Política

Diego Santilli habló en IDEA: les pidió a los empresarios que apoyen la reelección de Milei y apuntó contra Kicillof

El jefe de Gabinete defendió ante empresarios los resultados macroeconómicos del gobierno y convirtió el foro en tribuna política para pedir apoyo a la reelección presidencial

El mensaje que grabó Diego Santilli contra Axel Kicillof para el Coloquio de Idea
Guardar

Diego Santilli estuvo presente en el 62 Coloquio de IDEA, y lo hizo a través de un video grabado en su despacho de la Casa Rosada.

El “colo” hizo un discurso en donde conjugó sus dos cargos: el jefe de los ministros y el ministro político. Así fue que parte de lo que expuso tuvo que ver con los “éxitos” económicos y, para el final, apuntó a lo político, fustigó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y les pidió a los empresarios que acompañen la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

PUBLICIDAD

“Estamos en Francia mostrando el potencial que la Argentina tiene para ofrecerle al mundo”. Para el funcionario nacional el país “mucho” con la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. “Estábamos asociados a lo peor del mundo. A Nicaragua, Venezuela, Irán. Ibas al supermercado y no podías comprar más de dos aceites, querías ir al médico y no llegabas por los cortes de los gerentes de la pobreza. Milei cambió todo eso en tres años”.

El jefe de Gabinete ponderó, más que otros ministros, el rol del Presidente de la Nación al que denominó “el milagro mileista” y señaló que el titular del Ejecutivo “como el presidente que nos sacó del ostracismo y nos liberó del caos”.

PUBLICIDAD

En este modo en el que Santilli fue enumerando los logros de la administración de Javier Milei -baja de inflación, eliminación del déficit- y apeló a algunos números que en el Salón del Coloquio de IDEA saben que no son del todo ciertos pero que evitaron hacer comentarios al respecto como la afirmación del funcionario que el país encadena “cuatro años de crecimiento consecutivo”. Y no solo eso, luego de tres jornadas en donde la generación de empleo fue transversal a los paneles, el funcionario apeló a una interpretación respecto del mundo laboral al señalar que “el milagro de Javier Milei es que, haciendo la tarea macro, ordenando el ajuste y el país creció y tuvo un equilibrio en su fuerza laboral cosa que a otros países no les pasó -que perdieron empleo-”.

El pedido electoral

Pero para la segunda parte de su exposición Santilli se puso el traje de ministro del interior, el más político de todos los ministros, y apuntó al proceso electoral del año que viene.

La Argentina era un avión con una sola turbina: el agro. Si había inundaciones teníamos problemas de dólares. Milei prendió las otras tres turbinas -oil & gas; minería e industria del conocimiento- que van a hacer que la Argentina crezca 20 o 30 años”.

Un hombre de traje oscuro camina con un maletín frente a un vehículo gris y saluda con la mano levantada
Diego Santilli (Foto de archivo)

A partir de este momento es que salió a pedir el voto y el apoyo para la continuidad de Milei a partir del 2027. “¿Cuál es la clave para sostener este rumbo y este camino?” se preguntó. “Lo veía al gobernador en Nueva York -en referencia a Axel Kicillof que coincidió al mismo tiempo que el último viaje de Milei- que decía que va a eliminar todo y dar vuelta el proceso que lleva adelante el presidente. ¿Será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei?”.

A partir de esto Santilli mirando fijo a cámara señaló que el año que viene se pone en juego “si avanzamos hacia la libertad y el progreso o si volvemos al oscurantismo de una economía cerrada”.

Santilli avanzó en la idea que algunos desde el Ejecutivo habían señalado respecto a que la responsabilidad de la suba del riesgo país fue la presencia de Kicillof en Nueva York, ya que dijo que los mercados se “preocupan” por los dichos del gobernador bonaerense. Y finalizó con una frase: “A ese país no hay que volver. Por ese desafío tenemos que seguir avanzando”.

Temas Relacionados

Diego SantilliJavier MileiIDEAElecciones 2027últimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El DNU 70 de Milei, en la mira: optimismo en el Gobierno porque creen que la oposición no conseguirá derogarlo

Los estrategas políticos del Gobierno ya realizaron reuniones con aliados para evitar la avanzada de los bloques más duros. La mirada de la Mesa Política sobre las negociaciones y las alternativas

El DNU 70 de Milei, en la mira: optimismo en el Gobierno porque creen que la oposición no conseguirá derogarlo

Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

Se trata de Halliburton, la firma norteamericana que tiene sede en Houston, Texas. Esta semana, el gobierno argentino notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje

Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

Massot y Pichetto presentaron una cautelar para frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros

Los diputados solicitaron una cautelar contra el DNU 70/2023 para mantener las restricciones rurales hasta que la Cámara baja defina el futuro del decreto 70/23

Massot y Pichetto presentaron una cautelar para frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros

Los Metrodelegados irán a elecciones con una interna caliente: el oficialismo está cerca de dividirse y la izquierda va unificada

Este viernes vencerá el plazo de presentación de listas para los comicios del sindicato de los subtes, que se harán el 27 de noviembre. Los seguidores del fallecido Beto Pianelli analizan romper con Néstor Segovia. Competirán con la lista de trotskistas y combativos independientes

Los Metrodelegados irán a elecciones con una interna caliente: el oficialismo está cerca de dividirse y la izquierda va unificada

Si el Congreso rechaza el DNU 70, la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días, puntualizó el diputado Paulón

El diputado de Provincias Unidas anticipó que dará quórum en la sesión especial del jueves 15 y cuestionó el régimen vigente para la compra de campos por parte de extranjeros

Si el Congreso rechaza el DNU 70, la Ley de Tierras volvería a regir en 15 días, puntualizó el diputado Paulón

DEPORTES

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Google reunió a los clubes del fútbol argentino para capacitarlos en inteligencia artificial

El exótico saque a “lo vóley” de un tenista profesional de 47 años que usa una singular raqueta con doble empuñadura

La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

¿La NBA se expande? Cómo es el proyecto que sumaría 2 equipos y trasladaría una franquicia del Oeste

TELESHOW

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y pionero del rock argentino

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Rastra causa aparatoso accidente múltiple en Los Chorros y deja múltiples lesionados

El Salvador: Rastra causa aparatoso accidente múltiple en Los Chorros y deja múltiples lesionados

¿Cómo calcular el aguinaldo en El Salvador de acuerdo con el tiempo laborado?

Guatemala avanza hacia el montaje de puente Bailey en la ruta al Atlántico tras el colapso del Güijo

Capturan a piloto aviador requerido por Estados Unidos cuando intentaba salir de Guatemala hacia El Salvador

Panamá explora el cooperativismo como una forma para financiar viviendas propias