- FQ9W2E1R7T5Y
- 4ST1ZTBZBRP9
- FM6N1B8V3C4X
- UPQ7X5NMJ64V
- FF6YH3BFD7VT
- FK3J9H5G1F7D
- 6KWMFJVMQQYG
- H8YC4TN6VKQ9
- FE2R8T6Y4U1I
- BR43FMAPYEZZ
- F7F9A3B2K6G8
- FT4E9Y5U1I3O
- S9QK2L6VP3MR
- FA3S7D5F1G9H
- B1RK7C5ZL8YT
- FU1I5O3P7A9S
- FFR4G3HM5YJN
- FZ5X1C7V9B2N
- FP9O1I5U3Y2T
Cómo canjear los códigos
El canje debe hacerse desde el portal oficial de recompensas de Garena. Allí, los jugadores tienen que iniciar sesión con la cuenta asociada a su perfil de Free Fire o Free Fire MAX. La plataforma permite el acceso mediante Google, Facebook, Apple, Huawei y VK.
Una vez dentro del sitio, el usuario debe copiar uno de los códigos en el espacio destinado al canje y confirmar la solicitud. Es necesario revisar cada carácter antes de enviarlo, ya que un error en una letra o un número puede impedir la validación. Las claves deben reclamarse una por una.
PUBLICIDAD
Las cuentas de invitado no pueden utilizar códigos ni recibir objetos a través del sistema de recompensas. Para participar, el perfil debe estar vinculado a una cuenta de Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.
Esta vinculación permite que la plataforma identifique al jugador y entregue los artículos en el buzón interno del juego. Quienes usen una cuenta de invitado deberán asociarla primero con uno de los métodos de acceso habilitados. Garena no pide instalar aplicaciones externas para validar códigos ni activar recompensas.
Qué se obtiene con los códigos diarios de Free Fire
Los códigos diarios de Free Fire permiten reclamar recompensas sin gastar diamantes, aunque el contenido varía según cada clave y la región habilitada.
Entre los premios que pueden aparecer figuran cajas de armas, aspectos para armas y paredes gloo, conjuntos cosméticos, emotes, accesorios para personajes, fichas de eventos, cupones para giros y oro.
PUBLICIDAD
Algunas claves también ofrecen vouchers para Royale o fragmentos vinculados a personajes. Tras completar el canje, los objetos suelen enviarse al buzón interno del juego, mientras que recursos se acreditan en la cuenta. Los códigos tienen vigencia limitada y pueden agotarse cuando alcanzan su cupo de usos.
Juegos gratis en Epic Games por tiempo limitado
Epic Games habilitó una promoción temporal con tres videojuegos gratuitos: Buried Stars, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster y Bridge Constructor Studio.
Los dos primeros podrán sumarse sin costo a la biblioteca hasta el 8 de octubre, mientras que el tercero integra la oferta de juegos gratuitos disponible para dispositivos móviles y PC.
PUBLICIDAD
Para obtenerlos, los usuarios deben ingresar a la Epic Games Store con una cuenta, buscar cada título y seleccionar la opción para añadirlo gratis. Quienes no tengan un perfil pueden crearlo sin costo dentro de la plataforma.
En el caso de Bridge Constructor Studio, la aplicación está disponible para Android en todo el mundo, para iPhone y iPad en la Unión Europea y también para computadoras.
Buried Stars es una aventura de misterio situada después del derrumbe de un estudio de televisión durante un programa de audiciones. Los concursantes y trabajadores atrapados deben investigar lo ocurrido y se comunican con el exterior mediante una red social interna del juego.
PUBLICIDAD
Por su parte, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster propone recorrer la nave Von Braun y enfrentar mutantes y robots.
Esta versión renovada combina disparos en primera persona, terror y elementos de rol, con cooperativo multiplataforma, compatibilidad con modificaciones y mejoras de rendimiento.
Finalmente, Bridge Constructor Studio se centra en la construcción de puentes en escenarios tridimensionales.
Los jugadores deben evaluar la resistencia de sus diseños mediante simulaciones y superar 70 rompecabezas de ingeniería. El título incorpora diversos vehículos, materiales de construcción y desafíos opcionales.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD