Terminó el Coloquio IDEA: "El cambio más importante es dejar de pensar en el próximo año y pensar en los próximos 20"

El presidente de IDEA, Santiago Mignone, en el discurso de cierre del 62° Coloquio en Mar del Plata

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Con un llamado a abandonar la lógica del corto plazo y un listado de nueve compromisos para consolidar la transformación económica del país, Santiago Mignone, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y socio de PwC Argentina, cerró este viernes el 62° Coloquio IDEA en Mar del Plata. “El cambio más importante que necesitamos es dejar de pensar solamente en el próximo año y empezar a pensar en los próximos 20”, sintetizó ante empresarios, funcionarios y referentes del sector privado reunidos en el Hotel Sheraton.

El encuentro, que se extendió por tres días bajo el lema Invirtiendo la Historia. 20 años: de promesa a potencia, abordó la transformación productiva, la inteligencia artificial y el nuevo mapa político y comercial global. En su discurso de cierre, Mignone subrayó que la Argentina atraviesa una etapa de estabilización que no puede interrumpirse: “El camino no será posible si volvemos sobre nuestros pasos. Es determinante sostener el esfuerzo realizado y persistir en el rumbo”.

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El presidente de IDEA retomó una definición que había marcado la apertura del coloquio, pronunciada por Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia: “La estabilidad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para mejorar la vida de las personas”. Bajo esa premisa, Mignone advirtió que el país necesita ir más allá de aprovechar una coyuntura favorable y alcanzar condiciones que permitan sostener el crecimiento en el tiempo, atraer inversión y traducir el desarrollo en oportunidades concretas para la población.

“Durante demasiado tiempo vivimos pendientes del próximo sobresalto, de las próximas elecciones, del próximo gobierno, del próximo ciclo económico”, señaló. En esa línea, convocó al empresariado a correrse de la discusión coyuntural y aportar a una agenda de largo plazo: “Queremos hablar del futuro”.

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Los nueve compromisos que IDEA pone sobre la mesa

Para avanzar en ese camino, Mignone presentó una hoja de ruta con nueve compromisos que, desde IDEA, consideran indispensables para reconstruir la confianza y fortalecer los marcos institucionales.

El primero apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica mediante políticas económicas consistentes, equilibrio fiscal, inflación compatible con los estándares internacionales y sostenibilidad de la deuda. El segundo exige honrar los compromisos asumidos por el Estado, sin importar quién ni cuándo los haya contraído. Mignone lo repitió con énfasis: “Cumplimiento irrestricto de los compromisos asumidos, independientemente de quién, ni cuándo, los haya asumido”. El tercero reclama impulsar una economía competitiva y de alta productividad, con un sistema impositivo que acompañe a quienes producen y generan empleo. En ese punto, Mignone reclamó una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que permita eliminar los impuestos distorsivos, y recordó que se trata de un mandato constitucional incumplido desde hace más de 30 años. “Los mandatos constitucionales no son optativos”, afirmó. El cuarto compromiso apunta a fortalecer la formalidad y combatir la evasión. El quinto, a promover la integración internacional a través de acuerdos comerciales alineados con las megatendencias globales. El sexto llama a asegurar una transición con inclusión social, con políticas de capacitación para los sectores más vulnerables e incorporación de la tecnología como herramienta.

Mignone presentó una hoja de ruta con nueve compromisos que, desde IDEA, consideran indispensables para reconstruir la confianza y fortalecer los marcos institucionales

Reforma judicial y ética empresaria, en el cierre de la agenda

Los tres compromisos restantes apuntaron al plano institucional y ético.

El séptimo plantea establecer objetivos básicos comunes y reglas de juego estables, con consensos entre actores políticos, económicos y sociales sobre el respeto institucional y la propiedad privada. Corte Suprema de Justicia en marzo. Que elimina la discrecionalidad escondida bajo el concepto de ‘entrevistas personales’. Sólo deben tratarlo y aprobarlo”, señaló. El octavo exige avanzar en el fortalecimiento de la calidad institucional , con foco en la justicia: Mignone pidió un servicio judicial independiente, que resuelva en tiempos razonables y que destierre la discrecionalidad en la selección de jueces. “El Consejo de la Magistratura tiene para su tratamiento una propuesta de reforma del reglamento de selección de jueces, presentada por lade Justicia en marzo. Que elimina la discrecionalidad escondida bajo el concepto de ‘entrevistas personales’. Sólo deben tratarlo y aprobarlo”, señaló. El noveno y último compromiso convoca a promover una ética empresaria centrada en las personas, que priorice la transparencia y desterrar la corrupción, especialmente en el contexto de disrupción tecnológica e inteligencia artificial.

La mirada puesta en las elecciones de 2027

Hacia el final, Mignone hizo una referencia directa al ciclo electoral que se avecina. “El año próximo, tendremos un año electoral. Veremos ahí si los candidatos están a la altura de las exigencias o de sus miserias. Si sólo se detienen en la coyuntura, o discuten sobre el futuro”, planteó.

El presidente de IDEA cerró con una imagen: “No se trata de tirar abajo la pared que, con esfuerzo, venimos construyendo toda la sociedad argentina. Se trata de mantener lo construido, apuntalar lo necesario y agregar ladrillo sobre ladrillo”. Y remarcó que un país no se transforma en un mandato presidencial ni en un ciclo económico favorable, sino cuando logra sostener durante décadas un proyecto compartido de desarrollo. “Esa es la conversación que queremos seguir impulsando desde IDEA”, concluyó.

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