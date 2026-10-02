Los robots también se jubilan: Figure IA retiró los F02 y los fundió tras reemplazarlos por nuevos modelos

Los equipos ensayaron caídas sobre colchones para ejecutar su propia autodestrucción en el metal fundido

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El avance acelerado de la robótica humanoide empieza a dejar una pregunta menos visible que las demostraciones de nuevos modelos: qué ocurre con las máquinas que quedan atrás. Figure IA fundió parte de sus robots F02 luego de sustituirlos por las versiones F03 y F04, en un proceso realizado en Finlandia que incluyó ensayos para que los equipos cayeran por sí mismos al metal fundido.

Los robots habían sido utilizados en una planta de BMW, en tareas domésticas y de logística. Según explicó la periodista Natalia López en Infobae Al Mediodía, la empresa decidió retirarlos mientras concentraba sus esfuerzos en las generaciones posteriores de sus humanoides.

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La destrucción de los F02 no se resolvió con un reciclaje convencional. De acuerdo con López, los equipos contenían baterías de litio, componentes internos e información privada que complicaban su desmantelamiento y exigían un tratamiento específico.

Los F02 quedaron fuera de los planes de Figure IA

Figure IA desarrolló los F02 como parte de su línea de robots humanoides orientados a entornos industriales y domésticos. Con la llegada del F03 y el desarrollo del F04, los modelos anteriores dejaron de tener una función dentro de la estrategia de la compañía, según el relato de López.

Figure IA retiró los robots humanoides F02 tras el desarrollo de las versiones F03 y F04 (Captura de video)

“Los robots también se jubilan”, dijo la periodista al presentar el caso. Sin embargo, los equipos no fueron almacenados como material retirado: la empresa optó por desmantelar a la mayoría.

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La decisión fue asociada con la secuencia final de Terminator 2, la película estrenada en 1991 en la que el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger desciende hacia metal fundido mientras levanta el pulgar. La referencia reapareció durante la planificación del evento.

Las baterías y los datos internos descartaron un reciclaje común

López sostuvo que la compañía evaluó reciclar los robots, pero desistió por la tecnología alojada en ellos y por los datos empresariales que podían contener. “No se pueden reciclar”, afirmó durante su explicación.

Las baterías de litio también limitaron las alternativas. Esos componentes requieren procedimientos particulares de manipulación y tratamiento por sus riesgos ambientales y de seguridad, señaló la periodista.

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No se informó el valor individual de los F02. López remarcó, de todos modos, que se trataba de equipos cuyo desarrollo había demandado una inversión considerable. En el programa, un panelista cuestionó que resultara más conveniente destruirlos que buscarles una nueva tarea.

Según López, el CEO de Figure IA publicó en junio un mensaje en el que adelantó que la empresa tendría que desmantelar a la mayoría de los F02. “Lamentablemente vamos a tener que desmantelar a la mayoría de los F02”, escribió, antes de deslizar que tal vez harían “algo épico”.

En agosto, Schwarzenegger respondió a esa publicación con una propuesta directa: “Deberías derretirlos”, relató la periodista. La idea recuperaba de forma explícita la escena de Terminator 2.

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Los robots F02 cumplieron tareas en una planta de BMW y en actividades de logística antes de su retiro (Captura de video)

López afirmó que el actor asistió al evento y que uno de los robots hizo el gesto del pulgar hacia arriba antes de caer. La compañía convirtió así la referencia cinematográfica en parte de la despedida de los equipos retirados.

Los robots practicaron las caídas antes de llegar a la fundición

La empresa no trasladó los F02 con grúas hacia el metal fundido, según el relato. En cambio, los entrenó para que ejecutaran por sí mismos la maniobra final.

“Vamos a entrenarlos para que ellos mismos se autodestruyan”, contó López sobre la decisión. Los robots ensayaron las caídas sobre colchones y repitieron el movimiento hasta ajustarlo a la secuencia prevista.

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La periodista comparó esa preparación con el trabajo de los dobles de riesgo.

Una firma finlandesa aceptó la tarea tras rechazos en Estados Unidos y México

López indicó que Figure IA buscó instalaciones en Estados Unidos y México, pero que las empresas contactadas rechazaron el encargo por los riesgos asociados con las baterías de litio. Finalmente, una firma de Finlandia aceptó realizar el trabajo y lo consideró una oportunidad de promoción.

Allí se concretó la fundición, después de los ensayos. Los F02 cayeron hacia el material fundido, descrito por la periodista como una sustancia similar a la lava.

Parte del material resultante se utilizó para fabricar objetos conmemorativos. López dijo que se ofrecieron piezas por valores de entre USD 500 y USD 1.900, y que las de mayor precio se agotaron.

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El caso volvió a poner en discusión qué harán las compañías con equipos que combinan sistemas de inteligencia artificial, datos corporativos y baterías cuando queden fuera de uso. Otras empresas emergentes del sector desarrollan robots con componentes similares, advirtió López.

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