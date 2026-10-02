Diego Santilli habló en IDEA: les pidió a los empresarios que apoyen la reelección de Milei y apuntó contra Kicillof

El mensaje que grabó Diego Santilli contra Axel Kicillof para el Coloquio de Idea

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Diego Santilli estuvo presente en el 62 Coloquio de IDEA, y lo hizo a través de un video grabado en su despacho de la Casa Rosada.

El “colo” hizo un discurso en donde conjugó sus dos cargos: el jefe de los ministros y el ministro político. Así fue que parte de lo que expuso tuvo que ver con los “éxitos” económicos y, para el final, apuntó a lo político, fustigó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y les pidió a los empresarios que acompañen la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

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“Estamos en Francia mostrando el potencial que la Argentina tiene para ofrecerle al mundo”. Para el funcionario nacional el país “mucho” con la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. “Estábamos asociados a lo peor del mundo. A Nicaragua, Venezuela, Irán. Ibas al supermercado y no podías comprar más de dos aceites, querías ir al médico y no llegabas por los cortes de los gerentes de la pobreza. Milei cambió todo eso en tres años”.

El jefe de Gabinete ponderó, más que otros ministros, el rol del Presidente de la Nación al que denominó “el milagro mileista” y señaló que el titular del Ejecutivo “como el presidente que nos sacó del ostracismo y nos liberó del caos”.

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En este modo en el que Santilli fue enumerando los logros de la administración de Javier Milei -baja de inflación, eliminación del déficit- y apeló a algunos números que en el Salón del Coloquio de IDEA saben que no son del todo ciertos pero que evitaron hacer comentarios al respecto como la afirmación del funcionario que el país encadena “cuatro años de crecimiento consecutivo”. Y no solo eso, luego de tres jornadas en donde la generación de empleo fue transversal a los paneles, el funcionario apeló a una interpretación respecto del mundo laboral al señalar que “el milagro de Javier Milei es que, haciendo la tarea macro, ordenando el ajuste y el país creció y tuvo un equilibrio en su fuerza laboral cosa que a otros países no les pasó -que perdieron empleo-”.

El pedido electoral

Pero para la segunda parte de su exposición Santilli se puso el traje de ministro del interior, el más político de todos los ministros, y apuntó al proceso electoral del año que viene.

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“La Argentina era un avión con una sola turbina: el agro. Si había inundaciones teníamos problemas de dólares. Milei prendió las otras tres turbinas -oil & gas; minería e industria del conocimiento- que van a hacer que la Argentina crezca 20 o 30 años”.

Diego Santilli (Foto de archivo)

A partir de este momento es que salió a pedir el voto y el apoyo para la continuidad de Milei a partir del 2027. “¿Cuál es la clave para sostener este rumbo y este camino?” se preguntó. “Lo veía al gobernador en Nueva York -en referencia a Axel Kicillof que coincidió al mismo tiempo que el último viaje de Milei- que decía que va a eliminar todo y dar vuelta el proceso que lleva adelante el presidente. ¿Será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei?”.

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A partir de esto Santilli mirando fijo a cámara señaló que el año que viene se pone en juego “si avanzamos hacia la libertad y el progreso o si volvemos al oscurantismo de una economía cerrada”.

Santilli avanzó en la idea que algunos desde el Ejecutivo habían señalado respecto a que la responsabilidad de la suba del riesgo país fue la presencia de Kicillof en Nueva York, ya que dijo que los mercados se “preocupan” por los dichos del gobernador bonaerense. Y finalizó con una frase: “A ese país no hay que volver. Por ese desafío tenemos que seguir avanzando”.

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